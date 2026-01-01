San Francisco Reisen
Ferien in einer der schönsten Städte der Welt
The Fairmont San Francisco Hotel
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San Francisco
Dieses luxuriöse Hotel liegt im exklusiven Quartier Nob Hill, an der Kreuzung von zwei Cable Car Linien.
Four Seasons Hotel at Embarcadero
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San Francisco
Im Finanzviertel von San Francisco gelegen. Die Einkaufsstrasse Market Street mit Bus- und Strassenbahnstationen ist...
1 Hotel San Francisco
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San Francisco
Direkt am The Embacadero, mit Blick auf die Bucht von San Francisco. Das Ferry Terminal befindet sich auf der anderen...
Handlery Union Square
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San Francisco
Im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten vom Union Square und der Cable Car Station entfernt gelegen. Die grosse...
Parc 55 San Francisco
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San Francisco
Im Herzen von San Francisco, nur ca. 2 Blocks vom Union Square und nur wenige Schritte von der Powell Street...
The Argonaut Hotel
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San Francisco
Das beliebte Boutiquehotel befindet sich in einem umgebauten Lagerhaus beim Ghiradelli Square und der Cable Car...
Hilton San Francisco Union Square
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San Francisco
Das grosse Erstklasshotel liegt nur wenige Gehminuten vom Union Square und einer Cable Car Station entfernt.
Hotel Zoe Fisherman's Wharf
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San Francisco
Das Boutiquehotel befindet sich im Fisherman’s Wharf District, ungefähr 500 Meter vom berühmten Pier 39 entfernt.
Hyatt Centric Fisherman's Wahrf
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San Francisco
Das Hyatt Fisherman's Wharf liegt zentral an der Fisherman's Wharf und befindet sich in Gehdistanz zum Pier 39....
Grand Hyatt San Francisco
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San Francisco
Ideal - direkt am Union Square. Wenige Gehminuten von den schönsten Attraktionen der Stadt entfernt.
RIU Plaza Fisherman’s Wharf
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San Francisco
Das Hotel liegt nur einen Block von der Fisherman's Wharf und ca. 2 Blocks von der nächsten Cable Car-Station entfernt.
The Marker
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San Francisco
Trendiges Boutique-Hotel an bester Lage. Der Union Square und die nächste Cable Car Station befinden sich nur 5...
Hotel Caza Fisherman's Wharf
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San Francisco
Das sympathische Hotel liegt ca. 200 Meter von einer der Cable Car Stationen sowie dem Ghiradelli Square und der...
Kimpton Alton Fisherman's Wharf
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San Francisco
Das erstklassige Boutiquehotel liegt mitten im Fisherman’s Wharf Quartier. Eine Cable Car Station befindet sich...
Neighbourgood Sutter Mansion
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San Francisco
Die Unterkunft gehört zur Luxury Mansion Collection und befindet sich im Viertel Cathedral Hill, unweit der Van Ness...
Hotel Zephyr
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San Francisco
Direkt bei der Fisherman’s Wharf, in Gehdistanz zu den Attraktionen, Restaurants und Geschäften gelegen.
Hotel VIA
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San Francisco
Das Hotel befindet sich direkt gegenüber des Oracle Parks, der Heimat der San Francisco Giants. Eine Strassenbahn-...
Galleria Park Hotel
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San Francisco
Im Zentrum von San Franciscos Geschäftsund Einkaufsviertel. In der Nähe vom Union Square (ca. 600m), Finanzdistrikt,...
Hotel Emblem
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San Francisco
Das moderne Boutiquehotel befindet sich am Fusse des Nob Hills, nur einen Block vom Union Square und ca. 10...
Marriott Vacation Club Pulse
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San Francisco
Das moderne Mittelklassehotel befindet sich unweit einer Cable Car Station, welche die Fisherman’s Wharf mit...
The Inn at Union Square
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San Francisco
Das gemütliche Hotel liegt unweit des Union Squares im Stadtzentrum. Die nächste Cable Car und Hop-on Hop-off...
Hotel Nikko San Francisco
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San Francisco
Das Erstklasshotel mit japanischem Einfluss liegt sehr zentral. Die Garage der grossen Autovermieter befindet sich...
Hotel Zetta San Francisco
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San Francisco
Das sympathische, frische Hotel liegt unweit der Market Street, Cable Car Station und der öffentlichen Verkehrsmittel.
Hotel Del Sol
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San Francisco
Das Motel im Stil der 50-er Jahre liegt beim Marina District von San Francisco, zwischen der Golden Gate Bridge und...
The Laurel Inn
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San Francisco
Das Boutiquehotel liegt in einer guten Wohngegend, südlich des Presidio und direkt an der California Street. Die...
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