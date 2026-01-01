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Hawaii Ferien, USA

Hawaii Hotels vom Spezialisten

Ihre Traumhotel auf Hawaii

Ferien in Hawaii – für viele der Traum vom perfekten Urlaub schlechthin. Tiefblaues Wasser, weisse, feinsandige Traumstrände, einsame Buchten und Palmen die sich sanft im Wind wiegen, imposante Vulkane, dichter Dschungel und süsses Nichtstun. Auf der anderen Seite wilde Ritte auf grandiosen Wellen, spannende und aufregende Ausflüge ins Hinterland und Party am Strand und in den unzähligen Bars. Hawaii bietet für jeden etwas, ob Sie nun eher der Ruhe- und Entspannung suchende Typ sind, ob Sie das Adrenalin und die Action bevorzugen oder ein Mix aus beidem.

Wenn Sie in einem unserer Hawaii Hotels übernachten, können Sie all dies und noch viel mehr erleben und den Urlaub Ihres Lebens im Aloha State verbringen. Egal auf welcher der traumhaften Inseln Sie Ihren Hawaii Urlaub verbringen, unsere Spezialisten finden für Sie überall das geeignete Hotel, welches die perfekte Lage, die bestmögliche Ausstattung, attraktive Freizeitangebote und die gemütlichsten Zimmer hat. 

Hawaii Hotels nach Inseln

Oahu

Maui

Kauai

Hawaii Island

Molokai

Lanai

 

 

 

Hawaii Hoteltipps

Die schönsten Hawaii Hotelempfehlungen vom Spezialisten

Hawaii bedeutet «Heimat», «Himmel» oder «Paradies» in der Sprache der Polynesier und dies gilt auch für die Auswahl an Hawaii Hotels der 5 Hauptinseln – Oahu, Maui, Island of Hawaii, Kauai, Lanai und Molokai.  Geniessen Sie beispielsweise das Stadtleben von Honolulu mit direktem Zugang zum Waikiki Beach im Moana Surfrider Hotel auf Oahu oder die Ruhe und Gelassenheit im kleinen aber feinen Ohi’a Park Estate auf Island of Hawaii mit nur 4 Zimmern!  Maui – The Magic Island macht ihrem Namen alle Ehre, das Sheraton Maui Resort bietet seinen Gästen beispielsweise jeden Abend im Sonnenuntergang eine Cliff Diving Zeremonie an, welche Sie in Staunen versetzten wird. Für Paare, welche ihre Honeymoon Ferien ausklingen lassen wollen, locken die Strände der Wailea Küste und die Wohlfühloase des Andaz Maui Resort.  Lassen Sie sich vom Charme der einzelnen Hawaii-Inseln verzaubern!

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