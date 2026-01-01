USA Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Honeymoon & Flitterwochen in den USA
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Flitterwochen Reise durch die USA
Heiraten im schillernden Las Vegas oder auf der Golden Gate Bridge
Glitzer, Glamour und nonstop Unterhaltung – das alles erleben Sie auf Ihrem Honeymoon in Las Vegas. Mitten in der Wüste liegt plötzlich dieses Lichtermeer vor Ihnen; spektakuläre Hotels, einzigartige Attraktionen und ein wundervolles Klima machen Ferien in Las Vegas so attraktiv. Und bei allem Gigantismus, wie wäre es mit einer romantischen abendlichen Gondelfahrt mitten im Bundesstaat Nevada, gefolgt von einem Besuch im schillernden Hotel Bellagio? Seine Wassershows sind weltbekannt und unvergesslich.
Einen krönenden Abschluss Ihrer Hochzeitsreise stellt ein Aufenthalt in San Francisco dar. Ein Bummel entlang des Fisherman’s Wharf, eine kleine Tour an Bord eines der weltberühmten Trams oder eine Fahrt zum nördlichen Pfeiler der Golden Gate Bridge bieten sich an. Und nachdem Sie eine der berühmtesten Brücken der Welt überquert haben, empfehlen wir Ihnen den Abstecher zum nahen Küstenort Sausalito, wo die typisch kalifornischen Sea Food Chowder Suppen besonders lecker schmecken.
Big Apple und Florida Honeymoon
Flitterwochen im ‘Big Apple’ zu beginnen sorgt gleich zum Reiseauftakt für einen absoluten Höhepunkt. Die Stadt, die niemals schläft, lockt Frischvermählte mit beinahe unbegrenzten Shopping-Möglichkeiten. Namhafte Kaufhäuser wie Macy’s, Saks oder Bloomingdale’s erwarten Sie mit einer Vielfalt, wie wir sie von europäischen Kaufhäusern nicht kennen. Danach könnten Sie bei einer Yachtfahrt auf dem Hudson River entspannen und die einmalige Skyline von New York geniessen, bevor Sie sich abends in einem der vielen Gourmet-Restaurants von Manhattan verwöhnen lassen.
Weiter südlich, in der subtropischen Wärme Floridas, geniessen Frischvermählte romantische Strandspaziergänge entlang der Lummus Park und Sunny Isle Beaches. Unweit von Miami wartet der Everglades Nationalpark auf Sie. Und am Ende der Florida Keys erreichen Sie im sympathischen Dorf Key West den südlichsten Punkt des amerikanischen Festlandes.
Die beste Reisezeit für USA Hochzeitsreisen
Die Reisesaison, die Region in den Vereinigten Staaten, die Sie während Ihrer USA Hochzeitsreise besuchen möchten, das Budget, die Länge Ihrer Hochzeitsreise, Hotelwünsche – all dies sind wichtige Punkte für die Organisation Ihrer USA-Reise und der Flitterwochen. Mit der langfristigen Planung Ihrer Vermählung in den USA und den anschliessenden Flitterwochen stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Wunschort und -datum getraut werden und Ihr absolutes Lieblingshotel oder das romantische Resort, von dem Sie schon lange träumen, auch verfügbar ist.
Heiraten in Amerika
Wer in den USA den Bund fürs Leben schliessen möchte, muss weder US-Bürger sein noch in den Vereinigten Staaten leben. Heiratswillige Paare müssen sich lediglich von amerikanischen Behörden eine Heiratserlaubnis einholen, die dazu dient, die Möglichkeit von Mehr-Ehen auszuschliessen. Trauungen werden in den USA entweder von einer staatlich befugten Person wie einem Notar oder Pfarrer oder von einem Standesbeamten durchgeführt. Mindestens ein Trauzeuge muss bei der Vermählung anwesend sein.
Durch Ihre Eheschliessung in den USA erwerben Sie eine Heiratsbescheinigung. Diese wird Ihnen mit der offiziellen Eheanerkennung (‘Apostille’; eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr) aus Amerika direkt nach Europa zugestellt. Da diese beiden Dokumente in Englisch abgefasst sind, benötigen Sie in Ihrem Heimatland eine notariell beglaubigte Übersetzung davon. Eine Eheschliessung in den USA ist rechtlich gültig und wird in der Schweiz, Deutschland und Österreich grundsätzlich anerkannt. Erkundigen Sie sich aber dennoch bei den zuständigen Behörden in Ihrem Heimatland bezüglich der Gültigkeit einer in Amerika geschlossenen Ehe, da zusätzliche Erfordernisse gelten könnten.
Wir organisieren Ihre Hochzeit überall in den USA
Unabhängig davon, ob Sie von einer entspannten Hochzeit an einem Strand auf der hawaiianischen Insel Lanai, einer Drive-In Hochzeit in Las Vegas oder ein kleinen, intimen Feier auf den Florida Keys träumen, wir sind die erfahrenen USA-Spezialisten an Ihrer Seite. Wo immer Sie in den USA heiraten möchten, wir helfen Ihnen, dass Ihr wichtigster Tag zum unvergesslichen Erlebnis wird.
Zusammen mit unseren lokalen Partnern und Agenturen in ganz Nordamerika nehmen wir Ihnen den möglichen Stress ab, der mit dem Organisieren einer Hochzeit einhergehen kann. Lassen Sie sich von unseren USA-Spezialisten beraten und freuen Sie sich auf eine wundervolle und unvergessliche Hochzeit.
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