Das Wetter in Florida macht seinem Beinamen alle Ehre: Mit Ferien im Sunshine State verbindet man Sommer, Sonne und wunderschöne Strände. Dank des milden, subtropischen Klimas scheint hier fast das ganze Jahr die Sonne – wann die beste Reisezeit für Ihre Florida Reise ist, verraten Ihnen gerne unsere Spezialisten. Nicht umsonst hat sich diese gewaltige, 700 Kilometer lange Landzunge zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexico selbst Sunshine State getauft.

Auf einer Florida Reise dürfen die Florida Keys, die Disney Freizeitparks in Orlando sowie die Sümpfe der Everglades nicht fehlen. Auch für Golfer bietet Florida unzählige Greens zur Auswahl, Taucher können zu den artenreichen Riffs und Wracks vor Key Largo ausschwärmen, Partyfreudige starten in Miami Beach ins Nachtleben und Shoppingbegeisterte können sich in den gigantischen Shopping-Malls ausleben. Die Halbinsel erkunden Sie ideal auf einer Florida Rundreise oder Florida Mietwagenrundreise. Lassen Sie sich individuell beraten von den knecht reisen Spezialisten und Ihren Florida-Ferien steht nichts mehr im Weg.

Von familiär bis luxuriös, von ausgeflippt bis romantisch – auf einer Florida Reise findet sich für jeden das Passende, und alles unter strahlend blauem Himmel!