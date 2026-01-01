Hawaii Ausflüge vom Spezialisten
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Hawaii Ausflüge-Highlights
Ausflüge mit Abenteuer und Höhepunkten beim Spezialisten
Die grösste Insel des Archipels, Hawaii, wird von den beiden mächtigen Vulkanen Mauna Kea und Mauna Loa dominiert. Der Kilauela, ein kleiner Bruder des Mauna Loa, gilt als aktivster Vulkan der Erde. Um diesem einmaligen Naturspektakel nahezukommen, sollten Sie eine abenteuerliche Ganztagestour zum Volcanoes Nationalpark unternehmen. Einen umfassenden Gesamtüberblick der Insel Hawaii erhalten Sie auf einem ganztägigen Ausflug. Entdecken Sie dabei die faszinierende Vielfalt dieser traumhaften Insel und stoppen Sie unter anderem an der Kona-Küste, den Akatsuka Orchid Gardens oder beim Steam Bluff.
Die Garteninsel Kauai mit ihrer dichten, tropischen Vegetation aus der Vogelperspektive zu geniessen, ist ein einmaliges Hawaii Ferien Erlebnis. Nach einem Helikopter Rundflug über die sagenhafte Napali Coast und den Waimea Canyon verstehen Sie, weshalb zahlreiche Hollywood-Regisseure durch diese Kulisse zu Meisterwerken inspiriert worden sind. So verwundert es nicht, dass auf Kauai zum Beispiel Teile der Jurassic Park Filme gedreht worden sind. Diese und zahlreiche weitere Hawaii Ausflug-Tipps erhalten Sie von unseren USA-Spezialisten, die sich in Hawaii bestens auskennen. Lassen Sie uns Ihr persönliches Ausflugsprogramm zusammenstellen!
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
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