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Atlanta, USA

Atlanta Reisen

Das Tor in die Südstaaten der USA

Die bekannte Südstaaten-Metropole und Hauptstadt Georgias erwartet Sie mit weltbekannten Sehenswürdigkeiten, einem spannenden Kulturangebot sowie zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. Viele Must-Sees finden sich rund um den Centennial Olympic Park im Herzen der Stadt. Die «World of Coca-Cola», das Georgia Aquarium sowie die CNN Studios und die Martin-Luther King Gedächtnisstätte sind nur einige davon. Aufgrund des milden Klimas ist eine Atlanta Reise das ganze Jahr über lohnenswert, mit seinen vielen Grünflächen und Parks, historischen Gebäuden und interessanten Museen.

Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten! 

Loews AtlantaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 230.– / pro Person
Atlanta
Das Hotel liegt in Midtown Atlanta. Zum Margaret Mitchell House und Museum sind es ca. 650 m. Das High Museum of Art,...
Marriott MarquisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 170.– / pro Person
Atlanta
Im Herzen von Downtown Altanta gelegen, ca. 500 Meter vom Centennial Olympic Park und der „World of Coca Cola"...
The Ellis HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Atlanta
Im Herzen von Altanta gelegen, nur wenige Gehminuten von Sehenswürdigkeiten wie dem Centennial Olympic Park und der...

Badeferien in den USA

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Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

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