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San Francisco Reisen, USA

San Francisco Reisen

Ferien in einer der schönsten Städte der Welt

San Francisco, für viele die schönste Stadt der Welt, liegt wunderschön in der San Francisco Bay und bietet alles, was das Herz begehrt. Seefahreratmosphäre und hervorragende Fischrestaurants beim Fisherman’s Wharf, viktorianische Gebäude in der Altstadt, grosszügige Grünanlagen mitten in der Stadt, spannende und lehrreiche Museen, ein vielfältiges Nachtleben, die geschichtsträchtige Gefängnisinsel Alcatraz und vieles mehr. Mit der Golden Gate Bridge und den Cable Cars verfügt San Francisco zudem über zwei der bekanntesten und meist fotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Es lohnt sich, für Ihren San Francisco Urlaub ein paar Tage einzuplanen, um die Stadt mit all ihren Facetten kennenzulernen. Damit Sie vor lauter Sehenswürdigkeiten den Überblick nicht verlieren, helfen Ihnen unsere USA-Spezialisten gerne bei der Planung Ihrer Traum-Reise. 

The Fairmont San Francisco HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Dieses luxuriöse Hotel liegt im exklusiven Quartier Nob Hill, an der Kreuzung von zwei Cable Car Linien.
Four Seasons Hotel at EmbarcaderoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Im Finanzviertel von San Francisco gelegen. Die Einkaufsstrasse Market Street mit Bus- und Strassenbahnstationen ist...
1 Hotel San FranciscoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Direkt am The Embacadero, mit Blick auf die Bucht von San Francisco. Das Ferry Terminal befindet sich auf der anderen...
Handlery Union SquareHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten vom Union Square und der Cable Car Station entfernt gelegen. Die grosse...
Parc 55 San FranciscoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Im Herzen von San Francisco, nur ca. 2 Blocks vom Union Square und nur wenige Schritte von der Powell Street...
The Argonaut HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das beliebte Boutiquehotel befindet sich in einem umgebauten Lagerhaus beim Ghiradelli Square und der Cable Car...
Hilton San Francisco Union SquareHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das grosse Erstklasshotel liegt nur wenige Gehminuten vom Union Square und einer Cable Car Station entfernt.
Hotel Zoe Fisherman's WharfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das Boutiquehotel befindet sich im Fisherman’s Wharf District, ungefähr 500 Meter vom berühmten Pier 39 entfernt.
Hyatt Centric Fisherman's WahrfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das Hyatt Fisherman's Wharf liegt zentral an der Fisherman's Wharf und befindet sich in Gehdistanz zum Pier 39....
Grand Hyatt San FranciscoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Ideal - direkt am Union Square. Wenige Gehminuten von den schönsten Attraktionen der Stadt entfernt.
RIU Plaza Fisherman’s WharfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das Hotel liegt nur einen Block von der Fisherman's Wharf und ca. 2 Blocks von der nächsten Cable Car-Station entfernt.
The MarkerHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Trendiges Boutique-Hotel an bester Lage. Der Union Square und die nächste Cable Car Station befinden sich nur 5...
Hotel Caza Fisherman's WharfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das sympathische Hotel liegt ca. 200 Meter von einer der Cable Car Stationen sowie dem Ghiradelli Square und der...
Kimpton Alton Fisherman's WharfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das erstklassige Boutiquehotel liegt mitten im Fisherman’s Wharf Quartier. Eine Cable Car Station befindet sich...
Neighbourgood Sutter MansionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Die Unterkunft gehört zur Luxury Mansion Collection und befindet sich im Viertel Cathedral Hill, unweit der Van Ness...
Hotel ZephyrHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Direkt bei der Fisherman’s Wharf, in Gehdistanz zu den Attraktionen, Restaurants und Geschäften gelegen.
Hotel VIAHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das Hotel befindet sich direkt gegenüber des Oracle Parks, der Heimat der San Francisco Giants. Eine Strassenbahn-...
Galleria Park HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Im Zentrum von San Franciscos Geschäftsund Einkaufsviertel. In der Nähe vom Union Square (ca. 600m), Finanzdistrikt,...
Hotel EmblemHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das moderne Boutiquehotel befindet sich am Fusse des Nob Hills, nur einen Block vom Union Square und ca. 10...
Marriott Vacation Club PulseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das moderne Mittelklassehotel befindet sich unweit einer Cable Car Station, welche die Fisherman’s Wharf mit...
The Inn at Union SquareHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das gemütliche Hotel liegt unweit des Union Squares im Stadtzentrum. Die nächste Cable Car und Hop-on Hop-off...
Hotel Nikko San FranciscoHotel RatingHotel Rating
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San Francisco
Das Erstklasshotel mit japanischem Einfluss liegt sehr zentral. Die Garage der grossen Autovermieter befindet sich...
Hotel Zetta San Francisco
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San Francisco
Das sympathische, frische Hotel liegt unweit der Market Street, Cable Car Station und der öffentlichen Verkehrsmittel.
Hotel Del Sol
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San Francisco
Das Motel im Stil der 50-er Jahre liegt beim Marina District von San Francisco, zwischen der Golden Gate Bridge und...
The Laurel Inn
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San Francisco
Das Boutiquehotel liegt in einer guten Wohngegend, südlich des Presidio und direkt an der California Street. Die...

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