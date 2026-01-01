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Schiffsreisen, Hawaii, USA

Hawaii Schiffsreisen vom Spezialisten

Kreuzfahrten durch ein Inselparadies

Eine Möglichkeit, die unglaubliche Vielseitigkeit von Hawaii kennenzulernen ist Inselhüpfen. Mit dem Flugzeug geht die Reise rasch und zielgerichtet von Insel zu Insel. Viel beschaulicher und bequemer ist jedoch eine Schiffsreise, denn auf einer Hawaii Kreuzfahrt haben Sie Ihr Hotelzimmer mit dabei. Und als Bonus packen Sie Ihren Koffer nur einmal ein und aus. Wie wäre es, wenn Sie jeden Morgen vor einer neuen, immer wieder überwältigenden Inselkulisse aufwachen? Auch für kulinarische Höhepunkte ist täglich gesorgt, denn Sie haben die Wahl, in mehreren Restaurants an Bord die leckere tropische Küche der Region zu kosten.

Auf einer Schiffsreise durch die Inselwelt des Aloha-Staates erleben Sie Hawaii auf eine gemächliche und sehr genussreiche Art und Weise. Während geführten Landausflügen erfahren Sie viel Wissenswertes zu Kauai, Molokai, Oahu, Maui & Co. Besonders beliebt sind Kreuzfahrten in Hawaii auch bei Hochzeitsreisenden. Verbringen Sie Ihre Flitterwochen im schwimmenden Hotel, geniessen Sie süsses Nichtstun und lassen Sie sich als Neuvermählte auf einer Kreuzfahrt so richtig verwöhnen. Unsere USA-Spezialisten kennen sich mit Kreuzfahrten in Hawaii aus. Lassen Sie sich beraten!

Icon map8 Tage
Inselwelten Hawaiis
ab CHF 2802.– / pro Person
ab/bis Honolulu
Highlights: Vielfältige Restauranterlebnisse ohne feste Tischzeiten, Preisgekröntes Entertainment, Aqua Parks,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Hawaii Kreuzfahrt

Schiffsreisen durch die Inselwelten Hawaiis vom Spezialisten

Wenn Sie mit dem Schiff unterwegs sind, lernen Sie Ihr Reiseziel auf eine besonders entspannte Art kennen. Auf einer Kreuzfahrt sind Sie mobil, geniessen Komfort und vertraute Hotelstandards und als Bonus wachen Sie jeden Tag an einem neuen Ort auf. Die Höhepunkte der verschiedenen Inseln kommen auf einer Kreuzfahrt quasi zu Ihnen. Wer in seinen Ferien möglichst viel von den Inseln Hawaiis entdecken möchte, sollte eine achttägige Kreuzfahrt planen. Diese Schiffsreise an Bord der «Pride of America» ist die einzige Kreuzfahrt, die ganzjährig vier der schönsten Inseln auf Hawaii anfährt.

Auf dieser Hawaii Schiffsreise durch die Inselgruppe tauchen Sie in die facettenreiche polynesische Kultur ein, entdecken spektakuläre Landschaften und geniessen die hervorragende Küche des Inselstaates. Jeden Tag erkunden Sie neue Ziele, sei es Kauai mit seiner üppigen Vegetation, die atemberaubenden Vulkane auf ‘Big Island’, Waikiki Beach auf Oahu oder weltbekannte Strände auf Maui. Wenn Sie kleinere Gruppen und Schiffe vorziehen, können Sie auf einer Yacht-Kreuzfahrt von der kleinen Insel Molokai loslegen.

Auf dieser Route entdecken Sie auch den Zauber von Lanai, Maui und der grössten Insel, Hawaii sowie die marine Wunderwelt des Pazifischen Ozeans, der sich zwischen den Inseln in unendlichem Blau ausdehnt. Zu diesen und weiteren Kreuzfahrten in Hawaii beraten Sie unsere USA-Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an!

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