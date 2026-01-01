USA Familienferien vom Spezialisten
Kinderfreundliche Amerika Reisen
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Hawaii für Gross und Klein
ab CHF 6210.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Familienspass in den Universal Studios, Badevergnügen auf Hawaii, Vielseitiges San Francisco
17 Tage / 16 Nächte
The Great West
ab CHF 4185.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Übernachtungen in hochwertigen und einzigartigen Unterkünften, Hervorragende Mischung aus Natur,...
22 Tage / 21 Nächte
Disney's Animal Kingdom Lodge
Preis auf Anfrage
Lake Buena Vista
In der Nähe von Disney's Animal Kingdom Park, inmitten einer 15 Hektar grossen Savanne gelegen. Kostenloser...
Disney's Grand Californian Hotel and Spa
Preis auf Anfrage
Anaheim
Beim Disney's California Adventure Park, mit separatem Eingang (nur für Hotelgäste) in den Park. Zu Fuss durch...
Hawk's Cay Resort
Preis auf Anfrage
Duck Key
Auf Duck Key/Marathon, direkt am Meer gelegen. Das Resort erstreckt sich über verschiedene, kleine Inselchen. Ca. 150...
Sheraton Vistana Villages
Preis auf Anfrage
Orlando
Am International Drive mit seinen zahlreichen Restaurants und Geschäften und nur wenige Fahrminuten von den...
Grand Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Miami Beach
Das Hotel liegt direkt am langen Sandstrand von Miami Beach, ca. 10 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und South Beach...
Bahia Resort Hotel
Preis auf Anfrage
San Diego
Das Resort befindet sich auf einer Halbinsel in der Mission Bay mit Blick auf die Skyline von San Diego und direkt am...
The Garland
Preis auf Anfrage
Hollywood
Das Hotel in Nord Hollywood liegt in der Nähe der Universal Studios, NBC Studios und des Grauman's Chinese Theatre.
Disney's All Star Movies Resort
Preis auf Anfrage
Lake Buena Vista
Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal Kingdom und Disney's Blizzard Beach Wasserpark entfernt. Kostenloser...
Disney's All Star Sports Resort
Preis auf Anfrage
Lake Buena Vista
Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal Kingdom und Disney's Blizzard Beach Wasserpark entfernt. Kostenloser...
Disney's All Star Music Resort
Preis auf Anfrage
Lake Buena Vista
Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal Kingdom und Disney's Blizzard Beach Wasserpark entfernt. Kostenloser...
The Lodge on the Cove
Preis auf Anfrage
Kennebunkport
Die Unterkunft befindet sich knapp 1,5km vom Ortskern entfernt. Im Zentrum von Kennebunkport bieten sich Ihnen...
Mayan Dude Ranch
Preis auf Anfrage
Bandera
Die Mayan Dude Ranch befindet sich ca. eine Autostunde
von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.
von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.
Das mögen die Kleinen in Nordamerika
Familienferien Kalifornien
Kalifornien muss man Familien nicht weiter vorstellen – oder vielleicht doch? Lassen Sie sich in den Universal Studios von der Magie des Filmes verzaubern und schlendern Sie entlang der wunderbaren Strände am Pazifischen Ozean. Fahren Sie in den Süden Kaliforniens und statten Sie Micky und Minnie Mouse im Disneyland einen Besuch ab und gehen Sie mit Ihren Kindern auf Safari im weltberühmten San Diego Zoo. In Nordkalifornien bestaunen Sie Mammutbäume, die zu den grössten Pflanzen der Welt überhaupt gehören, besuchen das Exploratorium von San Francisco und sehen sich das Monterey Bay Aquarium an.
Colorado Outdoor-Action mit der ganzen Familie
Die weitläufigen Skigebiete der Rocky Mountains geben während der langen, warmen Sommertage Vollgas mit Mountainbiking, Hiking und Trekking, Abenteuerspielplätzen und atemberaubenden Ziplining Parcours. Besonders beliebt sind bei Familien auch Campingabenteuer in den grandiosen Naturlandschaften des Bundesstaates Colorado oder geführte Rundreisen.
Florida Ferien mit Kindern
Der südöstlichste Bundesstaat, der auf der einen Seite an den Atlantik und auf der anderen an den Golf von Mexiko angrenzt, wartet mit mehr als 1500 Kilometer Strand auf – genügend Gelegenheit also, die Kleinen beim Strandfussball oder bei ersten Bodyboard Erfahrungen in den warmen Gewässern austoben zu lassen. Der Everglades Nationalpark südlich von Miami zählt zu den ganz grossen Höhepunkten im Sunshine State. Kinder haben dort Gelegenheit, Alligatoren und andere Sumpfbewohner aus der Nähe zu beobachten.
Und natürlich sind da die ganzen Freizeitparks: Themenparks wie Disney oder Universal Studios, Tierparks, zur Abkühlung Wasserparks und die rasantesten Rollercoaster Bahnen für den ultimativen Adrenalinkick. Spass und Unterhaltung bei USA Ferien mit Kindern in Florida sind garantiert.
Washington DC Familienferien
Am Sitz der amerikanischen Regierung gibt es neben faszinierenden Gebäuden wie dem Capitol oder dem Weissen Haus eine ganze Menge Sehenswertes für Familien. Washington DC hat einen grossen Reiz für Familien. Sie können mit Ihren Kindern in kostenlose Museen, einen pandaliebenden Zoo besuchen und grossangelegte Parks und Grünflächen bei einem Picknick geniessen. Das nahe gelegene Williamsburg im Bundesstaat Virginia ist ein Stück Amerika aus dem 18. Jahrhundert, wo die Jüngsten auf spielerische Weise Interessantes zur jüngeren Geschichte der USA lernen können.
New York City Städtereisen für Familien
Die Stadt, die niemals schläft, wird auch Ihre Kinder nicht ruhen lassen. Im Big Apple gibt es zahlreiche kinderfreundliche Museen und tolle Shoppingmöglichkeiten. Und wenn die Kleinen etwas müde geworden sind, gibt Ihnen eine gemächliche Kutschenfahrt oder eine Runde mit dem Ruderboot im Central Park Luft zum Durchatmen, bevor Sie auf einer Bootsfahrt auf dem Hudson River die Skyline New Yorks bewundern und die Kids danach in einem der zahllosen Themenrestaurants am Times Square ihren unbändigen Appetit stillen.
Essen mit Kindern in USA Restaurants
Die Vereinigten Staaten sind ein grundsätzlich kinderfreundliches Land und so sind auch Restaurants in den USA meist auf Familien eingestellt: Kids sind nicht nur fast überall herzlich willkommen, in der Regel stehen für die kleinen Gäste auch spezielle Kindermenüs mit kleineren Portionen und niedrigeren Preisen zur Auswahl. In einigen Restaurants essen Kinder unter einem bestimmten Alter sogar kostenlos. Restaurants bieten in der Regel Hochstühle und Sitzerhöhungen an. Besonders beliebt scheinen bei wählerischen jungen Essern chinesische, mexikanische und italienische Restaurants zu sein.
Bauernmärkte werden in den USA immer beliebter, und so findet in vielen grösseren Städten mindestens ein solcher Markt pro Woche statt. Dies sind gute Gelegenheiten, um ein erstklassiges Picknick zusammenzustellen, lokale Spezialitäten zu probieren und dazu noch unabhängige Erzeuger zu unterstützen. Parks, Strände oder spektakuläre Aussichtspunkte, wo Sie mit Ihrer Familie ein leckeres Picknick geniessen können, finden Sie überall in Ihren USA Familienferien.
Unvergessliche Nordamerika Familienferien vom Spezialisten
Endlich ist die Zeit gekommen, dass Sie und Ihre Familie sich den Traum von USA Ferien erfüllen. Doch wohin sollten Sie reisen, fragen Sie sich vielleicht. Unsere Expertinnen und Experten hören Ihnen zu und planen für Sie die auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Reiseroute durch die USA. Spannende geführte USA Rundreisen, für Familien besonders geeignete Hotels, eine abwechslungsreiche USA Mietwagenrundreise oder sogar eine USA Kreuzfahrt durch die Inselwelt von Hawaii machen Ihre USA Reise mit Kindern zum unvergesslichen Familienerlebnis. Sprechen Sie mit unseren USA-Spezialisten und nutzen Sie unser Know-how, damit Sie perfekte Familienferien geniessen werden.
Noch mehr Ziele für Familienferien
Die USA bieten mit Nationalparks, Städten und Stränden enorm viel Abwechslung für Ferien mit Kindern. Falls Sie für kommende Reisen weitere Ideen suchen, versammelt unsere Seite Familienferien kinderfreundliche Destinationen aus aller Welt. Für die Erholung nach dem Roadtrip zeigt Ihnen die Übersicht Strandferien für Familien passende Badeziele. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten wissen, welche Etappen mit Kindern gut funktionieren, und planen Flüge, Mietwagen und Unterkünfte so, dass die Reise zum Rhythmus Ihrer Familie passt.
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
USA Ferien eignen sich grundsätzlich für jedes Alter. Mit Kleinkindern bieten sich Badeferien in Florida oder eine gemütliche Route durch Kalifornien an, während ältere Kinder und Teenager Freizeitparks, Nationalparks und Outdoor-Abenteuer wie River Rafting lieben. Unsere USA-Spezialisten, die selbst oft mit ihren Kindern in den USA unterwegs sind, stellen für jede Altersgruppe das passende Programm zusammen.
Die Flugzeit ab der Schweiz beträgt an die Ostküste, etwa nach New York oder Florida, rund 9 Stunden. An die Westküste, zum Beispiel nach Kalifornien, sind es rund 12 Stunden. Für Familien empfiehlt sich ein Tagesflug, damit alle möglichst ausgeruht ankommen.
Je nach Region beträgt die Zeitverschiebung zur Schweiz minus 6 Stunden an der Ostküste bis minus 9 Stunden an der Westküste. Planen Sie die ersten Tage nach der Ankunft etwas ruhiger, damit sich die ganze Familie an den neuen Rhythmus gewöhnen kann. Kinder passen sich erfahrungsgemäss schnell an.
Die Sommerferien sind ideal für Rundreisen im Westen, Nationalparks und Outdoor-Action in Colorado. Florida und die Südstaaten lassen sich auch in den Herbstferien wunderbar bereisen, wenn es dort angenehm warm ist. Für Skiferien in den Rocky Mountains bieten sich die Sportferien an. Dank der Grösse des Landes finden Sie in fast jeder Ferienperiode ein passendes Ziel.
Ja, die USA sind ein klassisches Mietwagenland und ideal für Familien: Sie bestimmen das Tempo selbst und halten die Fahretappen kindgerecht kurz. Die Strassen und die Infrastruktur sind hervorragend, Kindersitze lassen sich zum Mietwagen dazubuchen. Unsere Spezialisten planen Ihre Route mit abwechslungsreichen Stopps von Stränden über Nationalparks bis zu Freizeitparks.
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