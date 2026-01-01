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Memphis, USA

Memphis Reisen

Ferien in Memphis mit Sicht auf den Mississippi

Die Stadt Memphis liegt auf einem hohen Steilhang mit Blick auf den schlammigen Mississippi. Während Memphis früher ein Sklavenumschlagplatz und Hafenstadt war, gilt es heute als die Heimat des Blues und als Geburtsstätte des Rock n’ Roll. Entdecken Sie die Sun Studios, wo Elvis Presley seine erste Platte aufnahm oder den Jungle Room in seiner Graceland Mansion. Memphis hat aber noch viel mehr zu bieten: seien es die Blues Clubs auf der Beale Street, die Aussichtsplattform der Memphis Pyramide, die jungen und hippen Viertel Cooper-Young, Broad Street und Overton Square oder das Grandhotel «The Peabody».

Auch Bürgerrechtsgeschichte wurde hier geschrieben: 1968 wurde Dr. Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motels erschossen. Allen Interessierten empfiehlt sich ein Besuch im National Civil Rights Museum. Folgt man dem Mississippi weiter Richtung Süden gelangt man an den Golf von Mexiko wo es 70 km lange Sandstrände zu entdecken gibt. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

The Peabody MemphisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Memphis
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage und ist nur ein paar Blocks von der Beale Street, dem Rock ’n’...
The Central Station MemphisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Memphis
Im South Main Historic Arts District gelegen, begüsst das geschichtsträchtige Hotel seine Gäste direkt beim Bahnhof...
The Big Cypress LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Memphis
Der eindrückliche Themenhotel im Stil einer alpinen Lodge liegt in der Memphis Pyramide zwischen Harbor Town und...
The Guest House at GracelandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Memphis
Design-Hotel gegenüber von Graceland und den Elvis-Museen und Attraktionen gelegen. Die Fahrt nach Downtown Memphis...
Doubletree Hotel Memphis DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Memphis
Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur 3 Blocks entfernt.
ARRIVE MemphisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Memphis
Beim Civil Rights Museum und der Blues Hall of Fame gelegen, erreichen Sie die Beale Street mit den vielen...
Crowne Plaza Memphis HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Memphis
Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur ungefähr 20 Gehminuten entfernt.

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