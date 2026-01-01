Yellowstone Nationalpark Reisen vom Spezialisten
Erleben Sie den ältesten USA Nationalpark der Welt
Under Canvas Yellowstone
ab CHF 150.– / pro Person
West Yellowstone
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Old Faithful Snow Lodge
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Yellowstone National Park
Die Lodge liegt im Nationalpark, in der Nähe des berühmten Old Faithful-Geysirs und des dazugehörigen Besucherzentrums.
Old Faithful Inn
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Yellowstone National Park
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Mammoth Hot Springs Hotel & Cabins
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Yellowstone National Park
Im Nationalpark gelegen, ca. 8 km vom nördlichen Eingang entfernt, bei den Sandsteinund Kalkterrassen von Mammoth Hot...
Canyon Lodge and Cabins
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Yellowstone National Park
Im Herzen des Nationalparks gelegen, befindet sich die Unterkunft inmitten der wunderschönen Natur nahe des Canyon...
Yellowstone Park Hotel
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West Yellowstone
In West Yellowstone gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Blocks vom Westeingang des Nationalparks entfernt....
Lake Yellowstone Hotel & Cabins
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Yellowstone National Park
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Parade Rest Guest Ranch
Preis auf Anfrage
West Yellowstone
Die Parade Rest Guest Ranch befindet sich ca. 15 Minuten vom Westeingang des Yellowstone Nationalparks entfernt und...
Beste Reisezeit für den Yellowstone Nationalpark
Der Yellowstone Nationalpark liegt grösstenteils auf über 2000 Metern Höhe – das Klima ist entsprechend alpin geprägt, und die Jahreszeit bestimmt massgeblich, was Sie im Park erleben. Als klassische Reisezeit gelten die Sommermonate Juni bis September: Dann sind in der Regel alle Parkstrassen geöffnet, die Tage angenehm warm und sämtliche Regionen des Parks gut erreichbar. Der Sommer ist zugleich Hochsaison – wer im Juli oder August reist, sollte Unterkünfte im und um den Park frühzeitig reservieren.
Sehr lohnend sind auch die Übergangsmonate: Im Mai und Juni führen die Wasserfälle dank der Schneeschmelze besonders viel Wasser, und in den Tälern sind viele Jungtiere zu beobachten. September und früher Oktober punkten mit herbstlich gefärbten Landschaften, weniger Besuchern und einer aktiven Tierwelt – die Wapiti-Hirsche befinden sich dann in der Brunft. Nachts kann es in diesen Monaten bereits empfindlich kalt werden; warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört in jedem Fall ins Gepäck, denn Wetterumschwünge sind im Yellowstone das ganze Jahr über möglich.
Im Winter verwandelt sich der Park in eine stille Schneelandschaft: Die meisten Strassen sind dann für normale Fahrzeuge gesperrt, dampfende Geysire und Bisons im Schnee lassen sich aber auf geführten Touren mit Schneemobil oder Snowcoach erleben – ein Erlebnis für alle, die den Yellowstone abseits der bekannten Bilder entdecken möchten.
Höhepunkte im Yellowstone: von Old Faithful bis zum Lamar Valley
Die Grand Loop Road erschliesst in Form einer grossen Acht die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Parks. Im Westen liegen die berühmten Geysir-Becken: Der Old Faithful im Upper Geyser Basin bricht mehrmals täglich in erstaunlich regelmässigen Abständen aus, während die Grand Prismatic Spring im Midway Geyser Basin mit ihren leuchtenden Farbringen zu den meistfotografierten Naturmotiven der USA zählt. Holzstege führen sicher durch die Thermalgebiete und erlauben faszinierende Einblicke in die brodelnde Landschaft.
Im Norden beeindrucken die Sinterterrassen von Mammoth Hot Springs, im Osten stürzt der Yellowstone River über die Lower Falls in den Grand Canyon of the Yellowstone – die Aussichtspunkte entlang der Schlucht gehören zu den spektakulärsten des Parks. Für Tierbeobachtungen sind das Lamar Valley im Nordosten und das Hayden Valley im Zentrum erste Adressen: Hier weiden grosse Bisonherden, und mit etwas Glück und Geduld lassen sich früh morgens oder gegen Abend auch Wölfe und Bären sichten.
Am Yellowstone Lake, einem der grössten hochgelegenen Seen Nordamerikas, finden Sie schliesslich Ruhe und Weite – ein schöner Kontrast zu den dampfenden Geysirfeldern.
Yellowstone auf Ihrer USA Rundreise: Tipps für die Planung
Für den Yellowstone Nationalpark sollten Sie sich Zeit nehmen: Mindestens zwei bis drei volle Tage empfehlen sich, um die verschiedenen Regionen ohne Hektik zu erkunden. Die Distanzen im Park sind gross, und gerade in der Hochsaison lohnt es sich, die Tagesetappen bewusst kurz zu halten – nicht selten sorgt eine Bisonherde auf der Strasse für unfreiwillige, aber unvergessliche Pausen.
Besonders reizvoll ist die Kombination mit dem direkt südlich angrenzenden Grand Teton Nationalpark, dessen markante Bergkette sich ideal an einen Yellowstone Besuch anschliessen lässt. Wer mehr Zeit mitbringt, verbindet den Park im Rahmen einer USA Rundreise mit dem Glacier Nationalpark in Montana oder weiteren Nationalparks der USA. Ob individuell mit dem Mietwagen oder als Ferien mit dem Camper – die Rocky-Mountain-Region eignet sich hervorragend für eine Reise auf eigene Faust.
Unsere USA Spezialisten kennen den Yellowstone aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route so zusammen, dass Reisezeit, Etappen und Unterkünfte optimal zusammenpassen. Lassen Sie sich persönlich beraten – gerade bei diesem beliebten Nationalpark macht eine frühzeitige, durchdachte Planung den Unterschied.
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