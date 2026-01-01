Mietwagenreisen im Osten der USA vom Spezialisten
Selbstfahrertour im Osten Amerikas
Best of Great Lakes
ab CHF 1875.– / pro Person
ab/bis Chicago
Highlights: Traumhafte Natur entlang der Grossen Seen, Eine Region für Entdecker, Spannende Metropolen mit bewegter...
15 Tage / 14 Nächte
Bezaubernder Osten
ab CHF 2645.– / pro Person
ab Boston bis New York
Highlights: Die wichtigsten Städte im Osten von Kanada und der USA kombiniert, Kultur- und Geschichte in zahlreichen...
19 Tage / 18 Nächte
Charming New England
ab CHF 1770.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Maritimer Küstenlandschaften, Gemütlicher Neuengland-Charme, Liebliche Städte, Waldreiches Hinterland
15 Tage / 14 Nächte
Das grosse USA-Abenteuer
ab CHF 3820.– / pro Person
ab Washington D.C. bis Los Angeles
Highlights: Abwechslungsreiches Amerika, Traumhafte Landschaften und Weiten, Perfekte Kombination aus Stadt & Natur
29 Tage / 28 Nächte
History & Heritage
ab CHF 1430.– / pro Person
ab/bis Washington D.C.
Highlights: Eintauchen in die amerikanische Geschichte, Kulturelles Erbe erleben, Spannende Städte, Traumhafte Natur...
15 Tage / 14 Nächte
Höhepunkte entlang der Ostküste
ab CHF 2060.– / pro Person
ab Washington DC bis Miami
Highlights: Die Kontrastreiche Ostküste von Nord nach Süd, Faszinierende Städte, Traumhafte Strände, Freizeitparks
19 Tage / 18 Nächte
Kontrastreiches Amerika
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Abwechslung pur bei der Durchquerung von 6 Bundesstaaten, Kulturell bedeutsame Orte, Reise entlang des...
15 Tage / 14 Nächte
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
22 Tage / 21 Nächte
Michigan – Das Herz der Grossen Seen
ab CHF 2990.– / pro Person
ab Chicago bis Detroit
Highlights: Traumhafte Natur entlang der Grossen Seen , Eine Region für Entdecker, Spannende Metropolen mit reicher...
17 Tage / 16 Nächte
Music Trail
ab CHF 1860.– / pro Person
ab Nashville bis New Orleans
Highlights: Den Spuren von Blues, Rock ’n’ Roll und Country Music folgen, Spannende Orte, Stätten und...
16 Tage / 15 Nächte
Music, Moments & Magic – Alabama & der tiefe Süden
ab CHF 2500.– / pro Person
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Auf den Spuren von Musiklegenden , Geschichte hautnah erleben, Abwechslungsreiche Städte, Lebensfreude pur
19 Tage / 18 Nächte
New York State
Preis auf Anfrage
ab/bis New York
Highlights: Ein wenig bekanntes Juwel, Hervorragende Weingebiete, Liebliche Landschaften und weniger besuchte Städte,...
14 Tage / 13 Nächte
New Yorks Paradies vor der Haustür
ab CHF 2490.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Abwechslungsreiche Landschaften, Hervorragende Weingebiete, Ein wenig bekanntes Juwel in den USA
15 Tage / 14 Nächte
Route 66 - Ost
ab CHF 1740.– / pro Person
ab Chicago bis Dallas
Highlights: Roadtrip auf der legendären Route 66, Spannende Städte mit reichem kulturellem Angebot, Relikte und der...
16 Tage / 15 Nächte
Route 66 – Ein Jahrhundert Freiheit und Abenteuer
ab CHF 1640.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Hochwertige Museen, Grosse Gastroszene für jeden Geschmack, Abwechslung pur
17 Tage / 16 Nächte
Südstaaten-Romantik
ab CHF 2445.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Geschichtsträchtige Orte, Charmante Städte, Viel Zeit für Entdeckungen, Südstaaten-Charme, Übernachtung...
20 Tage / 19 Nächte
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen