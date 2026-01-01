Florida Rundreisen vom Spezialisten

Wann sich eine Reise nach Florida lohnt

Florida liegt im Südosten der USA und erstreckt sich als Halbinsel zwischen Atlantik und Golf von Mexiko. Das prägt das Klima: Wintermonate und Frühjahr gelten als die trockenere und angenehmere Zeit, der Sommer als schwül, mit häufigen Gewittern am Nachmittag. Von Sommer bis Herbst fällt zudem die atlantische Hurrikansaison an. Reisen sind auch dann möglich, die Wetterlage sollte aber im Blick bleiben.

Umgekehrt gilt: Je angenehmer das Wetter, desto voller das Land. In der Hauptsaison sind Küstenorte, Nationalparks und geführte Touren früh ausgebucht. Wer flexibel ist, fährt in den Übergangszeiten oft ruhiger. Kurz vor Reisebeginn zu buchen, ist bei geführten Rundreisen selten eine gute Strategie – die Gruppentermine stehen lange im Voraus fest.

Die Regionen im Überblick

Der Süden um Miami ist städtisch und stark lateinamerikanisch geprägt – von den Art-déco-Fassaden am Strand bis zu den kubanisch geprägten Quartieren im Landesinneren. Westlich davon beginnen die Everglades: eine flache Feuchtgebietslandschaft aus Sumpf, Sägegras und Mangroven, die sich per Sumpfboot, auf Stegwegen oder mit geführten Wanderungen erschliessen lässt.

Südlich des Festlands reihen sich die Florida Keys als Inselkette aneinander, verbunden durch Brücken und eine einzige durchgehende Strasse. Der Rhythmus ist hier langsamer, das Wasser flach, die Orte klein. Key West am Ende der Kette lebt von seinen Holzhäusern, von Segel- und Angeltradition und vom Publikum, das sich abends am Hafen zum Sonnenuntergang versammelt.

Die Golfküste im Westen ist bekannt für breite, flach abfallende Sandstrände und ruhigeres Wasser; die Sonne geht hier über dem Meer unter. Die Atlantikküste im Osten ist bewegter, mit Brandung, mit der Raumfahrtgeschichte am Cape Canaveral und der spanisch geprägten Altstadt von St. Augustine. Zentralflorida um Orlando dreht sich um Freizeitparks, der Norden ist ländlicher und weniger besucht.

Passt eine geführte Rundreise zu Ihnen?

Eine geführte Busrundreise nimmt Ihnen Planung, Navigation und das Fahren auf ungewohnten Strassen ab und bringt Sie in begrenzter Zeit an viele Orte. Das passt, wenn Sie einen ersten Überblick suchen, Hintergründe vor Ort erklärt bekommen möchten und den Anschluss an eine Reisegruppe schätzen. Der Ablauf ist dafür vorgegeben: feste Etappen, teils frühe Abfahrten, wenig Spielraum für spontane Umwege.

Wollen Sie länger an einem Ort bleiben, gezielt Naturräume erkunden oder Ihr Tempo selbst bestimmen, ist eine Mietwagenrundreise die passendere Form. Gut kombinieren lässt sich beides: Viele ergänzen die Rundreise mit einer Badeverlängerung an der Golfküste oder auf den Keys, mit einem Aufenthalt in Orlando oder mit einer Kreuzfahrt in die Karibik ab einem der Abfahrtshäfen Floridas.

Ein Hinweis zur Vorbereitung: Für die Einreise in die USA benötigen Schweizer Reisende in der Regel eine vorab online beantragte Einreisebewilligung. Die jeweils geltenden Bestimmungen klären wir mit Ihnen ab, bevor Sie buchen.