Familienferien Kalifornien

Kalifornien muss man Familien nicht weiter vorstellen – oder vielleicht doch? Lassen Sie sich in den Universal Studios von der Magie des Filmes verzaubern und schlendern Sie entlang der wunderbaren Strände am Pazifischen Ozean. Fahren Sie in den Süden Kaliforniens und statten Sie Micky und Minnie Mouse im Disneyland einen Besuch ab und gehen Sie mit Ihren Kindern auf Safari im weltberühmten San Diego Zoo. In Nordkalifornien bestaunen Sie Mammutbäume, die zu den grössten Pflanzen der Welt überhaupt gehören, besuchen das Exploratorium von San Francisco und sehen sich das Monterey Bay Aquarium an.

Colorado Outdoor-Action mit der ganzen Familie

Die weitläufigen Skigebiete der Rocky Mountains geben während der langen, warmen Sommertage Vollgas mit Mountainbiking, Hiking und Trekking, Abenteuerspielplätzen und atemberaubenden Ziplining Parcours. Besonders beliebt sind bei Familien auch Campingabenteuer in den grandiosen Naturlandschaften des Bundesstaates Colorado oder geführte Rundreisen.

Florida Ferien mit Kindern

Der südöstlichste Bundesstaat, der auf der einen Seite an den Atlantik und auf der anderen an den Golf von Mexiko angrenzt, wartet mit mehr als 1500 Kilometer Strand auf – genügend Gelegenheit also, die Kleinen beim Strandfussball oder bei ersten Bodyboard Erfahrungen in den warmen Gewässern austoben zu lassen. Der Everglades Nationalpark südlich von Miami zählt zu den ganz grossen Höhepunkten im Sunshine State. Kinder haben dort Gelegenheit, Alligatoren und andere Sumpfbewohner aus der Nähe zu beobachten.

Und natürlich sind da die ganzen Freizeitparks: Themenparks wie Disney oder Universal Studios, Tierparks, zur Abkühlung Wasserparks und die rasantesten Rollercoaster Bahnen für den ultimativen Adrenalinkick. Spass und Unterhaltung bei USA Ferien mit Kindern in Florida sind garantiert.

Washington DC Familienferien

Am Sitz der amerikanischen Regierung gibt es neben faszinierenden Gebäuden wie dem Capitol oder dem Weissen Haus eine ganze Menge Sehenswertes für Familien. Washington DC hat einen grossen Reiz für Familien. Sie können mit Ihren Kindern in kostenlose Museen, einen pandaliebenden Zoo besuchen und grossangelegte Parks und Grünflächen bei einem Picknick geniessen. Das nahe gelegene Williamsburg im Bundesstaat Virginia ist ein Stück Amerika aus dem 18. Jahrhundert, wo die Jüngsten auf spielerische Weise Interessantes zur jüngeren Geschichte der USA lernen können.

New York City Städtereisen für Familien

Die Stadt, die niemals schläft, wird auch Ihre Kinder nicht ruhen lassen. Im Big Apple gibt es zahlreiche kinderfreundliche Museen und tolle Shoppingmöglichkeiten. Und wenn die Kleinen etwas müde geworden sind, gibt Ihnen eine gemächliche Kutschenfahrt oder eine Runde mit dem Ruderboot im Central Park Luft zum Durchatmen, bevor Sie auf einer Bootsfahrt auf dem Hudson River die Skyline New Yorks bewundern und die Kids danach in einem der zahllosen Themenrestaurants am Times Square ihren unbändigen Appetit stillen.