Hawaii Ferien vom Spezialisten
The Place. The People. The Hawaiian Islands
Oahu – das tropische Herz von Hawai’i
Wer Grossstadtflair und Neonlicht sucht, trifft in Honolulu auf das Gewusel einer typisch amerikanischen Grossstadt – allerdings grosszügig gespickt mit Südseeflair. Die glitzernde Stadt und der weltberühmte Waikiki Beach heissen Besucher mit entspannter Lebensfreude willkommen. Dreiviertel der hawaiianischen Bevölkerung leben auf der Insel Oahu. Hier begegnen sich polynesische Kultur und modernen Alltag. Dieser kunterbunte Mix von Kulturen, Sprachen und Bräuchen zieht Gäste aus aller Welt magisch an.
Hawaii Ferien – The Big Island
Big Island ist grösser als alle anderen Inseln zusammen. Daher ist die Insel ein hawaiianischer Querschnitt innerhalb von Hawaii. Majestätische Vulkanberge, dichte tropische Vegetation und traumhafte Küstenlandschaften prägen die Insel. Der Vulkan Mauna Kea ist mit 4205 Metern der höchste Berg des US-Bundesstaats.
Oahu Urlaub – Stadtleben und ein Herz Polynesiens
Der grösste Teil der hawaiianischen Bevölkerung lebt auf der Insel Oahu. Obschon Honolulu eine typisch amerikanische Metropole ist – die Stadt versprüht gleichzeitig polynesischen Charme und Leichtigkeit. Selbstverständlich sollte man mindestens einmal am berühmten Waikiki Beach schwimmen, bevor die Reise zu weiteren Inseln führt.
Maui Urlaub – Naturparadies in grün und blau
Als zweitgrösste Insel Hawaiis ist Maui ein grün-blaues Natur- und Outdoor-Paradies: An einem Tag können Sie hier beim mächtigen Vulkankegels Haleakala Wandern, in den warmen Gewässern des Südpazifiks schwimmen und danach beim Kajakfahren Buckelwale beobachten.
Kauai Urlaub – Naturschätze über und unter Wasser
Die überwältigende Napali Coast im Nordwesten von Kauai gehört zu den meist fotografierten Küstenabschnitten in ganz Hawaii. Aber auch von üppiger tropischer Vegetation bedeckte Berghänge, turmhohe Wasserfälle, kristallklares Meer und atemberaubende Strände erwarten Sie.
Molokai Urlaub – die polynesische Insel
Die Insel Molokai trägt den Beinamen «the friendly isle» zu recht, denn die Freundlichkeit der Einheimischen ist legendär. Der Grossteil der lokalen Bevölkerung stammt von polynesischen Urahnen ab, die lokale Kultur ist dementsprechend faszinierend und lebendig.
Lanai Urlaub – Klein, ruhig und luxuriös
Auf der Insel Lanai leben gerade mal 3000 Einwohner, aber sie teilen ihr kleines Paradies gerne mit Reisenden aus aller Welt. Wer luxuriöse Hotels, exklusive Resorts und Weltklasse Golfplätze sucht, ist auf Lanai richtig.
Hawaiis natürliche Schönheit
Vor einem der kobaltblaue Pazifik, unter seinen Füssen den perfekten Sandstrand, auf der einen Seite atemberaubende Küstenlandschaften wie die Napali Coast auf Kauai, auf der anderen mächtige Berge wie dem Mauna Loa und Mauna Kea, mit über 4100 Metern die höchsten Gipfel im Inselstaat. Ein Besuch auf einer Ananasplantage, ein abendlicher Spaziergang durch einen üppigen tropischen Park oder eine Runde Stand Up Paddling kurz nach Sonnenaufgang – die Inseln von Hawaii sind ein einmaliger Abenteuerspielplatz und der Urlaubstag ist ein weiterer Grund zum Feiern.
Faszination Outdoor
Wie in den alten Zeiten der polynesischen Ureinwohner spielt sich auch heute das meiste Leben draussen ab. ‘The Great Outdoors’ ist der gemeinsame Aufenthaltsraum und Spielplatz für Einheimische wie auch Gäste, die im Inselstaat ihren Urlaub verbringen. Ob beim Sport, einem Picknick am Strand, beim Angeln oder Wandern in einem Vulkan Nationalpark, Begegnungen mit der Natur sind durchdrungen vom traditionellen hawaiianischen Wert des «Aloha ?aina» – der universellen Liebe und dem Respekt für das Land.
Lernen Sie während Ihren Aktivurlaub Surfen oder Tauchen, gehen Sie vom Hotelstrand aus schnorcheln und entdecken Sie die grossartigen Buchten und Gewässer des Südpazifiks.
Auf einer geführten Kajaktour zu einsamen, vorgelagerten Inselchen entdecken Sie Tiere und Pflanzen, die vielleicht nur auf diesem ganz kleinen Fleckchen Erde und nirgendwo sonst vorkommen. Während der hawaiianischen Wintermonaten können Sie während einer Bootsfahrt majestätische Buckelwale aus nächster Nähe beobachten. Wie wäre es - zurück an Land – mit hawaiianischen Cowboys einen Ausritt auf dem Pferderücken zu unternehmen?
Insel-Stil
Hawaii schwebt ganz allein mitten im Pazifik und bewahrt sich dabei mit Stolz ein ureigenes, vom US-Festland getrenntes Selbstverständnis. Hula, Aloha-Hemden, «rubbah slippah» (Flip-Flops), Musik, Pidgin (eine alte kreolische Sprache) oder riesige Festessen im Kreis der Familie sind Ausdruck dieser kulturellen Identität. So ziemlich alles hier fühlt sich in Hawaii locker, unaufdringlich und lässig an – der Aloha Spirit der Einheimischen ist ansteckend. Wer auf Hawaii Urlaub macht – sei das ein strahlendes Paar Frischvermählter, eine Familie auf Entdeckungsreise oder ein die besten Strände weltweit abklappernder Surfer – ist hier gleichermassen herzlich willkommen.
Moderner Multikulturalismus
Hawaii ist stolz auf sein multikulturelles Erbe. Und die Menschen des Inselstaates sind ebenso stolz auf den wohl berühmtesten Hawaiianer der Neuzeit: Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama wurde in Honolulu auf Oahu geboren und ist einer der berühmtesten Hawaiianer. Auf den hawaiianischen Inseln vermischen sich die Nachfahren alten Polynesier, europäischer Einwanderer, amerikanischer Missionare und asiatischer Plantagenarbeiter. Das wirklich Bemerkenswerte am heutigen Hawaii ist, dass ein harmonischer Multikulturalismus hier gelebter Alltag und nicht die Ausnahme ist.
Ausgelassene Kunst- und Kulturfestivals halten die verschiedenen Traditionen der Gemeinden am Leben, von hawaiianischen Ausleger-Kanu-Rennen bis hin zum japanischen Taiko-Trommeln. Wenn Sie Ihren Urlaub in Hawaii verbringen, erleben Sie, wie die Zukunft der USA aussehen könnte.
Hawaii Ferien vom Spezialisten
Anreise nach Hawaii
Etwa 99% der Besucher Hawaiis reisen auf dem Luftweg an. Internationale Fluggesellschaften sowie US-amerikanische Airlines, die ab Zielorten entlang der Westküste fliegen, bedienen verschiedene Flughäfen auf den Inseln. Auch die meisten Reisen zwischen den Inseln erfolgen mit dem Flugzeug. Inland-Flüge sind meist kurz und verkehren häufig. Für Erkundungstouren um einzelne Inseln stellt ein Mietauto das ideale Transportmittel dar. Wer die verschiedenen Inseln individuell und unabhängig entdecken möchte, mietet sich mit Vorteil ein Auto.
Auf Lanai und Big Island kann ein 4WD-Fahrzeug nützlich sein. Öffentliche Busse verkehren auf den grösseren Inseln. Ausser auf Oahu muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um während seinen Hawaii Urlaub mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein.
Zwischen Maui und Molokai sowie Lanai verkehren regelmässige Fähren; eine beschauliche Art, von einer Insel zur nächsten zu gelangen. Auch den Pazifik überquerende Kreuzfahrten legen im Inselstaat an. Einige inner-hawaiianische Kreuzfahrten eröffnen Reisenden eine weitere Möglichkeit, die tropische Inselwelt zu erkunden. Wie Sie verschiedene Inseln in Hawaii mit einem Inselhüpfen kombinieren können, zeigen Ihnen unsere USA Spezialisten – rufen Sie uns an.
Beste Reisezeit Hawaii und Wetter
Die ideale Reisezeit für Hawaii ist von Mai bis Oktober, wenn das Wetter warm und trocken ist – perfekt für Strandferien, Schwimmen und Schnorcheln. Der Herbst (Oktober und November) bietet ruhigere Zeiten mit weniger Touristen, ideal für Wassersport. Der Winter von Dezember bis April ist regnerischer, aber hervorragend für Walbeobachtungen und Surfen geeignet. Besondere Events wie die Aloha-Festivals machen den September attraktiv. Während der Hochsaison (Juni bis August) sind die Inseln am geschäftigsten und teurer.
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