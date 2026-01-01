Willkommen im Zentrum der Präsidenten! Wer kennt die Bilder nicht, welche allabendlich im TV zu sehen sind: Das Weisse Haus, das Kapitol oder eines der vielen Monumente Washingtons. Eine Washington, D.C. Reise bietet jedoch viel mehr als nur die bekannten Symbole der Macht. Washington wandelt sich zu einer trendigen Stadt, wo hippe Boutiquen und vorzügliche Restaurants neben weltbekannten Museen zu finden sind. Ideal lässt sich Washington auch als Stopover auf dem Hin- oder Rückweg kombinieren.

Und wussten Sie, dass es in Washington keine Wolkenkratzer gibt? Es darf nämlich kein Gebäude höher als das Washington Monument gebaut werden. Wer Washington entdecken möchte, kann dies sehr gut mit einem Mietauto machen. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Mietwagen-Angebote und Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!