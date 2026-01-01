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Chicago

Chicago Reisen

Erleben Sie die «Windy City» vom Spezialisten

Chicago am Lake Michigan ist eine der vielseitigsten Städte der USA und somit ein sehr beliebtes Ferienziel. Ob Sie gerne auf grosse Shoppingtour gehen, ein Musical besuchen, vom Willis- oder Hancock-Tower aus die Aussicht geniessen oder einen Tag am Sandstrand verbringen. Ferien in Chicago bieten Ihnen all das und noch viel mehr. Chicago ist nebenbei auch der Startpunkt der legendären Route 66, welche bis nach Los Angeles führt und ein Muss für Nostalgie Fans darstellt.

Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!

The Langham ChicagoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Am Chicago River und nur 2 Blocks von der North Michigan Avenue in Downtown gelegen.
The Peninsula ChicagoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 340.– / pro Person
Chicago
Das Hotel liegt an der Michigan Avenue im Herzen des Shoppingdistrikts und grenzt an den historischen Water Tower...
The Palmer House HiltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Chicago
Das Hotel befindet sich im Theater- und Shopping Distrikt von Downtown Chicago, unweit des Grant Parks. Ca. 10...
Radisson Blu Aqua Hotel ChicagoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 138.– / pro Person
Chicago
Das Hotel liegt unweit der Michigan Avenue, zwischen dem Chicago River und dem Millennium Park. Restaurants und...
Staypineapple The Loop ChicagoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt nur 2 Blocks vom Millenium Park und einen Block von der nächsten UBahnstation entfernt. Diverse...
The Royal Sonesta Chicago River NorthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Nur 2 Blocks von der exklusiven North Michigan Avenue mit Geschäften und Restaurants entfernt.
Sable at Navy Pier Chicago, Curio Collection by HiltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt direkt auf dem Navy Pier mit tollem Blick auf den Lake Michigan und die Skyline.
The Talbott HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt im nördlichen Teil des Stadtzentrums, ca. 5 Minuten vom John Hancock Tower und der North Michigan...
Pendry ChicagoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel befindet sich in einem eindrücklichen Gebäude im Art Déco Stil, direkt an der Michigan Avenue und unweit...
Courtyard Chicago Downtown/River NorthHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 126.– / pro Person
Chicago
Die Unterkunft befindet sich im trendigen Viertel «River North», im selben Gebäude wie das bekannte «Bill‘s Bar...

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