Die Stadt Memphis liegt auf einem hohen Steilhang mit Blick auf den schlammigen Mississippi. Während Memphis früher ein Sklavenumschlagplatz und Hafenstadt war, gilt es heute als die Heimat des Blues und als Geburtsstätte des Rock n’ Roll. Entdecken Sie die Sun Studios, wo Elvis Presley seine erste Platte aufnahm oder den Jungle Room in seiner Graceland Mansion. Memphis hat aber noch viel mehr zu bieten: seien es die Blues Clubs auf der Beale Street, die Aussichtsplattform der Memphis Pyramide, die jungen und hippen Viertel Cooper-Young, Broad Street und Overton Square oder das Grandhotel «The Peabody».

Auch Bürgerrechtsgeschichte wurde hier geschrieben: 1968 wurde Dr. Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motels erschossen. Allen Interessierten empfiehlt sich ein Besuch im National Civil Rights Museum. Folgt man dem Mississippi weiter Richtung Süden gelangt man an den Golf von Mexiko wo es 70 km lange Sandstrände zu entdecken gibt. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!