Ferien in Hawaii – für viele der Traum vom perfekten Urlaub schlechthin. Tiefblaues Wasser, weisse, feinsandige Traumstrände, einsame Buchten und Palmen die sich sanft im Wind wiegen, imposante Vulkane, dichter Dschungel und süsses Nichtstun. Auf der anderen Seite wilde Ritte auf grandiosen Wellen, spannende und aufregende Ausflüge ins Hinterland und Party am Strand und in den unzähligen Bars. Hawaii bietet für jeden etwas, ob Sie nun eher der Ruhe- und Entspannung suchende Typ sind, ob Sie das Adrenalin und die Action bevorzugen oder ein Mix aus beidem.

Wenn Sie in einem unserer Hawaii Hotels übernachten, können Sie all dies und noch viel mehr erleben und den Urlaub Ihres Lebens im Aloha State verbringen. Egal auf welcher der traumhaften Inseln Sie Ihren Hawaii Urlaub verbringen, unsere Spezialisten finden für Sie überall das geeignete Hotel, welches die perfekte Lage, die bestmögliche Ausstattung, attraktive Freizeitangebote und die gemütlichsten Zimmer hat.