Yosemite Nationalpark
Das Unesco Weltnaturerbe der Sierra Nevada
Die beste Reisezeit
Die Wasserfälle leben von der Schneeschmelze: Im Frühling und Frühsommer führen sie am meisten Wasser, im Spätsommer und Herbst können einzelne von ihnen stark zurückgehen oder ganz versiegen. Wer die Yosemite Falls in voller Stärke sehen möchte, reist entsprechend früh im Jahr. Der Sommer ist die zugänglichste, zugleich aber mit Abstand besucherstärkste Zeit – im Tal füllen sich Parkplätze und Wege bereits am Vormittag.
Der Herbst bringt ruhigere Wege und stabileres Wetter bei niedrigeren Wasserständen. In den Wintermonaten liegt Schnee; das Tal bleibt in der Regel erreichbar, während die Strassen in die Hochlagen – darunter die Passstrasse und die Zufahrt nach Glacier Point – üblicherweise von den ersten Schneefällen bis in den späten Frühling gesperrt sind. Die Hochebenen sind damit nur im Sommer und Frühherbst befahrbar.
Für wen sich Yosemite eignet
Das Ziel passt zu Reisenden, die Landschaft aktiv erleben wollen: Wandern, Fotografieren, Klettern, Roadtrip. Familien finden im Tal kurze und wenig steile Wege. Weniger geeignet ist der Park, wenn Sie ausgerechnet in der Hochsaison Ruhe und Abgeschiedenheit suchen – dafür lohnen sich Nebensaison, frühe Tageszeiten oder die weniger frequentierten Parkteile. Wer vor allem Badeferien oder ein Stadtprogramm im Sinn hat, plant Yosemite besser als Etappe ein.
Praktisch heisst das: Für An- und Weiterreise ist ein Mietwagen kaum zu ersetzen, im Tal ergänzt ein Shuttlebus die Wege zu Fuss. Übernachten können Sie im Park selbst oder in den Ortschaften an den Zufahrten, etwa in El Portal oder Fish Camp; die Unterkünfte innerhalb des Parks sind begrenzt und entsprechend früh vergeben. In der Hochsaison kann die Einfahrt zeitweise reglementiert sein – prüfen Sie die aktuellen Vorgaben vor der Abreise.
Schwarzbären leben im Park; die Vorschriften zur Aufbewahrung von Lebensmitteln gelten verbindlich für alle Besucher. Gut kombinieren lässt sich Yosemite mit San Francisco, der kalifornischen Küste, Lake Tahoe oder den Nachbarparks Sequoia und Kings Canyon; wer über die Passstrasse ostwärts weiterfährt, kommt Richtung Death Valley und Las Vegas. Welche Reihenfolge zu Ihrer Reisezeit passt, klären Sie am besten direkt mit unseren USA Spezialisten.
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