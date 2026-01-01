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Hawaii, USA

Hawaii Rundreisen vom Spezialisten

Die schönsten Insel-Kombinationen und Rundreisen

Mit einer Rundreise durch den wundervollen Archipel von Hawaii entdecken Sie einige der schönsten Regionen der USA. Auf unseren geführten Hawaii Rundreisen betreten Sie Neuland in dieser vielseitigen Inselwelt und lernen Hawaii umfassend kennen. Facettenreiche Inseln wie Oahu mit der hawaiianischen Metropole Honolulu, das Naturparadies Maui, die ‘friendly isle’ Molokai oder Kauais Unberührtheit warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Erkunden Sie abwechslungsreiche Küsten- und Berglandschaften, besuchen Sie malerische Dörfer, wo der polynesisch beeinflusste Alltag noch heute einem beschaulichen Rhythmus folgt und stoppen Sie auf Ihrer Hawaii Rundreise für ein leckeres Essen in einem kleinen Strandrestaurant.

Im Volcanoes Nationalpark zu wandern und anschliessend ein entspannendes Thermalbad in einer heissen Quelle zu geniessen gehört ebenso dazu, wie auf einem Bootsausflug mächtigen Buckelwalen nahe zu kommen. Und überall auf den hawaiianischen Inseln werden Sie Einheimischen begegnen, die Sie mit ihrem herzlichen ‘Aloha’ und einem breiten Lachen grüssen werden. Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise durch die wundervolle Inselwelt von Hawaii stellen Ihnen unsere USA Spezialisten gerne zusammen!

Icon map19 Tage
Hawaii exklusiv und privat erleben
ab CHF 12390.– / pro Person
ab Honolulu bis Kona
Highlights: Entdecken Sie die Highlights der Inseln mit ihrem privaten, deutschsprachigen Guide, Abwechslungsreiche...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte

Inselhüpfen in Hawaii

Kombinieren Sie die vielseitigen Inseln von Hawaii beim Spezialisten

Inselhüpfen, auch «Island Hopping» genannt, ist die beste Reiseart, wie Sie mehrere hawaiianische Inseln in Ihren Hawaii Ferien entdecken können. Dank dem dichten Streckennetz verschiedener Fluggesellschaften und kurzen Reisezeiten gelangen Sie schnell von einer Insel zur nächsten. Als Bonus geniessen Sie auf innerhawaiianischen Flügen oft grandiose Ausblicke auf Küsten- und Vulkanlandschaften und das unermessliche Blau des Pazifischen Ozeans unter Ihnen. Sie reisen lediglich von A nach B und erhalten obendrein einen Sightseeing-Flug!

Im US-Bundesstaat Hawaii ist Fliegen für die Einheimischen so alltäglich wie Bahnfahren für Schweizer. Und so werden Sie auf Ihrer Entdeckungsreise auch zahlreiche Begegnungen mit Ortsansässigen haben. Viele der Flughäfen sind klein und überschaubar und vermitteln mit ihrem tropischen Flair Südsee-Atmosphäre. Und wer lieber auf dem Boden bleibt, geht mit dem Schiff auf Inselhopping-Tour in Hawaii. Ebenfalls können Sie die verschiedenen Inseln auf unseren Hawaii Kreuzfahrten bequem vom Luxusliner aus entdecken.

Auf Oahu urbanes Grossstadtleben in der hawaiianischen Metropole Honolulu entdecken, auf Maui den eindrücklichen Vulkan Haleakala für einen unvergesslichen Sonnenuntergang besteigen, Kauais unvergleichliche Napali Coast bestaunen oder auf Molokai auf den Spuren der polynesischen Kultur wandern – Inselhüpfen auf Hawaii ist die ideale Reiseart. Hawaii ist – und bleibt – ein Traumreiseziel für viele. Wer einmal hingereist ist versteht, weshalb das Archipel immer wieder zu den begehrenswertesten Ferienzielen der Welt zählt.

Island Hopping ist die ideale Art, Ihre ganz individuell zusammengestellten Hawaii-Ferien zu gestalten. Unsere USA-Spezialisten kennen sich in den Inselwelten von Hawaii sehr gut aus und beraten Sie gerne.

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