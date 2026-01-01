Die besten Routen der USA Westküste
USA Westen Kalifornien Hawaii Rundreisen vom Spezialisten
Der Goldene Westen
ab CHF 2610.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Los Angeles & San Francisco, Grand Canyon & Bryce Canyon, Eindrückliches Monument Valley, Naturwunder...
15 Tage / 14 Nächte
Der magische Westen
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: San Francisco, Los Angeles und Las Vegas, Grand Canyon & Bryce Canyon, Eindrückliches Monument Valley,...
14 Tage / 13 Nächte
Explore the Rockies & Yellowstone
ab CHF 4160.– / pro Person
ab/bis Denver
Highlights: Mount Rushmore, Yellowstone Nationalpark, Der Arches- und Canyonlands Nationalpark, Fahrt mit dem Rocky...
10 Tage / 9 Nächte
Hawaii exklusiv und privat erleben
ab CHF 12390.– / pro Person
ab Honolulu bis Kona
Highlights: Entdecken Sie die Highlights der Inseln mit ihrem privaten, deutschsprachigen Guide, Abwechslungsreiche...
19 Tage / 18 Nächte
Nationalpark Wanderer
ab CHF 5135.– / pro Person
ab Las Vegas bis San Francisco
Highlights: Zion Nationalpark, Bryce Canyon & Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley
14 Tage / 13 Nächte
Rockies & Nationalparks
ab CHF 2730.– / pro Person
ab Denver bis Los Angeles
Highlights: Yellowstone Nationalpark, Bryce & Grand Canyon, Arches Nationalpark, Monument Valley
16 Tage / 15 Nächte
West Coast Insider
ab CHF 3865.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Fahrradtour in San Francisco, Naturkulisse im Yosemite NP, Grand Canyon West, Stadtrundfahrt in Los...
14 Tage / 13 Nächte
Kalifornien Rundreisen
Ein «Must» für jeden USA Fan
Kalifornien bietet seinen Besuchern kulturelle Vielfalt pur. «The American Way of Life» ist mannigfaltig und Sie sind mitten drin! Es erwartet Sie ein breites kulinarisches Angebot an unterschiedlichsten Cafés, Bars und Restaurants. Erkunden Sie in kleinen Gruppen Grossstädte wie San Francisco, San Diego und Los Angeles mit seinen kunterbunten Stadtvierteln. Und wenn Sie dem emsigen Treiben in den Städten entfliehen wollen, erkunden Sie die naturbelassenen Nationalparks Sequoia, Kings Canyon, Death Valley oder Yosemite.
Dabei fehlen Übernachtungen in urigen «Tent Cabins» ebenso wenig wie Wanderungen auf den schönsten Wanderwegen in den Nationalparks. Unsere geführten Rundreisen bieten Ihnen die exklusive Möglichkeit, die spektakulären Nationalparks abseits der üblichen Touristenpfade kennen zu lernen! Ganz egal ob Sie sich für eine individuelle USA Mietwagenrundreise oder für eine geführte USA Rundreise mit dem Bus entscheiden, es gibt viel zu entdecken! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfarung!
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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