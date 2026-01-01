Sicher, New York haben die meisten Reisenden auf dem Zettel, wenn sie ihren Trip in die USA planen. Ansonsten orientieren sie sich oftmals eher in Richtung Westen. Dabei haben Reisen im Nordosten und Osten der USA unheimlich viel zu bieten, von aufregenden Städten bis hin zu grossartigen Naturschauspielen. Einzig auf die Küstenregion sollten Sie sich nicht beschränken – dadurch würde Ihnen viel Sehenswertes entgehen. Der Blick ins Landesinnere zeigt, dass dort zahlreiche Highlights auf Sie warten.

Allzu fremd werden sich Reisende aus Europa im Nordosten der USA nicht vorkommen, viele Städte versprühen ein beinahe schon europäisches Flair. Auf einem Städtetrip darf New York natürlich nicht fehlen. Der «Big Apple» zieht jährlich Millionen von Touristen aus aller Welt an. Philadelphia und Washington DC sind allein schon wegen ihrer Geschichte ebenfalls einen Besuch wert, doch besonders Boston und Chicago haben einige sehr gute Argumente, den Aufenthalt dort ein wenig auszudehnen. Daneben locken verschiedene Nationalparks und Attraktionen im Nordosten der USA.

Die Niagarafälle etwa sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und sollten Sie noch nach der perfekten Reisezeit suchen: Wenn sich das Laub im Herbst verfärbt, leuchten die Bäume in kraftvollen Rot-, Gelb- und Orangetönen. Das beeindruckende Farbenspiel des Indian Summer sollten Sie unbedingt einmal vor Ort erlebt haben! Wir machen Ihre Rundreise zu einem einzigartigen Erlebnis, kontaktieren Sie unsere USA-Spezialisten für weitere Informationen.