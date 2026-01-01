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Fort Myers Reisen

Fort Myers Reisen

Ferien im Naturparadis vom Spezialisten

Die Region um Fort Myers und Sanibel Island an Floridas Südwestküste ist ein einzigartiges Naturparadies: Hunderte von teils unbewohnten Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten Stränden, exotischen Tieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen machen die Region für Gross und Klein zu etwas ganz Besonderem. Angenehme Wassertemperaturen, stetig blauer Himmel und endlose puderweisse Sandstrände laden zum Muschelsammeln, Träumen und Entspannen ein. Fort Myers lockt rund ums Jahr mit unberührter Natur, makellosen weissen Sandstränden und zahlreichen Freizeitangeboten.

Ein Highlight ist das J.N. «Ding» Darling National Wildlife Refuge: Es ist das grösste naturbelassene Mangroven-Ökosystem in den Vereinigten Staaten und beherbergt unzählige exotische Vogel- und Pflanzenarten. Mit dem Southwest Florida International Airport ist Fort Myers bestens per Flugzeug erreichbar. Abgerundet wird das Angebot der Region durch exzellente Hotels und Restaurants – sie sorgen für jede Menge Komfort und Genuss unter der Sonne Floridas. Unsere USA-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Florida Reise zusammen!

Marriott Sanibel Harbor Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Myers
Das Hotel liegt in Punta Rassa, direkt am Caloosahatchee River und der San Carlos Bay sowie an der Brücke nach...
Hyatt Regency Coconut Point Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bonita Springs
Eingebettet in eine tropische Gartenanlage befindet sich dieses beliebte Resort. Den Southwest Florida International...
The Westin Cape Coral Resort at Marina VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cape Coral
Am südlichen Ende von Cape Coral, am Caloosahatchee River liegt das attraktive Resort. Nach Fort Myers Beach sind es...
DiamondHead Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fort Myers
Das Resort liegt auf Estero Island, direkt am weissen, breiten Sandstrand. Einkaufsmöglichkeiten, Bars und...

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