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Der Goldene Westen ab Los Angeles

Entdecken Sie die Schätze im Westen der USA, wo Ihnen die Natur ihre ganze Schönheit offenbart. Eine Traumreise durch weltbekannte Nationalparks, glitzernde Metropolen und entlang romantischer Küstenstrassen.

Reisedaten 2026
02.04. - 16.04.2026
16.04. - 30.04.2026
30.04. - 14.05.2026
14.05. - 28.05.2026
16.07. - 30.07.2026
30.07. - 13.08.2026
06.08. - 20.08.2026
20.08. - 03.09.2026
27.08. - 10.09.2026
03.09. - 17.09.2026
10.09. - 24.09.2026
17.09. - 01.10.2026
24.09. - 08.10.2026
01.10. - 15.10.2026
08.10. - 22.10.2026
22.10. - 05.11.2026
19.11. - 03.12.2026
17.12. - 31.12.2026

Reisedaten 2027
04.02. - 18.02.2027
04.03. - 18.03.2027
01.04. - 15.04.2027
Der Goldene Westen ab Los Angeles
ab CHF 2610.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights:
- Los Angeles & San Francisco
- Grand Canyon & Bryce Canyon
- Eindrückliches Monument Valley
- Naturwunder Yosemite Nationalpark
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Los Angeles

Anreise nach Los Angeles. Individueller Trans­fer zum Hotel und Begrüssung durch die Reiseleitung. 2 Nächte im Hilton Los Angeles Airport o.ä.

2. Tag Los Angeles - San Diego - Los Angeles

Es geht in südlicher Richtung nach San Diego, der zweitgrössten Stadt Kaliforniens, die be­kannt für ihr ganzjährig mildes Klima ist. Nach der Ankunft unternehmen Sie eine kurze Stadtrundfahrt. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Los Angeles zurück.

3. Tag Los Angeles - Palm Springs - Phoenix/Scottsdale

Fahrt durch die bei Hollywood-Stars beliebte Stadt Palm Springs und das Imperial Valley nach Phoenix. Übernachtung in Scottsdale bei Phoenix im Courtyard Scottsdale Old Town o.ä.

4. Tag Phoenix - Sedona - Grand Canyon NP

Über Sedona - bekannt für seine Felsformatio­nen und die in einen Berg gebaute Kapelle - erreichen Sie einen Höhepunkt Ihrer Reise; den Grand Canyon. Optionaler Helikopter-Rundflug über den Grand Canyon. Übernachtung im Grand Canyon. 1 Nacht im Holiday Inn Resort The Squire at Grand Canyon o.ä.

5. Tag Grand Canyon NP - Monument Valley - Page/Lake Powell

Heute erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt dieser Rundreise; das Monument Valley. Am späten Nachmittag erreichen Sie Page. 1 Nacht im Hyatt Place o.ä.

6. Tag Page - Kanab - Bryce Canyon N.P.

Lassen Sie sich von den rot und orange schim­mernden Felstürmen des Bryce Canyons ver­zaubern, welche von der Natur über Jahrtau­sende wie natürliche Orgelpfeifen geformt wurden. 1 Nacht ausserhalb des Parks im Best Western Plus Ruby's Inn o.ä.

7. Tag Bryce Canyon NP - Zion NP - Las Vegas

Durch den bezaubernden Zion Nationalpark erreichen Sie am Nachmittag die Welthaupt­stadt der Unterhaltung. 2 Nächte im Luxor Las Vegas o.ä.

8. Tag Las Vegas

Der ganze Tag steht Ihnen zur freien Verfü­gung. Bummeln Sie entlang des berühmten Las Vegas «Strip» und bestaunen Sie die un­glaublichen Hotelbauten.

9. Tag Las Vegas - Death Valley NP - Mammoth Lakes

Mit dem am tiefsten gelegenen Tal der USA durchfahren Sie eine der unwirklichsten und lebensfeindlichsten Gegenden, das Death Valley. 1 Nacht in Mammoth Lakes im Mammoth Mountain Inn o.ä. (im Sommer) oder Fresno im Courtyard Fresno o.ä. (im Winter/Frühling).

10. Tag Mammoth Lakes - Yosemite NP - Modesto

Sie besuchen den Yosemite Nationalpark, bekannt für den «Half Dome», einen beeindruckenden Granitfelsen sowie die kristallklaren Bergseen und tiefen Wälder. 1 Nacht im Doubletree by Hilton Modesto o.ä.

11. Tag Modesto – San Francisco

Weiter geht es nach San Francisco. Auf einer kurzen Stadtrundfahrt lernen Sie diese traumhafte Stadt kennen. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. 2 Nächte im Hilton San Francisco Union Square o.ä.

12. Tag San Francisco

Geniessen Sie einen freien Tag und besuchen Sie die unzähligen Sehenswürdigkeiten, unter­nehmen Sie eine unvergessliche Fahrt mit den Cable Cars oder einen Ausflug ins berühmte Napa Valley (optional).

13. Tag San Francisco – Carmel/Monterey – Central Valley

Sie verlassen heute San Francisco und fahren zur Monterey-Halbinsel, bekannt für ihre prächtigen Häuser und schönen Strände. In Monterey besuchen Sie die Fisherman's Wharf und die berühmte Cannery Row. Anschliessend geht es ins charmante Carmel-by-the-Sea mit seinen gehobenen Kunstgalerien und einzigartigen Geschäften. Weiterfahrt nach Paso Robles, Heimat feiner Weingüter. 1 Nacht in Santa Maria im Historic Santa Maria Inn o.ä.

14. Tag Pismo Beach – Santa Barbara – Santa Monica – Los Angeles

Die letzte Etappe führt Sie weiter nach Süden durch das Santa Ynez Tal nach Santa Barbara. Der hübsche Ferienort, direkt am Pazifik besticht durch seine Palmengesäumten Gehwege und schönen Strände. In Los Angeles erfolgt eine Orientierungstour durch Hollywood, Teilen von Beverly Hills und Century City bevor Sie Santa Monica erreichen. Hier befindet sich das bekannte Santa Monica Pier mit dem Endpunkt der Route 66. Geniessen Sie einige Zeit in diesem schönen Strandort bevor es zu Ihrem Hotel geht. 1 Nacht im Hilton Los Angeles Airport o.ä.

15. Tag Los Angeles

Ende der Rundreise. Transfer mit Hotel-Shut­tlebus zum Flughafen oder Start Ihres An­schlussprogramms.

Busrundreise 15 Tage ab/bis Los Angeles

Im Preis inbegriffen
  • Rundreise mit lokaler deutsch sprechender Reiseleitung ab / bis Los Angeles (teils mehrsprachig)
  • Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
  • 14 Übernachtungen in Touristen- und Mittelklassehotels
  • 2 x Frühstück
  • Transfer zum Flughafen Los Angeles (Hotel-Shuttlebus)
  • Stadtrundfahrt San Diego, San Francisco und Los Angeles
  • Besuch Monument Valley
  • Besuch Yosemite Nationalpark
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Koffertransport in den Hotels
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Optionale Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Hinweise
  • Maximal 50 Teilnehmer
  • Eine Rundreise exklusiv in deutscher Sprache ist ab 20 deutschsprachigen Teilnehmern garantiert.

    Wird diese Teilnehmerzahl nicht erreicht, Durchführung mehrsprachig inkl. deutsch

  • Mindestalter: 7 Jahre
  • Die Fahrt durch das Death Valley ist in den Sommermonaten hitzeabhängig.
  • Falls der Tioga Pass geschlossen ist führt die Fahrt an Tag 9 via Fresno.

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 2610.– / pro Person

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