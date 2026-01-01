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Glacier Natinoalpark, USA

Reisen in den Glacier National Park

Unberührte Natur in den Rockies

Bergseen, Wälder, grasbewachsene Hügel, wilde Bäche, schroffe Gipfel und Gletscher bestimmen das Bild dieses ursprünglichen und wilden Nationalparks. Am besten erkunden Sie den Park auf den vielen Wanderwegen. Es gibt extra Shuttlebusse von und zu den Wanderwegen, sodass Sie nicht zwangsläufig einen Rundwanderweg absolvieren müssen. Wenn Sie es lieber gemütlicher möchten, können Sie mit dem eigenen Auto oder mit den Originaltourbussen aus den 1930er Jahren über die verschiedenen Panoramastrassen fahren und so die schönsten Ausblicke geniessen.

Ein spezielles Erlebnis ist natürlich auch eine Übernachtung im Zelt auf einem der offiziellen Campingplätze, inmitten unberührter Natur. Unsere USA-Spezialisten geben Ihnen hierzu gerne ihre eigene Erfahrung weiter. 

Grouse Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Whitefish
Der Glacier Nationalpark liegt im Norden von Montana, an der Grenze zu Kanada. Ein Highlight ist die «Going-to-the-...

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