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Mount Rainier Nationalpark, USA

Mount Rainier Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Urwald und Gletscher vereint

Der Mount Rainier Nationalpark im Nordwesten der USA wird dominiert vom Mount Rainier, einem teilweise noch aktiven Vulkan, der sich bis auf 4392 Meter erhebt, während sich die umliegende Region auf ca. 500 Metern befindet. Aufgrund dieser grossen Höhenunterschiede umfasst der Park eine breite Spanne von Vegetationszonen und somit auch eine Vielfältige Fauna und Flora. 97% des Parkes sind unberührte Wildnis, bestehend aus mächtigen Gletschern, dichtem Urwald, engen tiefen Schluchten und Tälern, rauschenden Wasserfällen, grasbewachsenen Hügeln, kristallklaren Seen und blumenübersäten Wiesen.

Sie können sich auf verschiedenen Wander- und Fahrradwegen einen Eindruck über die Vielseitigkeit und Schönheit des Mount Rainier Nationalparks verschaffen und bei den 4 Besucherzentren im Park mehr über die Entstehung und Geschichte dieses Naturjuwels erfahren. Unsere Spezialisten kennen den Park von ihren eigenen Reisen und geben Ihnen gerne die wichtigsten und spannendsten Infos weiter. 

Paradise Inn Mt. RainierHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mount Rainier Nationalpark
Das Paradise Inn liegt mitten im Mt. Rainier Nationalpark.
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Preis auf Anfrage
Ashford
Gemütliche Lodge im Schlossstil beim Parkeingang des Mount Rainier Nationalpark gelegen.

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