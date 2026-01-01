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Minneapolis Reisen, USA

Minneapolis Hotels: unsere Auswahl

Eine Stadt macht Theater

Minneapolis Ferien eignen sich besonders gut für Kulturinteressierte, da es hier, nach New York, die grösste pro Kopf Dichte an Theatern in den USA gibt. Ob vom kleinen Kellertheater bis zum traditionsreichen Guthrie Theater, hier gibt es für jeden Liebhaber der Bühnenunterhaltung genau das Richtige. Aber auch sonst hat die Stadt einiges zu bieten. So gibt es im Stadtkern aufgrund einer kompletten Modernisierung allerhand interessante und bemerkenswerte Architektur zu bewundern, und in der beinahe unberührten Natur rund um Minneapolis lässt es sich wunderbar entspannen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen mit Ihrer persönlichen Erfahrung, das genau Richtige für Sie zu finden.

W Minneapolis – The FoshayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Minneapolis
Im Stadtzentrum gelegen, ist das Hotel umgeben von Restaurants und Geschäften. Eine Strassenbahn-Station liegt nur 5...
Embassy Suites by Hilton Minneapolis DowntownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Minneapolis
Mitten im Stadtzentrum von Minneapolis liegt dieses Suitenhotel. Mehrere Restaurants, Bars und Geschäfte sind zu Fuss...

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

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