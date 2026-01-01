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Busrundreisen, USA

USA Rundreisen vom Spezialisten

Geführte Gruppenreisen

Möchten Sie die USA bequem im Bus oder Minibus bereisen und dabei von den kompetenten Ausführungen Ihres Reiseleiters in Deutsch profitieren? Dann entscheiden Sie sich für eine unserer interessanten Rundreisen und lernen Sie die vielseitigen Regionen bequem, sicher und komfortabel kennen. Die Gruppengrösse liegt in der Regel bei maximal 12 - 13 Personen und Sie fahren in bequemen Minibussen oder Maxi-Vans. Bei diesen Rundreisen ist der Fahrer oft auch der Reiseleiter (sog.

Fahrer-Guide). Bei den Busrundreisen liegt die Gruppengrösse meist zwischen 25 bis 54 Personen und die Reise wird von einem Busfahrer und einer Reiseleitung begleitet. Die Gruppen sind meistens international zusammengesetzt und sind die ideale Gelegenheit, neue Kontakte und Freundschaften aus aller Welt zu knüpfen. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Reise – «Enjoy the tour and leave the driving to us». Die Organisation und Leitung der Reise überlassen Sie uns, so können Sie jeden Moment in vollen Zügen geniessen und die Eindrücke auf sich wirken lassen.

Jede geführte Rundreise hat unterschiedliche Hotelklassen, Gruppengrössen und Altersklassen. Unser USA Team kennt die Unterschiede und kann Sie individuell beraten.  Fragen Sie unse USA Spezialisten, bestimmt ist auch die passende Rundreise für Sie dabei!

USA - Westen, Kalifornien, Hawaii
Entdecken Sie Inselhüpfen auf Hawaii, den Highway No1 und viele weitere Highlights im Westen
USA - Osten
New York, Philadelphia, Chicago und das prächtige Farbenspiel des Indian Summer erwarten Sie
USA - Florida
Geniessen Sie den perfekten Mix aus Beach-Life, Natur und City-Feeling

Mietwagenrundreisen USA 

Erleben Sie die grosse Freiheit per Mietauto durch die Staaten

Bei einer USA Mietwagenrundreise bewegen Sie sich total frei im eigenen Tempo. Geniessen Sie Sonne, Strand und Meer sowie die einzigartige Mischung aus karibischem Flair, südamerikanischer Lebenslust und dem amerikanischen «way of life» mit dem Mietwagen durch den Sunshine State Florida. Oder entdecken Sie bei einer Mietwagenrundreise durch den Westen der USA die weltbekannten Nationalparks, glitzernde Metropolen und «cruisen» Sie entlang romantischer Küstenstrassen. Für noch mehr Naturspektakel kombinieren Sie Ihre Mietwagen-Tour einfach mit einer Kanada Mietwagenrundreise.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Ausarbeitung der Routen. Wir sorgen für eine perfekte Vorbereitung Ihrer Reise und statten Sie mit Kartenmaterial, ausführlichen Streckenbeschreibungen und vielen weiteren Informationen zu Ihrer Kanada Mietwagenrundreise aus. Damit Sie auf den Traumstrassen sicher und optimal ausgerüstet unterwegs sind und damit Sie die unverwechselbaren Schönheiten Kanadas in vollen Zügen geniessen können. Fragen Sie unsere USA Spezialisten nach den besten Routen und Übernachtungsmöglichkeiten.

Beliebte USA-Rundreisen unserer Gäste

Sie suchen Inspiration für Ihre geführte Reise durch die Staaten? Diese Rundreisen sind bei unseren Gästen besonders beliebt:

Auf der Route 66 - Ost ab Chicago folgen Sie dem östlichen Teil der legendären Strasse von Chicago bis nach Dallas.

Der Goldene Westen ab Los Angeles führt Sie durch weltbekannte Nationalparks und glitzernde Metropolen im Westen der USA.

Als West Coast Insider ab San Francisco entdecken Sie San Francisco, San Diego, Las Vegas und Los Angeles auf den Spuren der Einheimischen.

Bei Explore the Rockies & Yellowstone ab Denver erwarten Sie die majestätischen Gipfel der Rocky Mountains, der Mount Rushmore und der Yellowstone Nationalpark.

Charming New England ab Boston zeigt Ihnen die lieblichen Landschaften und romantischen Dörfer im Nordosten der USA.

Die Südstaaten-Romantik ab Atlanta bringt Ihnen die von der Geschichte geprägten Südstaaten mit ihrer typischen Gelassenheit und Freundlichkeit näher.

Der Music Trail ab Nashville ist eine Traumreise für Musik-Liebhaber durch das amerikanische Musik-Dreieck zwischen Nashville, Memphis und New Orleans.

Auf der Rundreise New York State ab New York erleben Sie die Energie New York Citys und die überraschenden Landschaften und Weingebiete des Bundesstaats.

Die Tour Rockies & Nationalparks ab Denver verbindet die Naturjuwelen zwischen Denver und Los Angeles, von den Rocky Mountains bis zum Yellowstone Nationalpark.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

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