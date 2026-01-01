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Kalifornien Rundreisen

Die besten Routen der USA Westküste

USA Westen Kalifornien Hawaii Rundreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie die Schätze im Westen der USA, wo Ihnen die Natur ihre ganze Schönheit offenbart. Eine Traumreise durch weltbekannte Nationalparks, glitzernden Metropolen und entlang romantischer Küstenstrassen. Auf einer Rundreise durch die Rocky Mountains erkunden Sie die berühmten Nationalparks des Westens. Einzigartige Vulkanlandschaften, atemberaubende Wüstenlandschaften und fantasievolle Felsformationen. Diese abwechslungsreichen und spektakulären Rundreisen garantieren unvergessliche Eindrücke. Oder lassen Sie sich auf einer geführten Hawaii-Rundreise von den schönsten Stränden und der abwechslungsreichen Vielfalt des 50.

Bundesstaates der USA verzaubern. Mit dem unerschöpflichen Angebot an Aktivitäten, der eindrucksvollen hawaiianischen Kultur und der wunderschönen Natur begeistert Hawaii einfach jeden! Erleben Sie diese faszinierende Traumdestination in Form einer Inselkombination. Fragen Sie unsere USA Spezialisten, wir beraten Sie individuell und aus eigener Erfahrung!

Icon map15 Tage
Der Goldene Westen
ab CHF 2610.– / pro Person
ab/bis Los Angeles
Highlights: Los Angeles & San Francisco, Grand Canyon & Bryce Canyon, Eindrückliches Monument Valley, Naturwunder...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map14 Tage
Der magische Westen
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: San Francisco, Los Angeles und Las Vegas, Grand Canyon & Bryce Canyon, Eindrückliches Monument Valley,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map10 Tage
Explore the Rockies & Yellowstone
ab CHF 4160.– / pro Person
ab/bis Denver
Highlights: Mount Rushmore, Yellowstone Nationalpark, Der Arches- und Canyonlands Nationalpark, Fahrt mit dem Rocky...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map19 Tage
Hawaii exklusiv und privat erleben
ab CHF 12390.– / pro Person
ab Honolulu bis Kona
Highlights: Entdecken Sie die Highlights der Inseln mit ihrem privaten, deutschsprachigen Guide, Abwechslungsreiche...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map14 Tage
Nationalpark Wanderer
ab CHF 5135.– / pro Person
ab Las Vegas bis San Francisco
Highlights: Zion Nationalpark, Bryce Canyon & Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map16 Tage
Rockies & Nationalparks
ab CHF 2730.– / pro Person
ab Denver bis Los Angeles
Highlights: Yellowstone Nationalpark, Bryce & Grand Canyon, Arches Nationalpark, Monument Valley
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map14 Tage
West Coast Insider
ab CHF 3865.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Fahrradtour in San Francisco, Naturkulisse im Yosemite NP, Grand Canyon West, Stadtrundfahrt in Los...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Kalifornien Rundreisen 

Ein «Must» für jeden USA Fan

Kalifornien bietet seinen Besuchern kulturelle Vielfalt pur. «The American Way of Life» ist mannigfaltig und Sie sind mitten drin! Es erwartet Sie ein breites kulinarisches Angebot an unterschiedlichsten Cafés, Bars und Restaurants. Erkunden Sie in kleinen Gruppen Grossstädte wie San Francisco, San Diego und Los Angeles mit seinen kunterbunten Stadtvierteln. Und wenn Sie dem emsigen Treiben in den Städten entfliehen wollen, erkunden Sie die naturbelassenen Nationalparks Sequoia, Kings Canyon, Death Valley oder Yosemite.

Dabei fehlen Übernachtungen in urigen «Tent Cabins» ebenso wenig wie Wanderungen auf den schönsten Wanderwegen in den Nationalparks. Unsere geführten Rundreisen bieten Ihnen die exklusive Möglichkeit, die spektakulären Nationalparks abseits der üblichen Touristenpfade kennen zu lernen! Ganz egal ob Sie sich für eine individuelle USA Mietwagenrundreise oder für eine geführte USA Rundreise mit dem Bus entscheiden, es gibt viel zu entdecken! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfarung!

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

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