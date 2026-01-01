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USA Rundreisen Osten

Rundreisen im Osten der USA

Geführte Busreisen in Kleingruppen

Sicher, New York haben die meisten Reisenden auf dem Zettel, wenn sie ihren Trip in die USA planen. Ansonsten orientieren sie sich oftmals eher in Richtung Westen. Dabei haben Reisen im Nordosten und Osten der USA unheimlich viel zu bieten, von aufregenden Städten bis hin zu grossartigen Naturschauspielen. Einzig auf die Küstenregion sollten Sie sich nicht beschränken – dadurch würde Ihnen viel Sehenswertes entgehen. Der Blick ins Landesinnere zeigt, dass dort zahlreiche Highlights auf Sie warten.

Allzu fremd werden sich Reisende aus Europa im Nordosten der USA nicht vorkommen, viele Städte versprühen ein beinahe schon europäisches Flair. Auf einem Städtetrip darf New York natürlich nicht fehlen. Der «Big Apple» zieht jährlich Millionen von Touristen aus aller Welt an. Philadelphia und Washington DC sind allein schon wegen ihrer Geschichte ebenfalls einen Besuch wert, doch besonders Boston und Chicago haben einige sehr gute Argumente, den Aufenthalt dort ein wenig auszudehnen. Daneben locken verschiedene Nationalparks und Attraktionen im Nordosten der USA.

Die Niagarafälle etwa sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und sollten Sie noch nach der perfekten Reisezeit suchen: Wenn sich das Laub im Herbst verfärbt, leuchten die Bäume in kraftvollen Rot-, Gelb- und Orangetönen. Das beeindruckende Farbenspiel des Indian Summer sollten Sie unbedingt einmal vor Ort erlebt haben! Wir machen Ihre Rundreise zu einem einzigartigen Erlebnis, kontaktieren Sie unsere USA-Spezialisten für weitere Informationen. 

Icon map15 Tage
Geführte Reise - Route 66
ab CHF 3495.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Architekturhochburg Chicago, St. Louis mit dem Gateway-Bogen, Oklahoma City, Klassische Route 66 Orte wie...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Begleitete Motorradtour: Route 66
ab CHF 4570.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Fahrt auf der berühmtesten Strasse der USA, Teilstrecken auf der Originalstrasse, Endpunkt auf dem Santa...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map8 Tage
Der Osten kompakt
ab CHF 1360.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Das multikulturelle New York, Die eindrücklichen Niagarafälle, Die Hauptstadt der USA - Washington DC,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map13 Tage
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map11 Tage
Highlights der Ostküste
ab CHF 2040.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: New York - Die Stadt die niemals schläft, Charmantes Boston und Neuengland, Québec City, Montréal, Ottawa...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map12 Tage
Historischer Osten
ab CHF 2310.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Das multikulturelle New York, Bostons reiche Geschichte, Die Altstadt von Quebec City und Montreal,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map14 Tage
Höhepunkte der Südstaaten
ab CHF 2575.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Musikmetropole Memphis, French Quarter in New Orleans, Nashville, der Hauptstadt der Country-Musik,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map10 Tage
Indian Summer
ab CHF 2194.– / pro Person
Highlights:
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Musikalische Südstaaten
ab CHF 1460.– / pro Person
ab New Orleans bis Atlanta
Highlights: New Orleans - Heimat des Jazz, Antebellum Häuser in Natchez, Auf Elvis Spuren in Memphis, Nashville's...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map6 Tage
New York Insider
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Besuch der Aussichtsplattform Top of the Rock, Mittagessen in Chinatown, Pizzaessen in Brooklyn
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Geführte Rundreisen in den Südstaaten 

«The Land of Dixie»

Im weiteren Sinne dürfen die Südstaaten im Osten der USA nicht unerwähnt bleiben. Kaum eine andere Region in den USA ist so abwechslungsreich wie die Südstaaten: Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Kentucky und Tennessee. Folgen Sie den Spuren der Musikgeschichte bis in den tiefen Süden, besuchen Sie geschichtsträchtige Herrenhäuser und ehemalige Plantagen oder erkunden Sie in den Appalachen den meistbesuchten Nationalpark der USA – den Great Smoky Mountain Nationalpark.

Entspannen Sie sich ausserdem an einem der wunderschönen, feinsandigen Strände der Atlantikküste oder geniessen Sie einfach die würzig, lokale Küche und charmante, gastfreundschaftliche Art der Einheimischen im «Land of Dixie». Willkommen im tiefen Süden der USA – «Let the good times roll»! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer perfekten Rundreise durch den Osten der USA.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

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