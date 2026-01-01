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Big Bend Nationalpark

Big Bend Nationalpark

Das unbewohnte Land

Der Big Bend Nationalpark im Süden von Texas, von den spanischen Entdeckern El Despoblado“ – „Das unbewohnte Land“ genannt, ist einer der grössten Nationalparks der USA. Obwohl ein Grossteil des Parks zur Chihuahua-Wüste gehört, findet sich hier dennoch eine grosse landschaftliche Vielfalt. Gewaltige Canyons, ausgedehnte Wälder, weite Wüstenflächen und natürlich der mächtige Rio Grande, welcher an der Grenze des Parkes entlangfliesst, bestimmen das Landschaftsbild. Sie können die Schönheiten des Big Bend Nationalparks erwandern, auf dem Fluss oder auch im Auto erkunden.

Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten wie den Santa Elena Canyon, die Terlingua Ghost Town, mit für eine Geisterstadt untypisch vielen Restaurants und Shops, oder der Big Bend Ranch State Park, das grösste Naturschutzgebiet in Texas. Fragen Sie unsere Spezialisten nach weiteren Highlights und wie Sie den Park am besten in Ihre Ferienplanung einbeziehen können. 

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Big Bend National Park
Der Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas und zeichnet sich durch spitze Berge, schroffe Canyons,...

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