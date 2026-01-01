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Fly & Drive, USA

USA Fly & Drive vom Spezialisten

Die perfekte Kombination von Flug und Mietwagen

Sie möchten flexibel die USA erkunden, ohne sich bereits Tag für Tag festzulegen? Fly & Drive ist hier die perfekte Kombination. Sie buchen Flüge und einen Mietwagen und den Rest gestalten Sie flexibel. Natürlich können Sie sich auch auf unseren Tipps als führenden Fernreisespezialisten für Nordamerika verlassen. Wir beraten Sie individuell und stellen Ihnen eine Reiseroute zusammen. Das erste Hotel nach Ankunft und auch das letzte vor dem Rückflug zurück in die Schweiz sollten Sie bereits buchen, um vor Ort direkt in Ihre Traumferien einzutauchen.

Auch unterstützen wir Sie, wenn es darum geht, besonders beliebte Lodges bereits vorab zu reservieren. So geniessen Sie trotz der Flexibilität noch die besonderen Unterkünfte auf Ihrer Traumroute. Erleben Sie die USA ganz individuell, flexibel und vollgepackt mit Ihren persönlichen Erlebnissen.

Offerte
Fly & Drive
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Individuelle Planung

Möchten Sie während Ihrer Hawaii Reise die traumhaften Inseln ganz individuell kennenlernen, auch hier empfiehlt sich die Kombination Fly & Drive. Entdecken Sie berühmte Vulkane, Strände und Wasserfälle auf eigene Faust in Ihrem Mietwagen. Lassen Sich von unseren Hawaii Spezialisten beraten. Welche Region der USA Sie auch auf Ihrer nächsten Reise entdecken möchten, wir stehen Ihnen mit unserer jahrelangen Erfahrung zur Verfügung. Sollten Sie bereits im Voraus Ihre Unterkünfte reservieren wollen, empfehlen wir Ihnen eine der beliebten USA Mietwagenrundreisen.

Unsere USA-Spezialisten haben für Sie besondere Hotels, etablierte Resorts und die beliebtesten Routen zusammengestellt. Oder möchten Sie es ganz bequem angehen lassen? Dann lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich während einer unserer attraktiven USA Rundreisen und Florida Rundreisen von einem Buschauffeur durch die einzigartigen Landschaften chauffieren, geniessen Sie die Ausblicke und erfahren Sie von ein erfahrenen Reiseleitern alles über Land und Leute. Wie auch immer Sie die USA bereisen möchten, unsere Nordamerika Spezialisten stellen Ihne Ihre ganz persönliche Traumreise zusammen.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

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