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Yosemite Nationalpark, USA

Yosemite Nationalpark

Das Unesco Weltnaturerbe der Sierra Nevada

Von den wasserfallartig gestreiften Granitwänden, die das smaragdgrüne Yosemite Valley stützen, bis hin zu den riesigen Mammutbäumen, die in Mariposa Grove in die Luft ragen, erweckt der Yosemite Nationalpark ein Gefühl der Ehrfurcht und Verehrung. Der drittälteste Nationalpark des Landes liegt in der kalifornischen Sierra Nevada und wird auch Sie tief beeindrucken: das hochmütige Profil des Half Dome, die Präsenz des El Capitan, die drängenden Nebel der Yosemite Falls, die Edelsteinseen der subalpinen Wildnis des Hochlandes und die unberührten Pfade von Hetch Hetchy. Besuchen Sie den Nationalpark über das gesamte Jahr. Mehr Tipps erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.

Für die Planung teilt sich der Park in wenige, sehr unterschiedliche Bereiche. Das Yosemite Valley ist das Herzstück: ein von Gletschern geformtes Tal mit weitgehend flachen, teils befestigten Wegen, den bekanntesten Aussichtspunkten und der dichtesten Infrastruktur. Die Höhenregionen um Tuolumne Meadows und entlang der Passstrasse zeigen eine andere Landschaft aus Wiesen, Granitkuppen und Bergseen. Mariposa Grove steht für die Mammutbäume, Hetch Hetchy für ruhigere Wege abseits der Hauptrouten.

Die klassischen Aussichtspunkte – darunter Tunnel View und Glacier Point – erschliessen sich ohne lange Wanderung und eignen sich auch für kurze Aufenthalte. Wer mehr Zeit mitbringt, findet ein dichtes Wegnetz von kurzen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Tagestouren mit deutlichem Höhenunterschied. El Capitan gilt zudem als eines der bekanntesten Kletterziele der Welt; die Wand lässt sich vom Talboden aus gut beobachten.

Die beste Reisezeit

Die Wasserfälle leben von der Schneeschmelze: Im Frühling und Frühsommer führen sie am meisten Wasser, im Spätsommer und Herbst können einzelne von ihnen stark zurückgehen oder ganz versiegen. Wer die Yosemite Falls in voller Stärke sehen möchte, reist entsprechend früh im Jahr. Der Sommer ist die zugänglichste, zugleich aber mit Abstand besucherstärkste Zeit – im Tal füllen sich Parkplätze und Wege bereits am Vormittag.

Der Herbst bringt ruhigere Wege und stabileres Wetter bei niedrigeren Wasserständen. In den Wintermonaten liegt Schnee; das Tal bleibt in der Regel erreichbar, während die Strassen in die Hochlagen – darunter die Passstrasse und die Zufahrt nach Glacier Point – üblicherweise von den ersten Schneefällen bis in den späten Frühling gesperrt sind. Die Hochebenen sind damit nur im Sommer und Frühherbst befahrbar.

Für wen sich Yosemite eignet

Das Ziel passt zu Reisenden, die Landschaft aktiv erleben wollen: Wandern, Fotografieren, Klettern, Roadtrip. Familien finden im Tal kurze und wenig steile Wege. Weniger geeignet ist der Park, wenn Sie ausgerechnet in der Hochsaison Ruhe und Abgeschiedenheit suchen – dafür lohnen sich Nebensaison, frühe Tageszeiten oder die weniger frequentierten Parkteile. Wer vor allem Badeferien oder ein Stadtprogramm im Sinn hat, plant Yosemite besser als Etappe ein.

Praktisch heisst das: Für An- und Weiterreise ist ein Mietwagen kaum zu ersetzen, im Tal ergänzt ein Shuttlebus die Wege zu Fuss. Übernachten können Sie im Park selbst oder in den Ortschaften an den Zufahrten, etwa in El Portal oder Fish Camp; die Unterkünfte innerhalb des Parks sind begrenzt und entsprechend früh vergeben. In der Hochsaison kann die Einfahrt zeitweise reglementiert sein – prüfen Sie die aktuellen Vorgaben vor der Abreise.

Schwarzbären leben im Park; die Vorschriften zur Aufbewahrung von Lebensmitteln gelten verbindlich für alle Besucher. Gut kombinieren lässt sich Yosemite mit San Francisco, der kalifornischen Küste, Lake Tahoe oder den Nachbarparks Sequoia und Kings Canyon; wer über die Passstrasse ostwärts weiterfährt, kommt Richtung Death Valley und Las Vegas. Welche Reihenfolge zu Ihrer Reisezeit passt, klären Sie am besten direkt mit unseren USA Spezialisten.

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