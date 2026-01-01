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Arches Nationalpark

Arches Nationalpark

Felsbögen wohin das Auge reicht

Der Arches Nationalpark ist eine echte Wunderwelt. Mit über 2000 Steinbögen beherbergt dieser die weltweit grösste Konzentration solcher Bögen, die durch Erosion und Verwitterung ständig neu entstehen und wieder vergehen. Um die Schönheit des Parkes zu erkunden, stehen Ihnen unzählige Wanderwege von verschiedener Länge und Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Diese führen zu atemberaubenden Aussichtspunkten oder zu direkt zu einzelnen Steinbögen.  Die bekanntesten Bögen sind sicherlich der Balanced Rock und der Delicate Arch.

Vor allem im Licht der untergehenden Sonne zeigen Sie sich in Ihrer ganzen Schönheit, wenn das Felsgestein vor dem blauen Himmel noch in intensiveren Rottönen leuchtet. Profitieren Sie vom Know-how unserer Spezialisten, welche den Park aus eigener Reiseerfahrung kennen und Ihnen so die besten Tipps geben können. 

Red Cliffs LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Moab
Die Lodge befindet sich an atemberaubender Lage am Fuss des Red Rock Cliffs. Sie liegt am Colorado River, ca. 25...
Hoodoo HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moab
Das Hotel der Curio Collection von Hilton befindet sich in Moab, nur ungefähr 8 km vom Arches Nationalpark entfernt....
Under Canvas Arches & CanyonlandsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Moab
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Best Western Greenwell InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 61.– / pro Person
Moab
Ca. 9 Kilometer vom Arches Nationalpark und ca. 55 Kilometer vom Canyonlands Nationalpark entfernt, befindet sich...
Best Western Canyonlands InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Moab
Im Herzen von Moab gelegenes Hotel. Zum Eingang des Arches Nationalparks sind es ca. 8 Kilometer, zum Eingang des...
Hyatt Place Hotel MoabHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moab
Das Hotel befindet sich am Ortsrand von Moab. Der Arches Nationalpark ist 7 Kilometer entfernt. Restaurants und...
Aarchway InnHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Moab
In Moab gelegen, ca. 10 Fahrminuten vom Arches Nationalpark und ca. 30 Fahrminuten vom Canyonlands Nationalpark...
Moab Valley InnHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Moab
Die Unterkunft liegt zentral in Moab, ca. 10 Fahrminuten vom Arches Nationalpark und ca. 30 Fahrminuten vom...
Sorrel River Ranch
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Moab
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