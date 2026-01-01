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Mietwagenrundreisen USA Osten

Mietwagenreisen im Osten der USA vom Spezialisten

Selbstfahrertour im Osten Amerikas

Der Osten der USA ist ein vielseitiges und abwechslungsreiches Sammelsurium verschiedenster Landschaften, Kulturen und Lebensstile. In den Neuengland Staaten ist das Highlight sicherlich die unberührte Natur und der Indian Summer, der die Wälder in allen erdenklichen Farben leuchten lässt. An der geschichtsträchtigen Ostküste finden Sie spannende Metropolen wie New York City, Boston oder Philadelphia, welche ein Paradies für Kunst-, Kultur und Shoppingfans sind.

Im Hinterland dominiert der Great Smoky Nationalpark, der meistbesuchte Nationalpark der USA oder etwas nördlicher die grossen Seen, und im Süden finden Sie charmante Städte wie Savannah oder Charleston und ein von Musik geprägtes, beschwingtes Lebensgefühl.

Mit einer Mietwagenrundreise können Sie all dies auf einmal erleben! Lassen Sie sich bei der Wahl Ihres Fahrzeuges und Ihrer Route von unseren Spezialisten beraten.

Icon map15 Tage
Best of Great Lakes
ab CHF 1875.– / pro Person
ab/bis Chicago
Highlights: Traumhafte Natur entlang der Grossen Seen, Eine Region für Entdecker, Spannende Metropolen mit bewegter...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map19 Tage
Bezaubernder Osten
ab CHF 2645.– / pro Person
ab Boston bis New York
Highlights: Die wichtigsten Städte im Osten von Kanada und der USA kombiniert, Kultur- und Geschichte in zahlreichen...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map15 Tage
Charming New England
ab CHF 1770.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Maritimer Küstenlandschaften, Gemütlicher Neuengland-Charme, Liebliche Städte, Waldreiches Hinterland
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map29 Tage
Das grosse USA-Abenteuer
ab CHF 3820.– / pro Person
ab Washington D.C. bis Los Angeles
Highlights: Abwechslungsreiches Amerika, Traumhafte Landschaften und Weiten, Perfekte Kombination aus Stadt & Natur
Icon calendar29 Tage / 28 Nächte
Icon map15 Tage
History & Heritage
ab CHF 1430.– / pro Person
ab/bis Washington D.C.
Highlights: Eintauchen in die amerikanische Geschichte, Kulturelles Erbe erleben, Spannende Städte, Traumhafte Natur...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map19 Tage
Höhepunkte entlang der Ostküste
ab CHF 2060.– / pro Person
ab Washington DC bis Miami
Highlights: Die Kontrastreiche Ostküste von Nord nach Süd, Faszinierende Städte, Traumhafte Strände, Freizeitparks
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map15 Tage
Kontrastreiches Amerika
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Abwechslung pur bei der Durchquerung von 6 Bundesstaaten, Kulturell bedeutsame Orte, Reise entlang des...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map22 Tage
Maritime Wonders
ab CHF 2900.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights: Die faszinierende Küstenlandschaft Neuenglands und Atlantik-Kanadas, Die höchsten Gezeitenunterschiede...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map17 Tage
Michigan – Das Herz der Grossen Seen
ab CHF 2990.– / pro Person
ab Chicago bis Detroit
Highlights: Traumhafte Natur entlang der Grossen Seen , Eine Region für Entdecker, Spannende Metropolen mit reicher...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map16 Tage
Music Trail
ab CHF 1860.– / pro Person
ab Nashville bis New Orleans
Highlights: Den Spuren von Blues, Rock ’n’ Roll und Country Music folgen, Spannende Orte, Stätten und...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map19 Tage
Music, Moments & Magic – Alabama & der tiefe Süden
ab CHF 2500.– / pro Person
ab Chicago bis New Orleans
Highlights: Auf den Spuren von Musiklegenden , Geschichte hautnah erleben, Abwechslungsreiche Städte, Lebensfreude pur
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map14 Tage
New York State
Preis auf Anfrage
ab/bis New York
Highlights: Ein wenig bekanntes Juwel, Hervorragende Weingebiete, Liebliche Landschaften und weniger besuchte Städte,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
New Yorks Paradies vor der Haustür
ab CHF 2490.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Abwechslungsreiche Landschaften, Hervorragende Weingebiete, Ein wenig bekanntes Juwel in den USA
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map16 Tage
Route 66 - Ost
ab CHF 1740.– / pro Person
ab Chicago bis Dallas
Highlights: Roadtrip auf der legendären Route 66, Spannende Städte mit reichem kulturellem Angebot, Relikte und der...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map17 Tage
Route 66 – Ein Jahrhundert Freiheit und Abenteuer
ab CHF 1640.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Hochwertige Museen, Grosse Gastroszene für jeden Geschmack, Abwechslung pur
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map20 Tage
Südstaaten-Romantik
ab CHF 2445.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Geschichtsträchtige Orte, Charmante Städte, Viel Zeit für Entdeckungen, Südstaaten-Charme, Übernachtung...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

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