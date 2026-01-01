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Yosemite Nationalparks

USA Nationalparks Ferien vom Spezialisten

Entspannung in unberührter Natur

Wer an USA Reisen denkt, dem ziehen nicht zuletzt wunderschöne Landschaften und unberührte Natur vor dem inneren Auge vorbei. Und die Amerikaner haben schon früh erkannt, dass diese Natur ein wichtiges Gut ist, welches es zu schützen gilt. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die erste dieser Landschaften unter Schutz gestellt und der Yosemite Nationalpark, der älteste seiner Art auf der Welt, gegründet. Und heute gibt es in den USA über 60 Nationalparks und National Monuments, welche das Ziel haben, die einzigartigen Naturschönheiten zu bewahren.

In den meisten Parks gibt es nur vereinzelte, rustikale Hotels und Ranches, um dem Besucher ein möglichst authentisches und unverfälschtes Naturerlebnis zu bieten. Fragen Sie unsere Spezialisten nach der für Sie geeigneten Reiseart und Route, wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Am bequemsten lassen sich die Parks auf einer geführten Rundreise entdecken, wenn Sie aber Ihr Tempo und die Route ganz individuell bestimmen möchte, so ist eine USA Mietwagenrundreise sicher die beste Wahl für Sie.

Nationalparks USA

Arches NP

Big Bend NP

Bryce Canyon NP

Canyon de Chelly NP

Capitol Reef NP

Crater Lake NP

Custer State Park

Death Valley

Glacier NP

Grand Canyon

Grand Teton NP

Joshua Tree NP

Lake Powell

Mesa Verde NP

Monument Valley

Mount Rainier NP

Olympic NP

Rocky Mountains NP

Sequoia NP

Yellowstone NP

Yosemite NP

Zion NP

Nationalparks in den USA

Unglaublich vielfältig und abwechslungsreich

Die Nationalparks in den USA sind aufgrund der verschiedenen Klima- und Vegetationszonen unglaublich abwechslungsreich und vielfältig und bieten für jeden etwas. In den nördlicheren Gebieten finden Sie vor allem üppige, waldige und hügelige Landschaften aus blau und grün schimmernden Farben, weiter im Süden dominieren mehrheitlich karge und wüstenähnliche Landstriche in eher rötlichen und erdigen Farbtönen. Erkunden Sie die unterschiedlichen Parks auf einer geführten Rundreise, mit dem Mietwagen oder einem einem Camper und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit und Idylle verzaubern. 

Aber auch nördlich der USA gibt es wunderschöne und unvergessliche Naturerlebnisse. Auf einer Kanada Reise finden Sie praktisch menschenleere, dafür Tier- und Pflanzenreiche Gegenden, welche einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn Sie es noch ein bisschen einsamer und abgelegener möchten, dann ist eine Alaska Reise das Richtige für Sie. Unsere Nordamerika Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei Ihre Traumferien mit Ihnen zusammen zu planen. 

Weitere Nationalparks im Überblick

Der Zion Nationalpark in Utah begeistert mit steil aufragenden, rot leuchtenden Felswänden und dem tief eingeschnittenen Zion Canyon. Zahlreiche Wanderwege machen ihn zu einem der beliebtesten Parks im Südwesten.

Das Death Valley zählt zu den heissesten und trockensten Orten Nordamerikas. Salzpfannen, Sanddünen und farbige Gesteinsformationen prägen diese faszinierende Wüstenlandschaft.

Der Capitol Reef Nationalpark in Utah beeindruckt mit farbigen Klippen, Schluchten und Felsbögen entlang der Waterpocket Fold – und ist deutlich ruhiger als seine berühmten Nachbarn.

Der abgelegene Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko. Wüstenlandschaft, die Chisos Mountains und die Canyons des Rio Grande machen ihn zu einem echten Geheimtipp.

Der Canyon de Chelly im Navajo-Gebiet von Arizona vereint eindrückliche Schluchten mit jahrhundertealten Felsbehausungen der Ureinwohner.

Im Crater Lake Nationalpark in Oregon liegt der tiefste See der USA, entstanden in der Caldera eines Vulkans. Das intensiv blaue Wasser ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.

Der Mesa Verde Nationalpark in Colorado schützt die eindrücklichen Felspaläste der Ancestral Puebloans und gehört zum UNESCO-Welterbe.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

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