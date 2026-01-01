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Washington D.C. Ferien, USA

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Washington, D.C. Reise: Die trendige Hauptstadt der USA entdecken

Willkommen im Zentrum der Präsidenten! Wer kennt die Bilder nicht, welche allabendlich im TV zu sehen sind: Das Weisse Haus, das Kapitol oder eines der vielen Monumente Washingtons. Eine Washington, D.C. Reise bietet jedoch viel mehr als nur die bekannten Symbole der Macht. Washington wandelt sich zu einer trendigen Stadt, wo hippe Boutiquen und vorzügliche Restaurants neben weltbekannten Museen zu finden sind. Ideal lässt sich Washington auch als Stopover auf dem Hin- oder Rückweg kombinieren.

Und wussten Sie, dass es in Washington keine Wolkenkratzer gibt? Es darf nämlich kein Gebäude höher als das Washington Monument gebaut werden. Wer Washington entdecken möchte, kann dies sehr gut mit einem Mietauto machen. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Mietwagen-Angebote und Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

The Waldorf Astoria Washington DCHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Das Luxushotel befindet sich im ehemaligen Postbüro der Stadt, mitten im Zentrum. Zum Weissen Haus sind es ca. 15...
Capital HiltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Ca. 5 Gehminuten vom Lafayette Square und dem Weissen Haus entfernt. Die nächstgelegene U-Bahnstation befindet sich...
The DarcyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Am nördlichen Ende von Downtown gelegen, jedoch trotzdem zentral. Zum Weissen Haus sind es ca. 15 Gehminuten. Die...
Intercontinental The WharfHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Im neuen Quartier The Wharf, direkt am Potomac River gelegen. Hier befinden sich diverse Restaurants, Bars, Lounges...
Courtyard Washington DC U.S. CapitolHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Das Hotel befindet sich nur wenige Minuten vom Zentrum und dem Kapitol entfernt.
Phoenix Park HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Das Hotel befindet sich bei der Union Station von Washington DC. Das Capitol und die Mall sind in ca. 10 Gehminuten...
The River InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Washington D.C.
Die Unterkunft befindet sich zwischen Downtown und Georgetown. Durch seine Lage nahe des Potomac River, hat das...

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