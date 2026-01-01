Hawaii Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Flitterwochen im Aloha State vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Der schönste Tag des Lebens mit dem Spezialisten
Ja, ich will! Heiraten auf Hawaii ist schiere Magie und pure Romantik. Eine Hochzeit am palmengesäumten Traumstrand und das leise Rauschen des Pazifischen Ozeans spielt dezent die Begleitmusik im Hintergrund. In der Distanz die traumhafte Kulisse dicht bewaldeter Berge, tiefgefurchter Täler und einer einmaligen Küstenlandschaft.
Ihre Trauung auf Hawaii kann an den verschiedensten Orten auf den Inseln Oahu, Big Island, Maui, Kauai, Molokai und Lanai stattfinden. Vor einem verwunschenen Wasserfall, mitten in einem tropischen Park, barfuss am Strand oder auch ganz formell – die Möglichkeiten für eine Trauung während Ihres Hawaii Urlaubs sind so vielfältig wie Ihre Wünsche. Die hawaiianischen Inseln mit ihrer wundervollen Naturlandschaft bieten unzählige wunderschöne und romantische Plätze, an denen Ihre Vermählung stattfinden kann.
Und bei den anschliessenden Flitterwochen können Sie eine traumhafte Hawaii Rundreise zu den schönsten Plätzen im hawaiianischen Inselreich unternehmen. Überlassen Sie die Planung Ihrer Hochzeitsreise im Paradies den Experten. Unsere USA-Spezialisten planen für Sie den schönsten Tag im Leben und stellen Ihnen Ihr ganz persönliches Hochzeitspaket zusammen.
Hochzeitsreisen nach Hawaii vom Spezialisten
Lassen Sie während Ihres Honeymoons auf Hawaii von der Gelassenheit und dem ‘Aloha Spirit’ der Einheimischen anstecken. Jede Insel hat ihr eigenes Flair. Aber sie alle bieten für Ihre Ferien angenehmes Klima, lange, sonnige Tage und eine tropische Vielfältigkeit ohne Vergleich. Es fällt nicht leicht, eine spezielle Inselempfehlung abzugeben, denn alle Inseln Hawaiis sind besonders und einzigartig.
Ob tropische Üppigkeit, ein Vulkan Nationalpark, eine winzige oder eine grosse Insel, traumhafte Sandstrände, atemberaubende Küstenlandschaften oder ein unberührtes Korallenriff – auf Ihrer Hochzeitsreise nach Hawaii haben Sie die sprichwörtliche Qual der Wahl. Sei es Inselhüpfen, eine Reise mit einem Mietauto, einige entspannte Tage des süssen Nichtstuns in einem schicken Resort oder Aktivferien – wir beraten Sie zu Ihren ganz persönlichen Vorlieben für einen Honeymoon in Hawaii. Unsere USA-Spezialisten organisieren für Sie gern die Anreise, Unterkunft, Ihre Vermählung und den Aufenthalt auf Hawaii.
Hochzeitsreisen auf der Garteninsel Kauai
Die üppige tropische Vegetation verleiht der viertgrössten Insel von Hawaii den passenden Übernamen «Garteninsel». Kauai ist nicht nur die älteste, sondern auch die am weitesten nördlich liegende Insel im Archipel. Sie ist von dicht bewachsenen Tälern, schroffen Berggipfeln und der spektakulären Küstenlandschaft an der Napali Coast geprägt. Wenn Sie Ihre Flitterwochen auf Kauai planen, stehen Ihnen zahlreiche luxuriöse Resort Hotels zur Auswahl, die Ihnen Rückzug und Geborgenheit bieten. Lassen Sie sich während Ihres Honeymoons in diesem Paradies mit traditionellen hawaiianischen Massagen und Spa-Behandlungen verwöhnen.
Geniessen Sie ein exklusiv und nur für Sie hergerichtetes Dinner an einem geheimen Ort im tropischen Garten Ihres Hotels. Wie wäre es, die faszinierende Insel aus der Vogelperspektive zu sehen? Dann sollte Sie sich als Höhepunkt Ihres Aufenthalts auf Kauai einen atemberaubenden Helikopter Rundflug gönnen.
Honeymoon im Paradis
Heiratserlaubnis
Wer in Hawaii den Bund fürs Leben schliessen möchte, muss weder US-Bürger sein noch in Hawaii leben. Heiratswillige Paare müssen sich lediglich von hawaiianischen Behörden eine Heiratserlaubnis ausstellen lassen. Die hawaiianische Heiratserlaubnis kostet USD 65, kann online beantragt werden und ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig. Im Antrag müssen Angaben wie Geburtsort, Name der Eltern und, sofern zutreffend, Informationen zu früheren Scheidungsurteilen gemacht werden. Informationen zur Eheerlaubnis für Hawaii und den Link zum Online-Antrag finden Sie hier.
Durch Ihre Heirat auf Hawaii erwerben Sie eine Hochzeitslizenz. Diese wird Ihnen mit der offiziellen Eheanerkennung (‘Apostille’; eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr) von Honolulu direkt nach Europa zugestellt. Da diese beiden Dokumente in Englisch abgefasst sind, benötigen Sie in Ihrem Heimatland eine notariell beglaubigte Übersetzung davon. Eine Eheschliessung auf Hawaii ist rechtlich gültig und wird in der Schweiz, Deutschland und Österreich grundsätzlich anerkannt. Erkundigen Sie sich aber dennoch bei den zuständigen Behörden in Ihrem Heimatland bezüglich der Gültigkeit einer auf Hawaii geschlossenen Ehe, da zusätzliche Erfordernisse gelten könnten.
Ideale Jahreszeit für Ihre Hawaii Hochzeitsreise
Die besten Jahreszeiten, um sich auf Hawaii zu vermählen, sind Frühjahr und Herbst. In diesen Monaten erstrahlt die tropische Exotik der Inseln in intensiven Farben und sanftem Licht. Für Mitteleuropäer sind während dieser Saison die hawaiianischen Temperaturen auch sehr angenehm.
Von Juni bis August ist auf den Inseln von Hawaii Hauptreisezeit. Auch viele US-Amerikaner, die auf dem Festland leben, nutzen die Zeit während der Schulferien für eine Reise in den Inselstaat. Wenn Sie dennoch im Sommer heiraten möchten, empfiehlt es sich, die Hochzeit und den Hawaii Honeymoon lange im Voraus zu planen. Mit der langfristigen Vorbereitung Ihrer Zeremonie und der Flitterwochen stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Wunschort und -datum getraut werden und Ihr Lieblingshotel oder das bevorzugte romantische Resort auch wirklich verfügbar ist.
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