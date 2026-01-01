Reisezeit nach Erlebnis

Buckelwale: Von Dezember bis April ziehen rund 10 000 Tiere zum Kalben in die Gewässer zwischen Maui, Lānaʻi und Molokaʻi. Der Höhepunkt liegt im Februar.

Surfen: Die grossen Wellen an der North Shore von Oʻahu laufen von November bis Februar. Für Anfänger sind die Südküsten im Sommer besser geeignet.

Schnorcheln und Tauchen: Von Mai bis September, wenn die See ruhiger und die Sicht am besten ist.

Vulkane: Der Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark ist ganzjährig geöffnet; auf dem Mauna Kea auf 4200 Metern kann es auch im Sommer unter null Grad haben.

Preise: Am höchsten von Weihnachten bis Mitte April und im Juli. Am günstigsten sind September, Oktober und der frühe Dezember.