Chicago Reisen
Erleben Sie die «Windy City» vom Spezialisten
The Langham Chicago
Preis auf Anfrage
Chicago
Am Chicago River und nur 2 Blocks von der North Michigan Avenue in Downtown gelegen.
The Peninsula Chicago
ab CHF 340.– / pro Person
Chicago
Das Hotel liegt an der Michigan Avenue im Herzen des Shoppingdistrikts und grenzt an den historischen Water Tower...
The Palmer House Hilton
ab CHF 130.– / pro Person
Chicago
Das Hotel befindet sich im Theater- und Shopping Distrikt von Downtown Chicago, unweit des Grant Parks. Ca. 10...
Radisson Blu Aqua Hotel Chicago
ab CHF 138.– / pro Person
Chicago
Das Hotel liegt unweit der Michigan Avenue, zwischen dem Chicago River und dem Millennium Park. Restaurants und...
Staypineapple The Loop Chicago
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt nur 2 Blocks vom Millenium Park und einen Block von der nächsten UBahnstation entfernt. Diverse...
The Royal Sonesta Chicago River North
Preis auf Anfrage
Chicago
Nur 2 Blocks von der exklusiven North Michigan Avenue mit Geschäften und Restaurants entfernt.
Sable at Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt direkt auf dem Navy Pier mit tollem Blick auf den Lake Michigan und die Skyline.
The Talbott Hotel
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel liegt im nördlichen Teil des Stadtzentrums, ca. 5 Minuten vom John Hancock Tower und der North Michigan...
Pendry Chicago
Preis auf Anfrage
Chicago
Das Hotel befindet sich in einem eindrücklichen Gebäude im Art Déco Stil, direkt an der Michigan Avenue und unweit...
Courtyard Chicago Downtown/River North
ab CHF 126.– / pro Person
Chicago
Die Unterkunft befindet sich im trendigen Viertel «River North», im selben Gebäude wie das bekannte «Bill‘s Bar...
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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