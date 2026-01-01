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Hawaii, USA

Hawaii Ausflüge vom Spezialisten

Touren, Kurztrips und Rundflüge

Neben Hawaii Rundreise und Inselhüpfen sind Ausflüge, Kurztouren und Rundflüge ideal, um die Vielseitigkeit der Inselwelt zu erkunden. Die meisten Reisenden beginnen ihre Hawaii Ferien in Honolulu auf der Insel Oahu. Natürlich gehört ein Strandspaziergang am weltberühmten Waikiki Beach ins Reiseprogramm. Aber wer einen Ausflug zum nahen Diamond Heads Krater unternimmt, wird die Schönheit dieses langgezogenen Traumstrandes erst richtig geniessen. Eine halbtägige Tour zum hawaiianischen Navy-Stützpunkt von Pearl Harbour veranschaulicht eindrücklich die Geschichte der USS Arizona, deren Bombardierung den Eintritt der USA in den 2.

Weltkrieg einläutete. Wenn Ihrer Familie nach Action zumute ist, können Sie bei einer Zip Line Tour die wunderschöne tropische Natur aus der Vogelperspektive erleben. Insbesondere Kinder lieben das Abenteuer dieser rasanten Fahrten. «Maui no Kai oi» - auf Maui ist es am schönsten: Nachdem Sie einen Helikopterrundflug über die Insel unternommen haben, werden Sie diesem hawaiianischen Sprichwort zustimmen. Gemächlicher geht es auf einer Bustour zum Krater des berühmten Haleakala Vulkans zu, von dessen Gipfel man unvergessliche Sonnenaufgänge über der Unendlichkeit des Pazifischen Ozeans geniesst.

Unsere USA-Spezialisten empfehlen Ihnen einen Tagesausflug von Maui nach Lanai. Einfach und gemütlich gelangen Sie mit einer Fähre von Lahaina nach Lanai, wo Sie beim Fährenterminal Ihren 4x4 Jeep übernehmen. Erkunden Sie danach die Insel auf eigene Faust auf einer Hawaii Mietwagenrundreise.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Hawaii Ausflüge-Highlights

Ausflüge mit Abenteuer und Höhepunkten beim Spezialisten

Die grösste Insel des Archipels, Hawaii, wird von den beiden mächtigen Vulkanen Mauna Kea und Mauna Loa dominiert. Der Kilauela, ein kleiner Bruder des Mauna Loa, gilt als aktivster Vulkan der Erde. Um diesem einmaligen Naturspektakel nahezukommen, sollten Sie eine abenteuerliche Ganztagestour zum Volcanoes Nationalpark unternehmen. Einen umfassenden Gesamtüberblick der Insel Hawaii erhalten Sie auf einem ganztägigen Ausflug. Entdecken Sie dabei die faszinierende Vielfalt dieser traumhaften Insel und stoppen Sie unter anderem an der Kona-Küste, den Akatsuka Orchid Gardens oder beim Steam Bluff.

Die Garteninsel Kauai mit ihrer dichten, tropischen Vegetation aus der Vogelperspektive zu geniessen, ist ein einmaliges Hawaii Ferien Erlebnis. Nach einem Helikopter Rundflug über die sagenhafte Napali Coast und den Waimea Canyon verstehen Sie, weshalb zahlreiche Hollywood-Regisseure durch diese Kulisse zu Meisterwerken inspiriert worden sind. So verwundert es nicht, dass auf Kauai zum Beispiel Teile der Jurassic Park Filme gedreht worden sind. Diese und zahlreiche weitere Hawaii Ausflug-Tipps erhalten Sie von unseren USA-Spezialisten, die sich in Hawaii bestens auskennen. Lassen Sie uns Ihr persönliches Ausflugsprogramm zusammenstellen!

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