Beste Reisezeit USA Südstaaten

Im Süden der USA sind die Jahreszeiten weniger ausgeprägt. Es gibt jedoch deutliche regionale Unterschiede und gegen den Südosten hin herrscht generell eine höhere Luftfeuchtigkeit vor. Die Wintermonate sind trocken und warm, können aber weiter nördlich dennoch empfindlich kühl werden. Die Sommermonate sind ideal für Erholung am Strand oder zum Wandern in Nationalparks, obwohl es ausserhalb der Städte und weg von den kühlen Seebrisen auch heiss und feucht sein kann. Frühling und Herbst sind die besten Reisezeiten mit durchwegs angenehmen Temperaturen. Hurrikane treten in der Regel im Südosten im August und September auf.

Beste Reisezeit USA Südwesten

Die Bundesstaaten im Südwesten der USA besuchen Sie vorzugsweise im Frühling oder Herbst. Die Sommermonate sind in dieser Region in der Regel ziemlich heiss, die Winter jedoch angenehm und mild. Daher sind in dieser Gegend auch die Wintermonate für Ferien bestens geeignet. Da es in dieser Region trocken wird, empfehlen wir Ihnen, bei einem Besuch im Südwesten des Landes ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. In dieser Region erwartet Sie der zum Beispiel der Grand Canyon mit unvergesslichen Naturerlebnissen und spannenden Outdoor Abenteuern.

Beste Reisezeit USA Mittlerer Westen

Der Mittlere Westen ist allgemein der Teil des Landes, der für seine Landwirtschaft bekannt ist. Typischerweise kennt man in diesem Teil der Vereinigten Staaten heisse Sommer und relativ kalte Winter (bis minus 40 Grad). Auch Niederschläge verteilen sich gleichmässig über das ganze Jahr. Der Frühling ist die beste Zeit, um die Region im Mittleren Westen zu besuchen, aber auch die Sommermonate locken mit zahlreichen Attraktionen.

Beste Reisezeit Westen

Im Westen ist das Wetter im Frühling oder Herbst recht angenehm. Ganz im Westen der USA gibt es relativ viel Niederschlag. Das Wetter im Westen ist aufgrund der langen Küstenlinie sehr unterschiedlich. Je weiter man sich nach Süden und in Richtung Kalifornien bewegt, desto heisser werden die Sommer. Der Westen gilt als einer der schönsten Teile des Landes, da er landschaftlich sehr vielseitig und abwechslungsreich ist. Es ist auch die Region, die sich hervorragend für alle Aktivitäten im Freien eignet, wie beispielsweise, Wandern, River Rafting, Camping oder Angeln.

Beste Reisezeit Rocky Mountains und Great Plains

Die Great Plains sind ein ausgeprägter Teil der USA, und sie haben ihren Anteil an kalten Wintern. Aber damit einhergehend erhalten sie auch einen heissen und feuchten Sommer. Das Land teilt sich die Ebenen mit Kanada, und etwa zehn Bundesstaaten der USA haben die Ebenen darin. Den grössten Teil des Jahres bleiben die Ebenen trocken, und Niederschläge fallen vor allem in den Sommermonaten. Die beste Zeit, diese Region zu besuchen, ist meist in den Sommermonaten oder in der Herbst- und Frühjahrssaison.

Die Great Plains und die Rocky Mountains sind bekannt für grossartige Rad- und Wanderwege, die Sie durch das wunderschöne natürliche Gelände der USA führen. Tornados entstehen in dieser Region im Sommer.