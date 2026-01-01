Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
New England, USA

Neuengland Reisen

USA Ferien im historischen Herz Amerikas vom Spezialisten

In Ihren Neuengland Ferien tauchen Sie ein in eine geschichtsträchtige Gegend. War es doch der Ort, wo vor über 350 Jahren das Schiff Mayflower mit den Pilgervätern an Bord anlegte, wo die berühmte Tea Party stattfand und von wo aus später die amerikanische Unabhängigkeit erklärt wurde. Neuengland ist der Ursprung der englischen Besiedlung Nordamerikas und gilt als der europäischste Teil der USA – vielleicht gefällt es deswegen gerade vielen Europäern dort so gut.

Im Indian Summer (Spätherbst) erstrahlen die Wälder von Neuengland in den wunderbarsten Farben. Auch zu anderen Jahreszeiten ist diese abwechslungsreiche Region der sechs Bundesstaaten eine Reise wert: Kaum anderswo in den USA finden Sie so viele historische Stätten und sorgsam gehegte Museen wie in Connecticut. Maine ist der grösste, waldreichste, aber auch am wenigsten besiedelte Staat in Neuengland. Für Wanderer, Jäger und Hobbyfischer ein wahres Paradies mit Seen, Teichen und Wäldern.

Im Herzen der Neuengland-Staaten, in Massachusetts, erstrahlt die moderne Metropole Boston mit einer Vielzahl an historischen Bauten und viel europäischem Charme. New Hampshire besticht mit 1300 Seen, sehenswerten kleinen Dörfern mit spitzgiebligen Kirchen und gemütlichen Bed & Breakfast Inns. Bestaunen Sie im Staat Rhode Island in Newport den malerischen Hafen und die liebevoll restaurierten «Summer Cottages» der Supereichen. Und im entschleunigten Staate Vermont kommen Romantiker, Golfer, Angler und Radfahrer garantiert auf Ihre Kosten.

Eine Neuengland Reise hat für jeden etwas zu bieten. Unsere USA Spezialisten stellen Ihnen gerne den für Sie am passenden Mix aus Natur, Abenteuer, Geschichte und Entschleunigung zusammen!

Hotels nach Regionen

Boston

Maine

Massachussetts

Martha's Vineyard

Nantucket

Rhode Island

New Hampshire

Vermont

Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Routen durch Neuengland

Neuengland umfasst die sechs Bundesstaaten im äussersten Nordosten der USA – zwischen der Atlantikküste mit ihren Leuchttürmen und Fischerorten und den bewaldeten Höhenzügen der Appalachen. Für Reisende aus der Schweiz ist die Region doppelt attraktiv: Die Flugzeit nach Boston gehört zu den kürzesten aller USA-Destinationen, und die Distanzen vor Ort sind angenehm kompakt. Kaum irgendwo in den USA lässt sich auf einer Mietwagenrundreise in zwei Wochen so viel Abwechslung erleben: die Universitätsstadt Boston als Auftakt, die Küste von Cape Cod mit den Inseln Martha's Vineyard und Nantucket, die White Mountains in New Hampshire und die stillen Dörfer Vermonts – und wer weiter nach Norden fährt, erreicht in Maine den Acadia National Park.

Die klassische Reisezeit dauert von Mai bis Oktober. Im Sommer locken Küste und Badeorte, berühmt ist Neuengland aber vor allem für den Indian Summer: Je nach Region färben sich die Laubwälder ab Ende September bis in den Oktober hinein in leuchtendes Rot und Gold – für diese Wochen empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, da die charmanten Inns und Landhotels dann schnell ausgebucht sind.

Genau hier zahlt sich die Beratung aus: Unsere Spezialisten kennen die Häuser persönlich, stimmen Route und Etappen auf die Laubfärbung ab und kombinieren Neuengland auf Wunsch mit New York als Start- oder Endpunkt Ihrer Reise.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren