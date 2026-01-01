Welcome to Fabulous Las Vegas
Entdecken Sie die Stadt der Sünde "Sin City" in Ihren Las Vegas Ferien
Wynn Las Vegas
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Las Vegas
Das Wynn befindet sich direkt am berühmten Las Vegas Strip gegenüber der Fashion Show Mall.
The Venetian Resort & Casino
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Las Vegas
Das The Venetian Resort & Casino, ein kleines Venedig im Herzen Las Vegas, liegt direkt gegenüber vom Mirage Hotel...
Caesars Palace
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Las Vegas
Die prunkvolle römische Architektur dieses Luxushotels sticht bereits beim ersten Anblick aus dem Stadtbild von Las...
The Cosmopolitan of Las Vegas
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Las Vegas
Das 50-stöckige Cosmopolitan mit seinen zwei markanten Türmen liegt zentral am Las Vegas Strip und ist Teil des City...
Waldorf Astoria Las Vegas
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Las Vegas
Das Luxushotel liegt zwischen dem Aria Resort und dem MGM Grand und ist Teil des City Center Komplex.
The Palazzo Resort Hotel & Casino
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Las Vegas
Das «Palazzo Resort Hotel & Casino» ist nicht nur eine Erweiterung des «Venetian Resort & Casino», es ist eine...
Fontainebleau Las Vegas
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Las Vegas
Der 67-stöckige Turm des Fontainebleau liegt am nördlichen Ende des Las Vegas Strips, in der Nähe des Convention...
Four Seasons Hotel Las Vegas
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Las Vegas
Luxus und Eleganz erwartet Sie im Four Seasons Hotel, welches am südlichen Ende des Strips, beim Mandalay Bay Resort,...
Aria Resort & Spa
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Las Vegas
Das Resort ist Teil des im Dezember 2009 eröffneten City Center-Komplexes und befindet sich zwischen MGM Grand und...
Bellagio
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Las Vegas
Das durch den Film «Ocean’s Eleven» bekannte Erstklasshotel mit den berühmten Fontänen befindet sich direkt am...
Vdara Hotel & Spa
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Las Vegas
Im City Center Komplex gelegen, befindet sich das The Vdara Hotel & Spa zwischen dem Bellagio und dem Aria Resort.
Resorts World Las Vegas
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Las Vegas
Das Resorts World Las Vegas besteht aus 3 Hotels und liegt am nördlichen Ende des Las Vegas Strip.
The Linq Hotel & Casino
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Las Vegas
Das LINQ Hotel & Casino liegt zentral am Strip, neben der «The Linq Promenade» und dem Riesenrad sowie zwischen dem...
Flamingo Las Vegas
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Las Vegas
Das Flamingo Las Vegas befindet sich direkt am berühmten Strip in Las Vegas. Die Landschaft rund um das Hotel ist im...
Planet Hollywood Resort & Casino
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Las Vegas
Das Hotel liegt mitten am berühmten Las Vegas Strip.
MGM Grand Hotel
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Las Vegas
Am südlichen Ende des Strips gegenüber vom New York New York Hotel und nur wenige Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Paris Las Vegas
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Las Vegas
Das eindrückliche Themenhotel mit dem Eiffelturm-Blickfang befindet sich direkt am berühmten Las Vegas Strip,...
Hilton Grand Vacations Club Elara Center Strip Las Vegas
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Las Vegas
Am nördlichen Ende des Strips gelegen, befindet sich das Hotel in der Nähe der Monorail Station. Der Flughafen ist...
New York New York Hotel & Casino
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Las Vegas
Das Hotel befindet sich am südlichen Ende des Strips, gegenüber vom MGM Grand Hotel. Der Flughafen ist nur wenige...
Virgin Hotels Las Vegas
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Las Vegas
Das Hotel liegt etwas abseits vom Rummel nahe der Universität. Zum Las Vegas Strip sind es etwa 20 Gehminuten, zum...
Luxor Resort & Casino
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Las Vegas
Das Hotel mit der berühmten Pyramide befindet sich direkt am Strip und ist gegenüber vom Flughafen gelegen (ca. 15...
Las Vegas neu entdecken – Glanz, Kunst & Natur
ab CHF 445.– / pro Person
ab/bis Las Vegas
Highlights: Kombination aus Stadt, Kultur und Natur, Authentische Erlebnisse abseits des Strips, Kreative Szene &...
6 Tage / 5 Nächte
Eine der grössten Attraktionen ist der berühmte Las Vegas Strip mit seinen spektakulären Hotels und Casinos. Jedes Resort bietet eine eigene Welt: von venezianischen Kanälen über den Eiffelturm bis hin zu ägyptischen Pyramiden. Neben Glücksspiel spielen auch Shows eine zentrale Rolle – internationale Stars, atemberaubende Cirque-du-Soleil-Produktionen, Magier und Comedians sorgen jeden Abend für Unterhaltung auf höchstem Niveau.
Doch Las Vegas hat weit mehr zu bieten als Casinos und Shows. Kulinarisch ist die Stadt ein wahres Paradies: Spitzenköche aus aller Welt betreiben hier ihre Restaurants, von gehobener Sterneküche bis zu internationalen Street-Food-Konzepten. Shoppingfans finden luxuriöse Boutiquen und riesige Malls. Auch Kunst, Museen und moderne Installationen gewinnen zunehmend an Bedeutung und erweitern das kulturelle Angebot.
Weltweit bekannt ist Las Vegas ausserdem als Hochzeitsmetropole. Jährlich geben sich hier hunderttausende Paare das Ja-Wort – oft spontan und unkompliziert. Von klassischen Kapellen über Themenhochzeiten mit Elvis-Imitator bis hin zu luxuriösen Zeremonien in Hotels oder spektakulären Trauungen aus der Luft bietet die Stadt Hochzeiten für jeden Geschmack.
Sportlich hat Las Vegas einiges zu bieten. Die Stadt ist Heimat erfolgreicher Profi-Teams wie der Vegas Golden Knights (Eishockey) und der Las Vegas Raiders (American Football). Grosse Sportevents, Boxkämpfe und Mixed-Martial-Arts-Veranstaltungen ziehen regelmässig Fans aus aller Welt an.
Darüber hinaus bietet Las Vegas unzählige Ausflugsmöglichkeiten in die beeindruckende Umgebung. Der Grand Canyon, der Hoover-Damm oder das Valley of Fire sind nur kurze Fahrten entfernt und laden zu Tagesausflügen ein. Ob Wandern, Helikopterflüge, Wüstentouren oder entspannte Pool-Tage – Las Vegas verbindet urbanes Entertainment mit faszinierenden Naturerlebnissen und macht die Stadt zu einem vielseitigen Reiseziel für jeden Geschmack.
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