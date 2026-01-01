Hawaii Ferien vom Spezialisten

Anreise nach Hawaii

Etwa 99% der Besucher Hawaiis reisen auf dem Luftweg an. Internationale Fluggesellschaften sowie US-amerikanische Airlines, die ab Zielorten entlang der Westküste fliegen, bedienen verschiedene Flughäfen auf den Inseln. Auch die meisten Reisen zwischen den Inseln erfolgen mit dem Flugzeug. Inland-Flüge sind meist kurz und verkehren häufig. Für Erkundungstouren um einzelne Inseln stellt ein Mietauto das ideale Transportmittel dar. Wer die verschiedenen Inseln individuell und unabhängig entdecken möchte, mietet sich mit Vorteil ein Auto.

Auf Lanai und Big Island kann ein 4WD-Fahrzeug nützlich sein. Öffentliche Busse verkehren auf den grösseren Inseln. Ausser auf Oahu muss man allerdings viel Zeit mitbringen, um während seinen Hawaii Urlaub mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein.

Zwischen Maui und Molokai sowie Lanai verkehren regelmässige Fähren; eine beschauliche Art, von einer Insel zur nächsten zu gelangen. Auch den Pazifik überquerende Kreuzfahrten legen im Inselstaat an. Einige inner-hawaiianische Kreuzfahrten eröffnen Reisenden eine weitere Möglichkeit, die tropische Inselwelt zu erkunden. Wie Sie verschiedene Inseln in Hawaii mit einem Inselhüpfen kombinieren können, zeigen Ihnen unsere USA Spezialisten – rufen Sie uns an.

Beste Reisezeit Hawaii und Wetter

Die ideale Reisezeit für Hawaii ist von Mai bis Oktober, wenn das Wetter warm und trocken ist – perfekt für Strandferien, Schwimmen und Schnorcheln. Der Herbst (Oktober und November) bietet ruhigere Zeiten mit weniger Touristen, ideal für Wassersport. Der Winter von Dezember bis April ist regnerischer, aber hervorragend für Walbeobachtungen und Surfen geeignet. Besondere Events wie die Aloha-Festivals machen den September attraktiv. Während der Hochsaison (Juni bis August) sind die Inseln am geschäftigsten und teurer.