USA Nationalparks Ferien vom Spezialisten
Entspannung in unberührter Natur
Nationalparks USA
Nationalparks in den USA
Unglaublich vielfältig und abwechslungsreich
Die Nationalparks in den USA sind aufgrund der verschiedenen Klima- und Vegetationszonen unglaublich abwechslungsreich und vielfältig und bieten für jeden etwas. In den nördlicheren Gebieten finden Sie vor allem üppige, waldige und hügelige Landschaften aus blau und grün schimmernden Farben, weiter im Süden dominieren mehrheitlich karge und wüstenähnliche Landstriche in eher rötlichen und erdigen Farbtönen. Erkunden Sie die unterschiedlichen Parks auf einer geführten Rundreise, mit dem Mietwagen oder einem einem Camper und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit und Idylle verzaubern.
Aber auch nördlich der USA gibt es wunderschöne und unvergessliche Naturerlebnisse. Auf einer Kanada Reise finden Sie praktisch menschenleere, dafür Tier- und Pflanzenreiche Gegenden, welche einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn Sie es noch ein bisschen einsamer und abgelegener möchten, dann ist eine Alaska Reise das Richtige für Sie. Unsere Nordamerika Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei Ihre Traumferien mit Ihnen zusammen zu planen.
Weitere Nationalparks im Überblick
Der Zion Nationalpark in Utah begeistert mit steil aufragenden, rot leuchtenden Felswänden und dem tief eingeschnittenen Zion Canyon. Zahlreiche Wanderwege machen ihn zu einem der beliebtesten Parks im Südwesten.
Das Death Valley zählt zu den heissesten und trockensten Orten Nordamerikas. Salzpfannen, Sanddünen und farbige Gesteinsformationen prägen diese faszinierende Wüstenlandschaft.
Der Capitol Reef Nationalpark in Utah beeindruckt mit farbigen Klippen, Schluchten und Felsbögen entlang der Waterpocket Fold – und ist deutlich ruhiger als seine berühmten Nachbarn.
Der abgelegene Big Bend Nationalpark liegt im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko. Wüstenlandschaft, die Chisos Mountains und die Canyons des Rio Grande machen ihn zu einem echten Geheimtipp.
Der Canyon de Chelly im Navajo-Gebiet von Arizona vereint eindrückliche Schluchten mit jahrhundertealten Felsbehausungen der Ureinwohner.
Im Crater Lake Nationalpark in Oregon liegt der tiefste See der USA, entstanden in der Caldera eines Vulkans. Das intensiv blaue Wasser ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.
Der Mesa Verde Nationalpark in Colorado schützt die eindrücklichen Felspaläste der Ancestral Puebloans und gehört zum UNESCO-Welterbe.
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