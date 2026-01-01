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Seattle Reisen, USA

Seattle Reisen

Erkunden Sie die Emerald City

Ihren Namen hat die Stadt vom Indianerhäuptling Noah Sealth oder einfach Häuptling Seattle. Ebenfalls bekannt ist die Stadt unter ihren Beinamen «The Emerald City» (die Smaragdstadt), dies aufgrund der vielen Grünflächen und Parks in der Stadt und der grossen und mächtigen Wälder im Umland. Neben diesen natürlichen Highlights bietet Seattle aber auch eine Vielzahl weiterer Attraktionen, wie die «Space Needle», das Wahrzeichen der Stadt, das Luftfahrtmuseum, das «Seattle Art Museum», den «Pike Place Market», den «Tilikum Place» mit einer Statue von Häuptling Seattle oder einfach der Umstand, dass Jimi Hendrix in Seattle das Licht der Welt erblickte. Geniessen Sie die Vielfalt dieses Juwels im pazifischen Nordwesten mit einer von unseren Spezialisten eigens für Sie zusammengestellten Tour.

Kimpton Hotel Monaco SeattleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Im Geschäftsviertel gelegen, ca. 3 Blocks vom Kunstmuseum und ca. 6 Blocks vom Pike Place Market entfernt.
The EdgewaterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Am Wasser gelegen, zwischen dem Finanzviertel und der Space Needle. Vor dem Hotel verkehrt die historische...
Mayflower Park HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Im Zentrum der Stadt gelegen, mit einer direkten Verbindung zu den Geschäften des Westlake Centers. Der historische...
The Charter HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Seattle
Das Hotel aus der Curio Kollektion von Hilton liegt im Herzen der Innenstadt, nur einen Block vom Pike Place Market...
Hotel 1000, LXR HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Das Erstklasshotel erwartet Sie mitten in der Innenstadt. Pike Place Market, Space Needle und Pioneer Square sind nur...
Inn at the MarketHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Das Hotel befindet sich an privilegierter Lage direkt am Pike Place Market. Die Waterfront ist nur wenige Schritte...
Warwick HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Seattle
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage, nur wenige Gehminuten von der Space Needle und vom Pike Place Market...

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