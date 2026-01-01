Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
Hawaii, USA

Mietwagenrundreisen Hawaii vom Spezialisten

Hawaiianische Mietwagentouren

Sie möchten Ferien in den USA mit einem Abstecher in die Südsee kombinieren? Dann ist die bunte Inselwelt von Hawaii genau das Richtige für Sie. Unterschiedliche Inseln wie Big Island, Maui, Oahu oder Kauai Island sind ideale Ziele, um Ihre Südseeträume mit einer Mietwagenreise zu erfüllen. Gut ausgebaute Küstenstrassen ermöglichen für Selbstfahrer interessante Kombinationen mit Island Hopping: Je ein paar Tage auf verschiedenen Inseln mit einem Mietwagen unterwegs zu sein, zeigt Ihnen die Vielseitigkeit des facettenreichen Inselstaats Hawaii. Unsere Spezialisten waren schon mehrfach auf Hawaii Mietwagenrundreise. Lassen Sie sich von unseren USA Spezialisten Ihre hawaiianische Traumroute zusammenstellen!

Icon map18 Tage
Hawaii Island Hopping
ab CHF 2770.– / pro Person
ab Oahu bis Maui
Highlights: Entspannen am Waikiki Beach, Geschichtsträchtiges Pearl Harbor, Volcanoes Nationalpark, Waimea Canyon,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren