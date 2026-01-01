Sie möchten Ferien in den USA mit einem Abstecher in die Südsee kombinieren? Dann ist die bunte Inselwelt von Hawaii genau das Richtige für Sie. Unterschiedliche Inseln wie Big Island, Maui, Oahu oder Kauai Island sind ideale Ziele, um Ihre Südseeträume mit einer Mietwagenreise zu erfüllen. Gut ausgebaute Küstenstrassen ermöglichen für Selbstfahrer interessante Kombinationen mit Island Hopping: Je ein paar Tage auf verschiedenen Inseln mit einem Mietwagen unterwegs zu sein, zeigt Ihnen die Vielseitigkeit des facettenreichen Inselstaats Hawaii. Unsere Spezialisten waren schon mehrfach auf Hawaii Mietwagenrundreise. Lassen Sie sich von unseren USA Spezialisten Ihre hawaiianische Traumroute zusammenstellen!