Washington Reisen
Washington, D.C. Reise: Die trendige Hauptstadt der USA entdecken
The Waldorf Astoria Washington DC
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Washington D.C.
Das Luxushotel befindet sich im ehemaligen Postbüro der Stadt, mitten im Zentrum. Zum Weissen Haus sind es ca. 15...
Capital Hilton
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Washington D.C.
Ca. 5 Gehminuten vom Lafayette Square und dem Weissen Haus entfernt. Die nächstgelegene U-Bahnstation befindet sich...
The Darcy
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Washington D.C.
Am nördlichen Ende von Downtown gelegen, jedoch trotzdem zentral. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten. Die...
Intercontinental The Wharf
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Washington D.C.
Im neuen Quartier The Wharf, direkt am Potomac River gelegen. Hier befinden sich diverse Restaurants, Bars, Lounges...
Courtyard Washington DC U.S. Capitol
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Washington D.C.
Das Hotel befindet sich nur wenige Minuten vom Zentrum und dem Kapitol entfernt.
Phoenix Park Hotel
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Washington D.C.
Das Hotel befindet sich bei der Union Station von Washington DC. Das Capitol und die Mall sind in ca. 10 Gehminuten...
The River Inn
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Washington D.C.
Die Unterkunft befindet sich zwischen Downtown und Georgetown. Durch seine Lage nahe des Potomac River, hat das...
Bahamas Ferien
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