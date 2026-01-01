Eine der grössten Attraktionen ist der berühmte Las Vegas Strip mit seinen spektakulären Hotels und Casinos. Jedes Resort bietet eine eigene Welt: von venezianischen Kanälen über den Eiffelturm bis hin zu ägyptischen Pyramiden. Neben Glücksspiel spielen auch Shows eine zentrale Rolle – internationale Stars, atemberaubende Cirque-du-Soleil-Produktionen, Magier und Comedians sorgen jeden Abend für Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Doch Las Vegas hat weit mehr zu bieten als Casinos und Shows. Kulinarisch ist die Stadt ein wahres Paradies: Spitzenköche aus aller Welt betreiben hier ihre Restaurants, von gehobener Sterneküche bis zu internationalen Street-Food-Konzepten. Shoppingfans finden luxuriöse Boutiquen und riesige Malls. Auch Kunst, Museen und moderne Installationen gewinnen zunehmend an Bedeutung und erweitern das kulturelle Angebot.

Weltweit bekannt ist Las Vegas ausserdem als Hochzeitsmetropole. Jährlich geben sich hier hunderttausende Paare das Ja-Wort – oft spontan und unkompliziert. Von klassischen Kapellen über Themenhochzeiten mit Elvis-Imitator bis hin zu luxuriösen Zeremonien in Hotels oder spektakulären Trauungen aus der Luft bietet die Stadt Hochzeiten für jeden Geschmack.

Sportlich hat Las Vegas einiges zu bieten. Die Stadt ist Heimat erfolgreicher Profi-Teams wie der Vegas Golden Knights (Eishockey) und der Las Vegas Raiders (American Football). Grosse Sportevents, Boxkämpfe und Mixed-Martial-Arts-Veranstaltungen ziehen regelmässig Fans aus aller Welt an.

Darüber hinaus bietet Las Vegas unzählige Ausflugsmöglichkeiten in die beeindruckende Umgebung. Der Grand Canyon, der Hoover-Damm oder das Valley of Fire sind nur kurze Fahrten entfernt und laden zu Tagesausflügen ein. Ob Wandern, Helikopterflüge, Wüstentouren oder entspannte Pool-Tage – Las Vegas verbindet urbanes Entertainment mit faszinierenden Naturerlebnissen und macht die Stadt zu einem vielseitigen Reiseziel für jeden Geschmack.