Hawaii Hotels vom Spezialisten
Ihre Traumhotel auf Hawaii
Hawaii Hoteltipps
Die schönsten Hawaii Hotelempfehlungen vom Spezialisten
Hawaii bedeutet «Heimat», «Himmel» oder «Paradies» in der Sprache der Polynesier und dies gilt auch für die Auswahl an Hawaii Hotels der 5 Hauptinseln – Oahu, Maui, Island of Hawaii, Kauai, Lanai und Molokai. Geniessen Sie beispielsweise das Stadtleben von Honolulu mit direktem Zugang zum Waikiki Beach im Moana Surfrider Hotel auf Oahu oder die Ruhe und Gelassenheit im kleinen aber feinen Ohi’a Park Estate auf Island of Hawaii mit nur 4 Zimmern! Maui – The Magic Island macht ihrem Namen alle Ehre, das Sheraton Maui Resort bietet seinen Gästen beispielsweise jeden Abend im Sonnenuntergang eine Cliff Diving Zeremonie an, welche Sie in Staunen versetzten wird. Für Paare, welche ihre Honeymoon Ferien ausklingen lassen wollen, locken die Strände der Wailea Küste und die Wohlfühloase des Andaz Maui Resort. Lassen Sie sich vom Charme der einzelnen Hawaii-Inseln verzaubern!
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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