Der Goldene Westen ab Los Angeles

1 . Tag Los Angeles Anreise nach Los Angeles. Individueller Trans­fer zum Hotel und Begrüssung durch die Reiseleitung. 2 Nächte im Hilton Los Angeles Airport o.ä.

2 . Tag Los Angeles - San Diego - Los Angeles Es geht in südlicher Richtung nach San Diego, der zweitgrössten Stadt Kaliforniens, die be­kannt für ihr ganzjährig mildes Klima ist. Nach der Ankunft unternehmen Sie eine kurze Stadtrundfahrt. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Los Angeles zurück.

3 . Tag Los Angeles - Palm Springs - Phoenix/Scottsdale Fahrt durch die bei Hollywood-Stars beliebte Stadt Palm Springs und das Imperial Valley nach Phoenix. Übernachtung in Scottsdale bei Phoenix im Courtyard Scottsdale Old Town o.ä.

4 . Tag Phoenix - Sedona - Grand Canyon NP Über Sedona - bekannt für seine Felsformatio­nen und die in einen Berg gebaute Kapelle - erreichen Sie einen Höhepunkt Ihrer Reise; den Grand Canyon. Optionaler Helikopter-Rundflug über den Grand Canyon. Übernachtung im Grand Canyon. 1 Nacht im Holiday Inn Resort The Squire at Grand Canyon o.ä.

5 . Tag Grand Canyon NP - Monument Valley - Page/Lake Powell Heute erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt dieser Rundreise; das Monument Valley. Am späten Nachmittag erreichen Sie Page. 1 Nacht im Hyatt Place o.ä.

6 . Tag Page - Kanab - Bryce Canyon N.P. Lassen Sie sich von den rot und orange schim­mernden Felstürmen des Bryce Canyons ver­zaubern, welche von der Natur über Jahrtau­sende wie natürliche Orgelpfeifen geformt wurden. 1 Nacht ausserhalb des Parks im Best Western Plus Ruby's Inn o.ä.

7 . Tag Bryce Canyon NP - Zion NP - Las Vegas Durch den bezaubernden Zion Nationalpark erreichen Sie am Nachmittag die Welthaupt­stadt der Unterhaltung. 2 Nächte im Luxor Las Vegas o.ä.

8 . Tag Las Vegas Der ganze Tag steht Ihnen zur freien Verfü­gung. Bummeln Sie entlang des berühmten Las Vegas «Strip» und bestaunen Sie die un­glaublichen Hotelbauten.

9 . Tag Las Vegas - Death Valley NP - Mammoth Lakes Mit dem am tiefsten gelegenen Tal der USA durchfahren Sie eine der unwirklichsten und lebensfeindlichsten Gegenden, das Death Valley. 1 Nacht in Mammoth Lakes im Mammoth Mountain Inn o.ä. (im Sommer) oder Fresno im Courtyard Fresno o.ä. (im Winter/Frühling).

10 . Tag Mammoth Lakes - Yosemite NP - Modesto Sie besuchen den Yosemite Nationalpark, bekannt für den «Half Dome», einen beeindruckenden Granitfelsen sowie die kristallklaren Bergseen und tiefen Wälder. 1 Nacht im Doubletree by Hilton Modesto o.ä.

11 . Tag Modesto – San Francisco Weiter geht es nach San Francisco. Auf einer kurzen Stadtrundfahrt lernen Sie diese traumhafte Stadt kennen. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. 2 Nächte im Hilton San Francisco Union Square o.ä.

12 . Tag San Francisco Geniessen Sie einen freien Tag und besuchen Sie die unzähligen Sehenswürdigkeiten, unter­nehmen Sie eine unvergessliche Fahrt mit den Cable Cars oder einen Ausflug ins berühmte Napa Valley (optional).

13 . Tag San Francisco – Carmel/Monterey – Central Valley Sie verlassen heute San Francisco und fahren zur Monterey-Halbinsel, bekannt für ihre prächtigen Häuser und schönen Strände. In Monterey besuchen Sie die Fisherman's Wharf und die berühmte Cannery Row. Anschliessend geht es ins charmante Carmel-by-the-Sea mit seinen gehobenen Kunstgalerien und einzigartigen Geschäften. Weiterfahrt nach Paso Robles, Heimat feiner Weingüter. 1 Nacht in Santa Maria im Historic Santa Maria Inn o.ä.

14 . Tag Pismo Beach – Santa Barbara – Santa Monica – Los Angeles Die letzte Etappe führt Sie weiter nach Süden durch das Santa Ynez Tal nach Santa Barbara. Der hübsche Ferienort, direkt am Pazifik besticht durch seine Palmengesäumten Gehwege und schönen Strände. In Los Angeles erfolgt eine Orientierungstour durch Hollywood, Teilen von Beverly Hills und Century City bevor Sie Santa Monica erreichen. Hier befindet sich das bekannte Santa Monica Pier mit dem Endpunkt der Route 66. Geniessen Sie einige Zeit in diesem schönen Strandort bevor es zu Ihrem Hotel geht. 1 Nacht im Hilton Los Angeles Airport o.ä.

15 . Tag Los Angeles Ende der Rundreise. Transfer mit Hotel-Shut­tlebus zum Flughafen oder Start Ihres An­schlussprogramms.