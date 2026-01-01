Hawaii ist das Traumziel für Verliebte. Mildes Klima, einmalige Insellandschaften, herzliche Menschen, der verführerische Geruch eines tropischen Lei-Kranzes bei der Ankunft: Auf diesen Inseln liegt Romantik in der Luft. Gibt es einen schöneren Rahmen für Ihr Eheversprechen, als die Vielfalt der hawaiianischen Inseln und die Gastfreundschaft der Menschen, die im Paradies zu leben scheinen? Besiegeln Sie hier Ihr Ehegelöbnis mit einem traditionellen ‘aloha au ia oe’ (hawaiianisch für «ich werde dich immer lieben»).

Es ist kaum vorstellbar, dass ein anderes Reiseziel Hochzeitsreisende so faszinieren könnte, wie die einzigartigen Inseln von Hawaii mit ihren Traumstränden, üppiger tropischer Vegetation und den beeindruckenden Vulkanlandschaften. Auf Lanai, Molokai, Kona, Maui, Big Island und Oahu steht Ihnen eine riesige Auswahl luxuriöser Hotels und romantischer Resorts für Ihre romantischen Honeymoon Ferien zur Auswahl. Und wenn Sie auf Ihrer Hochzeitsreise neben dem süssen Nichtstun Lust auf Entdeckungen haben, dann ist Hawaii für Ihren Abenteuergeist wie geschaffen: Aktivferien, die Insellandschaften mit dem Mietauto erkunden oder zurücklehnen und den Archipel auf einer Hawaii Schiffsriese gemächlich zu bereisen sind nur einige Möglichkeiten.

Planen Sie Ihre Hochzeitsreise mit unseren USA-Spezialisten, die Ihnen nicht nur für die Reiseplanung, sondern gerne auch beim Einholen notwendiger Formalitäten zur Seite stehen.