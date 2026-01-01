Lage und Anreise

Der Grand Teton Nationalpark liegt im Nordwesten des US-Bundesstaats Wyoming, unmittelbar südlich des Yellowstone Nationalparks. Beide Parks sind über den John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway direkt miteinander verbunden und lassen sich deshalb auf einer Rundreise ohne Umwege kombinieren. Südlich des Parks liegt der Ort Jackson, der mit Hotels, Restaurants und Geschäften als klassischer Ausgangspunkt für Parkbesuche dient.

Eine Besonderheit: Der Flughafen von Jackson Hole befindet sich innerhalb der Parkgrenzen, die Region lässt sich also auch direkt anfliegen. Viele unserer Gäste erreichen den Park jedoch mit dem Mietwagen, meist im Rahmen einer Rundreise ab Salt Lake City oder in Kombination mit dem Yellowstone Nationalpark.

Landschaft und Tierwelt

Charakteristisch für den Park ist die Teton Range: Die Bergkette steigt ohne Vorberge direkt aus dem Talboden von Jackson Hole auf, was ihr eine besonders markante Silhouette verleiht. Durch das Tal fliesst der Snake River, und mit dem Jackson Lake und dem Jenny Lake liegen die beiden bekanntesten Seen des Parks direkt am Fuss der Berge.

Die Chancen auf Tierbeobachtungen stehen gut: Im Park leben Elche, Bisons, Wapitis und Gabelböcke, dazu Schwarz- und Grizzlybären. Beliebte Fotomotive sind der Flussbogen Oxbow Bend am Snake River und die historischen Scheunen der Mormon Row vor der Kulisse der Teton Range.

Reisezeit und Aktivitäten

Hauptreisezeit sind die Sommermonate, wenn die Wanderwege schneefrei sind und alle Einrichtungen geöffnet haben. Der Herbst bringt Laubfärbung und die Brunftzeit der Wapitis, ist dafür kühler und deutlich ruhiger. Im Winter liegt viel Schnee, und das benachbarte Jackson Hole zeigt sich als bekanntes Wintersportgebiet.

Wanderungen rund um den Jenny Lake und in die Täler der Teton Range

Boots- und Kanutouren auf den Seen des Parks

Float-Trips und Rafting auf dem Snake River

Tierbeobachtungen am frühen Morgen und gegen Abend

Im Winter Langlauf, Schneeschuhwanderungen und Hundeschlittenfahrten

Für wen sich der Park eignet

Der Grand Teton Nationalpark ist deutlich kompakter als Yellowstone: Die Distanzen sind kurz, viele Aussichtspunkte liegen direkt an den Hauptstrassen. Das macht ihn auch für Reisende mit knappem Zeitbudget interessant – wer wandern oder Tiere beobachten möchte, plant besser mehrere Nächte ein. Der Park eignet sich für Selbstfahrer auf Rundreise durch die Rocky Mountains ebenso wie für einen längeren Aufenthalt auf einer Guest Ranch, wie sie für die Region um Jackson Hole typisch ist.

Untenstehend finden Sie eine Auswahl an geprüften Unterkünften und Rundreisen in und um den Grand Teton Nationalpark. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen daraus gerne eine individuelle Reise zusammen – ob als Baustein einer Rundreise durch die Rocky Mountains oder als Kombination mit dem Yellowstone Nationalpark.