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Miami Reisen, USA

Miami Hotels und Unterkünfte

Reise nach Miami Beach - Sonne, Sand und eine blühende Kulturszene

Miami, pulsierende Metropole und wirtschaftliches Zentrum Floridas, ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Zahlreiche Einwanderer aus Kuba, der Karibik und Südamerika haben das Stadtbild massgeblich geprägt. Die Magie einer Miami Beach Reise macht die Kombination aus Kultur, Lebensfreude und Sandstränden gleich vor der Haustüre. Viele Floridabesucher sind begeistert von Miami Beach mit seinem Art Déco District. Das Dalì Museum in St. Petersburg und die jährlich in Miami stattfindende «Art Basel» zieht Kunstfans aus der ganzen Welt an.

In Downtown Miami lohnt sich ein Besuch des Bayside Marketplace sowie des Parrot Jungle Island. Miami Beach liegt auf einer Sandinsel am Atlantik. Der berühmte Ocean Drive ist wohl die bekannteste Flaniermeile Miamis. Erst 1912 wurden auf der Sandinsel die ersten Häuser gebaut, der Bauboom hielt bis in die achtziger Jahre an. In der letzten Phase wurden vor allem die schönen Art-Déco Hotels renoviert. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Fontainebleau Miami BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das als Legende gefeierte Hotel liegt direkt an der Collins Avenue am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach....
W South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Am nördlichen Rand des Art Déco-Viertels, direkt am Strand gelegen. Die Lincoln Road sowie der Ocean Drive sind nur...
1 Hotel South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das topmoderne Luxushotel erwartet Sie am einzigartigen Sandstrand von Miami Beach. Die wunderschöne Hotelanlage...
The Miami Beach EDITIONHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel befindet sich ca. 15 Fahrminuten nördlich des Art Déco Viertels, direkt am langen, breiten Sandstrand von...
Loews Miami BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Zentral in South Beach, nur einen Block vom Ocean Drive entfernt gelegen, befindet sich dieses Erstklasshotel....
InterContinental MiamiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Das Hotel liegt am Bayfront Park und der Bucht von Miami, wenige Gehminuten vom Bayside Marketplace entfernt. Der...
The Palms Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Die Unterkunft liegt direkt am langen, weissen Sandstrand von Miami Beach, ca. 5 Fahrminuten nördlich des Art Déco...
Marriott Stanton South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Am südlichen Ende von South Beach, direkt am Strand, begrüsst sie diese ansprechende Anlage. Zum Art Déco Viertel mit...
Eden Roc Miami BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel war in den 1960er Jahren eine beliebte Unterkunft von Hollywood-Stars und liegt gut 20 Fahrminuten vom Art...
The Betsy South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Direkt am Ocean Drive in South Beach gelegen, ist das Hotel nur durch den Ocean Drive und den Lumus Park vom Strand...
Grand Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel liegt direkt am langen Sandstrand von Miami Beach, ca. 10 Fahrminuten vom Art Déco Viertel und South Beach...
Hyatt Centric South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Mitten in South Beach, gleich gegenüber des Loews Miami Beach und nur wenige Meter vom Strand entfernt gelegen.
The Tony Hotel South BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel befindet sich in einem der Art Déco Gebäude aus den 1930er Jahren an der Collins Avenue. Restaurants, Bars...
Marriott Miami AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Airport
Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Bis Miami Downtown sind es ca. 8 km und South Beach ist ca. 14...
Kimpton EPIC HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Den Bayside Marketplace erreichen Sie in ca. 10 Minuten und den Metromover in 5 Minuten zu Fuss. Der Art Déco...
Circa 39 HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das charmante und gemütliche Boutiquehotel liegt etwa 3 Kilometer nördlich von South Beach an ruhiger Lage und ist...
Kimpton Surfcomber HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel befindet sich im Herzen von Miami Beach, am Ocean Drive und ist nur wenige Schritte vom Strand mit seinen...
Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel befindet sich direkt am Strand vom Pompano Beach, 35 Kilometer nördlich des Flughafens von Fort Lauderdale...
YVE Hotel MiamiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Das Hotel befindet sich gegenüber dem Bayside Marketplace, wo sich auch eine Haltestelle des Hop-on-Hop-off Buses...
AC Hotel Miami WynwoodHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Am Rande des Trendquartiers Wynwood gelegen. Die Wynwood Walls und der Miami Design District liegen nur wenige...
The Goodtime HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami
Nur 5 Gehminuten sind es vom Hotel zum Ocean Drive und zum Strand. Restaurants, Bars, Geschäfte und Clubs sind...
Royal Palm South Beach MiamiHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Hotel befindet sich 3 Blocks vom Art Déco Viertel entfernt und ist nur durch die Fussgängerpromenade vom Strand...
Ocean Five HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Im Herzen von South Beach, am Rande des Art Déco Districts gelegen, ist das Hotel nur durch den Ocean Drive vom...
The President Hotel South BeachHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Im Herzen von South Beach im Art Déco- Viertel an der Collins Avenue gelegen und von Schweizern geführt. Nur 1 Block...
Sole MiamiHotel RatingHotel Rating
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Miami Beach
Das Resort liegt direkt am Strand in Sunny Isle. Zum Art Déco Viertel und zum Flughafen sind es ca. 30 Minuten und...

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