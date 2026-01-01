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Die beliebtesten Reiseziele in den USA
Zu den beliebtesten Ferienregionen in den Staaten zählen die herrliche Westküste Kaliforniens mit dem berühmten Highway Number One und noch weiter westlich auf jeden Fall das Inselparadies Hawaii. Besonders beliebt sind aber auch Florida mit seinem beinahe karibischen Wetter und die imposante Metropole New York.
Bahamas Ferien
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