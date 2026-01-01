USA Nationalparks Ferien vom Spezialisten

Weitere Nationalparks im Überblick

Der Zion Nationalpark in Utah begeistert mit steil aufragenden, rot leuchtenden Felswänden und dem tief eingeschnittenen Zion Canyon. Zahlreiche Wanderwege machen ihn zu einem der beliebtesten Parks im Südwesten.

Das Death Valley zählt zu den heissesten und trockensten Orten Nordamerikas. Salzpfannen, Sanddünen und farbige Gesteinsformationen prägen diese faszinierende Wüstenlandschaft.

Der Capitol Reef Nationalpark in Utah beeindruckt mit farbigen Klippen, Schluchten und Felsbögen entlang der Waterpocket Fold – und ist deutlich ruhiger als seine berühmten Nachbarn.

Der abgelegene Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko. Wüstenlandschaft, die Chisos Mountains und die Canyons des Rio Grande machen ihn zu einem echten Geheimtipp.

Der Canyon de Chelly im Navajo-Gebiet von Arizona vereint eindrückliche Schluchten mit jahrhundertealten Felsbehausungen der Ureinwohner.

Im Crater Lake Nationalpark in Oregon liegt der tiefste See der USA, entstanden in der Caldera eines Vulkans. Das intensiv blaue Wasser ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.

Der Mesa Verde Nationalpark in Colorado schützt die eindrücklichen Felspaläste der Ancestral Puebloans und gehört zum UNESCO-Welterbe.