USA Badeferien vom Spezialisten
Entdecken Sie die paradiesischen Strände Nordamerikas
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die schönsten Strände im Überblick
Unsere Tipps für Ihre USA Badeferien
Florida, der Sunshine State, ist einer unsere Vorschläge für Ihre Strandferien in den USA. Fliegen Sie von der Schweiz aus nach Miami an der Südostküste oder nach Tampa im Westen der Halbinsel. Die Ferienregion Tampa ist bei Touristen weniger bekannt, bietet aber viele spannende Highlights. Es erwartet Sie eine Mischung aus kleinen, ruhigen Ferienorten an der Küste, leere Strände und spannende Städte. Die Tampa Bay Area, mit den Städten Tampa, St. Petersburg und Clearwater ist ein bekanntes Ziel an der Westküste Floridas.
Geniessen Sie das vielfältige kulturelle Angebot in Tampa, besuchen Sie eines der zahlreichen Restaurants und Cafés, bummeln Sie durch Shopping Malls oder entdecken Sie das Nachtleben. St. Petersburg verfügt über einen 350 Kilometer langen Küstenstreifen, der sich über die Tampa und Boga Ciega Bay sowie den Golf von Mexiko erstreckt. Hier liegt das Mekka für alle Yacht- und Segelschiff-Besitzer.
Clearwater
Clearwater Beach ist besonders für preisgekrönte Strände bekannt. Denn St. Pete / Clearwater ist das einzige Zielgebiet der USA mit gleich zwei Stränden unter den Top 10 der TripAdvisor’s Traveler’s Choice Awards, in die Millionen von Reisebewertungen eingegangen sind: der coole St. Pete Beach und der lebhafte Clearwater Beach! Puderzuckerweisse, endlos lange Sandstrände bieten Ihnen die Basis für perfekte Strandferien und dazu noch 361 Sonnentage pro Jahr. Hier geniessen Sie Badeferien für die gesamte Familie, denn mit einem Besuch im Clearwater Marine Aquarium machen Sie auch Ihre kleinen Mitreisenden glücklich.
Unsere Spezialisten empfehlen auch einen Besuch des Caladesi Island State Park, einer unberührten Insel an der Golfküste. Ob es sich um einen Spaziergang an den unberührten Stränden der Insel oder eine Kajakfahrt durch den buchtenreichen Mangrovenwald handelt, ein Tagesausflug mit dem Boot in dieses Paradies ist ein unvergessliches Erlebnis.
Geheimtipps vom Spezialisten
Südlich von Clearwater Beach geht es in nur knapp 30 Minuten nach St. Pete Beach, einem lebhaften Küstenabschnitt mit Aktivitäten für die ganze Familie: besondere Einkaufsmöglichkeiten auf der nahegelegenen Corey Avenue, Essengehen in einem der Restaurants direkt am Wasser oder Wassersportaktivitäten aller Art. Als ideale Unterkunft empfehlen unsere Florida Spezialisten das Sirata Beach Resort, direkt am langen, breiten Sandstrand von St. Petersburg Beach und ganz in der Nähe des Boyd Hill Naturpfades ideal für Tierbeobachtungen gelegen.
Übrigens bietet St. Pete/Clearwater über 8000 Hektar Reservat-, Park-, Wald-, und Sumpfgebiete. Die natürlichen Attraktionen reichen von Wildlife Reservaten, dem grössten Krankenhaus für wilde Vögel in den Vereinigten Staaten zu einer Marine-Hilfsstation und bieten so auch Naturliebhabern jede Menge Auswahl.
Der Weg nach Süden führt Sie vorbei an der Sarasota Halbinsel. Geniessen Sie auch hier die Sonne an den weissen Sandstränden. Gönnen Sie sich ein abwechslungsreiches Essen, bereichernde Kunst und Kultur, Einkaufsviertel aller Art und natürlichen Florida-Spass.
Weiter geht es nach Fort Myers. Diese Region mit Sanibel Island ist ein einzigartiges Naturparadies. Hunderte teils unbewohnte Inseln im Golf von Mexiko mit unberührten Stränden, exotischen Tieren, Mangrovenwäldern und Wasserwegen machen die Region für Gross und Klein zu etwas ganz Besonderem. Ein Highlight ist das J.N. «Ding» Darling National Wildlife Refuge: Es ist das grösste naturbelassene Mangroven-Ökosystem in den Vereinigten Staaten und beherbergt unzählige exotische Vogel- und Pflanzenarten. Abgerundet wird das Angebot der Region durch exzellente Hotels und Restaurants - sie sorgen für jede Menge Komfort und Genuss unter der Sonne Floridas.
Noch ein Tipp unserer Experten: Begeben Sie sich von Fort Myers nach Key West entlang der karibischen Küste auf eine Schiffsfahrt. Die Fährenüberfahrt dauert im Schnitt 3.5 bis 4 Stunden.
Weiter Richtung Süden geht es nach Naples, zu den schönsten und ruhigsten Stadtstrand im Südwesten Floridas. Naples ist eine kultivierte, kultivierte Stadt, die unverschämt stilvoll und privilegiert, aber auch einladend und lebenslustig ist. Für Golfliebhaber aber auch alle anderen empfehlen unsere Florida Reiseexperten das The Ritz Carlton Golf Resort. Von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse Golfresort. Das im mediterranen Stil errichtete Hotel gehört nicht zuletzt wegen seinem hervorragenden Service zu den besten Golfresorts in ganz Florida.
Ein sehr empfehlenswerter nächster Stopp Richtung Süden ist Marco Island. Marco Island ist eine Inselwelt im Golf von Mexiko, vor der Südwestküste Floridas. Mit ihren weissen Sandstränden und der fast immer scheinenden Sonne bietet Marco Island beste Bedingungen für entspannte und unvergessliche Strandferien. Unsere USA Spezialisten empfehlen hier eine Übernachtung das Hilton Marco Island Resort direkt am Strand.
Nachdem Sie hier am 5 km langen Sandstrand nochmals Ihre Badeferien richtig geniessen, empfehlen wir anschliessend eine Weiterfahrt durch den Everglades Nationalpark an die Atlantikküste. Ob Sie hier Ihre Reise fortsetzen oder ob es direkt zurück ab Miami in die Schweiz geht, entscheiden Sie.
Behilflich bei Ihrer detaillierten Planung sind unsere Nordamerika Spezialisten. Sie kennen die besten Strände, die besten Beach Resorts und natürlich haben Sie noch den ein oder anderen Ausflugstipp für Sie parat. Kontaktieren Sie uns für eine professionelle Beratung.
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