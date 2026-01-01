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Kalifornien, USA

Kalifornien Reisen

Entdecken Sie den Golden State – USA vom Spezialisten

Kalifornien ist bekannt für seine vielfältige Natur, weltoffene Grossstädte und dem Gefühl von Freiheit und Lebensfreude. Im Westen der Pazifik und im Osten die Wüste Nevadas. Der Golden State Kalifornien besticht durch seine landschaftliche Vielfältigkeit. Traumhafte Strände, karge Wüstenlandschaften, aber auch unbeschreibliche Nationalparks wie den Yosemite Nationalpark oder das Death Valley werden Ihnen hier geboten. Auch kulturell wird Ihnen in Grossstädte wie San Francisco und San Diego einiges geboten. Und natürlich dürfen Sie Hollywoods in Los Angeles nicht vergessen, dem Ort, an dem Stars gemacht werden.

Fahren Sie entlang des berühmten Highways Number 1, der California State Route 1. Unsere Nordamerika Spezialisten kennen Kalifornien persönlich, lassen Sie sich kompetent beraten!

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Tipps für Ihre Kalifornien Reise von unseren Spezialisten

Felsklippen reihen sich an feine Sandstrände und pulsierende Grossstädte an herzige Küstenorte: Kalifornien ist einzigartig. Entdecken Sie Kalifornien auf eigene Faust auf einer durch unsere Spezialisten zusammengestellten Kalifornien Mietwagenrundreise. Oder Sie machen es sich bequem und lernen den Golden State auf einer unserer beliebten Kalifornien Rundreisen kennen. 

Beste Reisezeit und Wetter

In grossen Teilen Kaliforniens herrscht meist ein mildes Mittelmeerklima mit einem langen, warmen Sommer und einem kurzen, nassen Winter. Die Temperaturen liegen üblicherweise zwischen 7° bis 20° C in San Francisco und 8° bis 28°C in Los Angeles. In der Sierra Nevada Gebirgskette und anderen Bergregionen sind die Winter kalt und Sie können mit grossen Mengen Schnee rechnen. In der Umgebung von Los Angeles ist es im Sommer heiss und trocken, während San Francisco von Mai bis August oft in den für sie so typischen Nebel gehüllt ist.

Für viele Kalifornier gelten September und Oktober als die besten Monate mit warmem Wetter ohne Wind.  Die Meerwassertemperaturen liegen in Südkalifornien zwischen 14° und 20°C und zwischen 9° und 13°C im Norden Kaliforniens.

Ihre Reisezeit sollte gut mit dem Klima abgestimmt sein. So sind beispielsweise der Yosemite Nationalpark und Sequoia Nationalpark durch ihre hohe Lage zwischen November und März oft wegen Schnee unbefahrbar. Und wenn Sie kühle Temperaturen mögen, dann empfehlen unsere USA Spezialisten beispielsweise eine Reise im April oder Mai. In diesen Monaten, wenn noch wenig Touristen unterwegs sind, führen die Bäche mehr Wasser und die Natur erwacht auf eindrückliche Art aus ihrem Winterschlaf. Daher kontaktieren Sie unser Nordamerika Team und erfahren Sie mehr über Ihre ganz persönliche optimale Reisezeit.

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