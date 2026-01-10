Der Goldene Westen ab Los Angeles
Der Goldene Westen ab Los Angeles
ab CHF 2610.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights:
- Los Angeles & San Francisco
- Grand Canyon & Bryce Canyon
- Eindrückliches Monument Valley
- Naturwunder Yosemite Nationalpark
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Los Angeles
Anreise nach Los Angeles. Individueller Transfer zum Hotel und Begrüssung durch die Reiseleitung. 2 Nächte im Hilton Los Angeles Airport o.ä.
2. Tag Los Angeles - San Diego - Los Angeles
Es geht in südlicher Richtung nach San Diego, der zweitgrössten Stadt Kaliforniens, die bekannt für ihr ganzjährig mildes Klima ist. Nach der Ankunft unternehmen Sie eine kurze Stadtrundfahrt. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Los Angeles zurück.
3. Tag Los Angeles - Palm Springs - Phoenix/Scottsdale
Fahrt durch die bei Hollywood-Stars beliebte Stadt Palm Springs und das Imperial Valley nach Phoenix. Übernachtung in Scottsdale bei Phoenix im Courtyard Scottsdale Old Town o.ä.
4. Tag Phoenix - Sedona - Grand Canyon NP
Über Sedona - bekannt für seine Felsformationen und die in einen Berg gebaute Kapelle - erreichen Sie einen Höhepunkt Ihrer Reise; den Grand Canyon. Optionaler Helikopter-Rundflug über den Grand Canyon. Übernachtung im Grand Canyon. 1 Nacht im Holiday Inn Resort The Squire at Grand Canyon o.ä.
5. Tag Grand Canyon NP - Monument Valley - Page/Lake Powell
Heute erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt dieser Rundreise; das Monument Valley. Am späten Nachmittag erreichen Sie Page. 1 Nacht im Hyatt Place o.ä.
6. Tag Page - Kanab - Bryce Canyon N.P.
Lassen Sie sich von den rot und orange schimmernden Felstürmen des Bryce Canyons verzaubern, welche von der Natur über Jahrtausende wie natürliche Orgelpfeifen geformt wurden. 1 Nacht ausserhalb des Parks im Best Western Plus Ruby's Inn o.ä.
7. Tag Bryce Canyon NP - Zion NP - Las Vegas
Durch den bezaubernden Zion Nationalpark erreichen Sie am Nachmittag die Welthauptstadt der Unterhaltung. 2 Nächte im Luxor Las Vegas o.ä.
8. Tag Las Vegas
Der ganze Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Bummeln Sie entlang des berühmten Las Vegas «Strip» und bestaunen Sie die unglaublichen Hotelbauten.
9. Tag Las Vegas - Death Valley NP - Mammoth Lakes
Mit dem am tiefsten gelegenen Tal der USA durchfahren Sie eine der unwirklichsten und lebensfeindlichsten Gegenden, das Death Valley. 1 Nacht in Mammoth Lakes im Mammoth Mountain Inn o.ä. (im Sommer) oder Fresno im Courtyard Fresno o.ä. (im Winter/Frühling).
10. Tag Mammoth Lakes - Yosemite NP - Modesto
Sie besuchen den Yosemite Nationalpark, bekannt für den «Half Dome», einen beeindruckenden Granitfelsen sowie die kristallklaren Bergseen und tiefen Wälder. 1 Nacht im Doubletree by Hilton Modesto o.ä.
11. Tag Modesto – San Francisco
Weiter geht es nach San Francisco. Auf einer kurzen Stadtrundfahrt lernen Sie diese traumhafte Stadt kennen. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. 2 Nächte im Hilton San Francisco Union Square o.ä.
12. Tag San Francisco
Geniessen Sie einen freien Tag und besuchen Sie die unzähligen Sehenswürdigkeiten, unternehmen Sie eine unvergessliche Fahrt mit den Cable Cars oder einen Ausflug ins berühmte Napa Valley (optional).
13. Tag San Francisco – Carmel/Monterey – Central Valley
Sie verlassen heute San Francisco und fahren zur Monterey-Halbinsel, bekannt für ihre prächtigen Häuser und schönen Strände. In Monterey besuchen Sie die Fisherman's Wharf und die berühmte Cannery Row. Anschliessend geht es ins charmante Carmel-by-the-Sea mit seinen gehobenen Kunstgalerien und einzigartigen Geschäften. Weiterfahrt nach Paso Robles, Heimat feiner Weingüter. 1 Nacht in Santa Maria im Historic Santa Maria Inn o.ä.
14. Tag Pismo Beach – Santa Barbara – Santa Monica – Los Angeles
Die letzte Etappe führt Sie weiter nach Süden durch das Santa Ynez Tal nach Santa Barbara. Der hübsche Ferienort, direkt am Pazifik besticht durch seine Palmengesäumten Gehwege und schönen Strände. In Los Angeles erfolgt eine Orientierungstour durch Hollywood, Teilen von Beverly Hills und Century City bevor Sie Santa Monica erreichen. Hier befindet sich das bekannte Santa Monica Pier mit dem Endpunkt der Route 66. Geniessen Sie einige Zeit in diesem schönen Strandort bevor es zu Ihrem Hotel geht. 1 Nacht im Hilton Los Angeles Airport o.ä.
15. Tag Los Angeles
Ende der Rundreise. Transfer mit Hotel-Shuttlebus zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.
Busrundreise 15 Tage ab/bis Los Angeles
- Rundreise mit lokaler deutsch sprechender Reiseleitung ab / bis Los Angeles (teils mehrsprachig)
- Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
- 14 Übernachtungen in Touristen- und Mittelklassehotels
- 2 x Frühstück
- Transfer zum Flughafen Los Angeles (Hotel-Shuttlebus)
- Stadtrundfahrt San Diego, San Francisco und Los Angeles
- Besuch Monument Valley
- Besuch Yosemite Nationalpark
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Koffertransport in den Hotels
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Maximal 50 Teilnehmer
- Eine Rundreise exklusiv in deutscher Sprache ist ab 20 deutschsprachigen Teilnehmern garantiert.
Wird diese Teilnehmerzahl nicht erreicht, Durchführung mehrsprachig inkl. deutsch
- Mindestalter: 7 Jahre
- Die Fahrt durch das Death Valley ist in den Sommermonaten hitzeabhängig.
- Falls der Tioga Pass geschlossen ist führt die Fahrt an Tag 9 via Fresno.
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 2610.– / pro Person