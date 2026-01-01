The Laurel Inn
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel liegt in einer guten Wohngegend, südlich des Presidio und direkt an der California Street. Die Strasse zählt an manchen Stellen zu den steilsten der Stadt. Eine Bushaltestelle befindet sich beim Hotel. Von hieraus fahren Busse direkt in die Innenstadt.
Angebot
Eine Bar und eine Lounge stehen in der Unterkunft zur Verfügung.
Zimmer
Die 49 Zimmer sind klassisch und doch modern eingerichtet und verfügen über einen Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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