Rundreisen im Osten der USA
Geführte Busreisen in Kleingruppen
Geführte Reise - Route 66
ab CHF 3495.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Architekturhochburg Chicago, St. Louis mit dem Gateway-Bogen, Oklahoma City, Klassische Route 66 Orte wie...
15 Tage / 14 Nächte
Begleitete Motorradtour: Route 66
ab CHF 4570.– / pro Person
ab Chicago bis Los Angeles
Highlights: Fahrt auf der berühmtesten Strasse der USA, Teilstrecken auf der Originalstrasse, Endpunkt auf dem Santa...
15 Tage / 14 Nächte
Der Osten kompakt
ab CHF 1360.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Das multikulturelle New York, Die eindrücklichen Niagarafälle, Die Hauptstadt der USA - Washington DC,...
8 Tage / 7 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Highlights der Ostküste
ab CHF 2040.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: New York - Die Stadt die niemals schläft, Charmantes Boston und Neuengland, Québec City, Montréal, Ottawa...
11 Tage / 10 Nächte
Historischer Osten
ab CHF 2310.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Das multikulturelle New York, Bostons reiche Geschichte, Die Altstadt von Quebec City und Montreal,...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte der Südstaaten
ab CHF 2575.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights: Musikmetropole Memphis, French Quarter in New Orleans, Nashville, der Hauptstadt der Country-Musik,...
14 Tage / 13 Nächte
Musikalische Südstaaten
ab CHF 1460.– / pro Person
ab New Orleans bis Atlanta
Highlights: New Orleans - Heimat des Jazz, Antebellum Häuser in Natchez, Auf Elvis Spuren in Memphis, Nashville's...
8 Tage / 7 Nächte
New York Insider
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis New York City
Highlights: Besuch der Aussichtsplattform Top of the Rock, Mittagessen in Chinatown, Pizzaessen in Brooklyn
6 Tage / 5 Nächte
Geführte Rundreisen in den Südstaaten
«The Land of Dixie»
Im weiteren Sinne dürfen die Südstaaten im Osten der USA nicht unerwähnt bleiben. Kaum eine andere Region in den USA ist so abwechslungsreich wie die Südstaaten: Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Kentucky und Tennessee. Folgen Sie den Spuren der Musikgeschichte bis in den tiefen Süden, besuchen Sie geschichtsträchtige Herrenhäuser und ehemalige Plantagen oder erkunden Sie in den Appalachen den meistbesuchten Nationalpark der USA – den Great Smoky Mountain Nationalpark.
Entspannen Sie sich ausserdem an einem der wunderschönen, feinsandigen Strände der Atlantikküste oder geniessen Sie einfach die würzig, lokale Küche und charmante, gastfreundschaftliche Art der Einheimischen im «Land of Dixie». Willkommen im tiefen Süden der USA – «Let the good times roll»! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer perfekten Rundreise durch den Osten der USA.
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen