Yellowstone Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Beste Reisezeit für den Yellowstone Nationalpark

Der Yellowstone Nationalpark liegt grösstenteils auf über 2000 Metern Höhe – das Klima ist entsprechend alpin geprägt, und die Jahreszeit bestimmt massgeblich, was Sie im Park erleben. Als klassische Reisezeit gelten die Sommermonate Juni bis September: Dann sind in der Regel alle Parkstrassen geöffnet, die Tage angenehm warm und sämtliche Regionen des Parks gut erreichbar. Der Sommer ist zugleich Hochsaison – wer im Juli oder August reist, sollte Unterkünfte im und um den Park frühzeitig reservieren.

Sehr lohnend sind auch die Übergangsmonate: Im Mai und Juni führen die Wasserfälle dank der Schneeschmelze besonders viel Wasser, und in den Tälern sind viele Jungtiere zu beobachten. September und früher Oktober punkten mit herbstlich gefärbten Landschaften, weniger Besuchern und einer aktiven Tierwelt – die Wapiti-Hirsche befinden sich dann in der Brunft. Nachts kann es in diesen Monaten bereits empfindlich kalt werden; warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört in jedem Fall ins Gepäck, denn Wetterumschwünge sind im Yellowstone das ganze Jahr über möglich.

Im Winter verwandelt sich der Park in eine stille Schneelandschaft: Die meisten Strassen sind dann für normale Fahrzeuge gesperrt, dampfende Geysire und Bisons im Schnee lassen sich aber auf geführten Touren mit Schneemobil oder Snowcoach erleben – ein Erlebnis für alle, die den Yellowstone abseits der bekannten Bilder entdecken möchten.