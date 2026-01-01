Ihren Namen hat die Stadt vom Indianerhäuptling Noah Sealth oder einfach Häuptling Seattle. Ebenfalls bekannt ist die Stadt unter ihren Beinamen «The Emerald City» (die Smaragdstadt), dies aufgrund der vielen Grünflächen und Parks in der Stadt und der grossen und mächtigen Wälder im Umland. Neben diesen natürlichen Highlights bietet Seattle aber auch eine Vielzahl weiterer Attraktionen, wie die «Space Needle», das Wahrzeichen der Stadt, das Luftfahrtmuseum, das «Seattle Art Museum», den «Pike Place Market», den «Tilikum Place» mit einer Statue von Häuptling Seattle oder einfach der Umstand, dass Jimi Hendrix in Seattle das Licht der Welt erblickte. Geniessen Sie die Vielfalt dieses Juwels im pazifischen Nordwesten mit einer von unseren Spezialisten eigens für Sie zusammengestellten Tour.