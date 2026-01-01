Neuengland Reisen
USA Ferien im historischen Herz Amerikas vom Spezialisten
Hotels nach Regionen
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Routen durch Neuengland
Neuengland umfasst die sechs Bundesstaaten im äussersten Nordosten der USA – zwischen der Atlantikküste mit ihren Leuchttürmen und Fischerorten und den bewaldeten Höhenzügen der Appalachen. Für Reisende aus der Schweiz ist die Region doppelt attraktiv: Die Flugzeit nach Boston gehört zu den kürzesten aller USA-Destinationen, und die Distanzen vor Ort sind angenehm kompakt. Kaum irgendwo in den USA lässt sich auf einer Mietwagenrundreise in zwei Wochen so viel Abwechslung erleben: die Universitätsstadt Boston als Auftakt, die Küste von Cape Cod mit den Inseln Martha's Vineyard und Nantucket, die White Mountains in New Hampshire und die stillen Dörfer Vermonts – und wer weiter nach Norden fährt, erreicht in Maine den Acadia National Park.
Die klassische Reisezeit dauert von Mai bis Oktober. Im Sommer locken Küste und Badeorte, berühmt ist Neuengland aber vor allem für den Indian Summer: Je nach Region färben sich die Laubwälder ab Ende September bis in den Oktober hinein in leuchtendes Rot und Gold – für diese Wochen empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, da die charmanten Inns und Landhotels dann schnell ausgebucht sind.
Genau hier zahlt sich die Beratung aus: Unsere Spezialisten kennen die Häuser persönlich, stimmen Route und Etappen auf die Laubfärbung ab und kombinieren Neuengland auf Wunsch mit New York als Start- oder Endpunkt Ihrer Reise.
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