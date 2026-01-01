San Diego Hotels und Unterkünfte
Die ideale Stadt für eine Badeferien-Städtereise
Hotel del Coronado
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San Diego
Am wunderschönen Sandstrand des Pazifiks, auf Coronado Island gelegen. Downtown San Diego ist in ca. 15 Fahrminuten...
Mission Bay Resort
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San Diego
Nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum und vom Sea World entfernt, liegt dieses charmante Resorthotel direkt an der...
Hotel Indigo San Diego-Gaslamp Quarter
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San Diego
Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel von San Diego. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten...
Catamaran Resort Hotel and Spa
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San Diego
Direkt am Stand und Lagune der Mission Bay, zwischen San Diego und La Jolla gelegen. Zum Flughafen von San Diego sind...
The Westin San Diego Gaslamp Quarter
ab CHF 165.– / pro Person
San Diego
Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der...
Coronado Island Marriott Resort
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San Diego
Das Resort befindet sich an der malersischen Küste von Coronado Island. Der Gaslamp Quarter in San Diego Downtown...
Hotel Republic San Diego
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San Diego
In der Innenstadt gelegen, verfügt das Hotel über eine ideale Lage, um San Diego zu erkunden. Zum...
Bahia Resort Hotel
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San Diego
Das Resort befindet sich auf einer Halbinsel in der Mission Bay mit Blick auf die Skyline von San Diego und direkt am...
Marriott San Diego Gaslamp Quarter
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San Diego
An der San Diego Bay im Gaslamp Quartier gelegen und bietet einen einmaligen Aufenthalt direkt am Meer. Der Flughafen...
Tower 23 Hotel
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San Diego
Das trendige Design Hotel befindet sich im Stadtteil Pacific Beach direkt am Strand und liegt etwas nordwestlich des...
Moxy San Diego Downtown – Gaslamp Quarter
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San Diego
Mitten in Downtown San Diego gelegen. befindet sich das Hotel nur wenige Schritte von den Restaurants und Bars des...
Courtyard San Diego Old Town
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San Diego
Das Mittelklassehotel liegt am Rande des Old Town San Diego State Historic Park. Hier befinden sich ein...
The Wayfarer San Diego
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San Diego
Das Hotel befindet sich direkt am Pacific Beach. Zur Mission Bay sind es ca. 5 und ins Gaslamp-Quartier in Downtown...
Bahamas Ferien
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