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Florida Reisen, USA

Florida Wetter, Klima & beste Reisezeit für Ihre Reise

Klima, beste Reisezeit und die besten Hotels im Sunshine State

Das Wetter in Florida macht seinem Beinamen alle Ehre: Mit Ferien im Sunshine State verbindet man Sommer, Sonne und wunderschöne Strände. Dank des milden, subtropischen Klimas scheint hier fast das ganze Jahr die Sonne – wann die beste Reisezeit für Ihre Florida Reise ist, verraten Ihnen gerne unsere Spezialisten. Nicht umsonst hat sich diese gewaltige, 700 Kilometer lange Landzunge zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexico selbst Sunshine State getauft.

Auf einer Florida Reise dürfen die Florida Keys, die Disney Freizeitparks in Orlando sowie die Sümpfe der Everglades nicht fehlen. Auch für Golfer bietet Florida unzählige Greens zur Auswahl, Taucher können zu den artenreichen Riffs und Wracks vor Key Largo ausschwärmen, Partyfreudige starten in Miami Beach ins Nachtleben und Shoppingbegeisterte können sich in den gigantischen Shopping-Malls ausleben. Die Halbinsel erkunden Sie ideal auf einer Florida Rundreise oder Florida Mietwagenrundreise. Lassen Sie sich individuell beraten von den knecht reisen Spezialisten und Ihren Florida-Ferien steht nichts mehr im Weg.

Von familiär bis luxuriös, von ausgeflippt bis romantisch – auf einer Florida Reise findet sich für jeden das Passende, und alles unter strahlend blauem Himmel!

Hotels nach Regionen

Clearwater Beach

Everglades

Florida Keys

Fort Lauderdale

Fort Myers

Little Torch Key

Longboat Key

Marco Island

Miami

Naples

Orlando

Palm Beach

Sanibel & Captiva Island

St. Augustine

St. Petersburg

Tampa Bay

Beste Reisezeit Florida und Klima

Der Sunshine State gliedert sich in zwei Klimazonen, deren Trennungslinie etwa bei Orlando liegt. In den nördlicheren Teilen der Halbinsel herrschen in der kalten Jahreszeit kühle Temperaturen und im Panhandle (Landstreifen im Nordwesten Floridas) können die Temperaturen gelegentlich sogar sehr stark fallen. Südlich von Orlando wird Florida seinem Ruf als sonnenverwöhnter Bundesstaat gerecht. Sogar im tiefsten Winter geniesst man auf den weitgehend trockenen Florida Keys frühlingshafte Temperaturen. Von Mai bis Oktober sind die Tage meist heiss und schwül.

Nachmittags fallen oft Gewitterregen und bringen wohltuende Abkühlung. Auch der Norden des Landes wird in den Sommermonaten vom Sonnenschein grosszügig bedacht. Somit reist man im Winter am besten in den Süden und im Sommer in den Norden Floridas. Aufgrund der Wetterbedingungen sind die besten Reisezeiten für Florida, bzw. vor allem für Florida Rundreisen, die Monate September bis November und März bis Mai. Von Juni bis November besteht in Florida Hurrikan-Gefahr.

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