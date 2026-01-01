Familienferien auf Hawaii
Hawaii Reisen mit Kindern vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Hawaii Familien Ferien
Abenteuer, Spass und Unterhaltung für Familien
Wer in Honolulu seine Familienferien in Hawaii beginnt, erkundet im Polynesian Cultural Center die faszinierende und bunte Kultur der polynesischen Vorfahren und geniesst am Abend ein authentisches ‘Luau’, ein traditionelles Festessen. Im Besucherzentrum des Haleakala Nationalparks auf Maui können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren während ihrer Hawaii Ferien ‘Junior Ranger’ werden. Der langgezogene Papohaku Beach auf Molokai ist einer der grössten weissen Sandstrände Hawaiis und eignet sich ideal, um mit den Kindern einen Drachen in der warmen Brise steigen zu lassen.
Wenn Sie auf Hawaii Island aus dem Volcanoes Nationalpark zurückkehren, erwartet Kids im Imiola Astronomy Center ein eindrückliches Planetarium sowie interaktive Ausstellungen.
An der halbmondförmigen Hulopoe Bay auf Lanai bieten sich ideale Voraussetzungen, um Sandburgen zu bauen – auch im XXL-Format. Und wenn die Kids nach all den Aktivitäten müde geworden sind, laden grosszügige Pool-Anlagen und Planschbecken Ihrer Hotels zum Verweilen ein. Willkommen in Hawaii - willkommen im Paradies für Familienferien.
Familienferien vom Spezialisten
Sie haben schon lange davon geträumt, mit Ihren Liebsten entspannte Familienferien in Hawaii zu verbringen? Dann sprechen Sie mit unseren USA-Spezialisten, die selbst auch oft im Inselstaat unterwegs sind. Wir hören Ihnen zu und stellen Ihnen die auf Ihre ganz persönlichen Familien-Bedürfnisse abgestimmte Reiseroute zusammen. Inselhüpfen, spannende Hawaii Rundreisen, für Familien besonders geeignete Hotels oder sogar eine Hawaii Kreuzfahrt durch die wunderbare Inselwelt machen eine Hawaii Reise mit Kindern zum unvergesslichen Familienerlebnis.
Beste Reisezeit für Familienferien auf Hawaii
Hawaii ist ein Ganzjahresziel: An den Küsten bleibt es das ganze Jahr über sommerlich warm, und das Meer lädt in jedem Monat zum Baden ein. Etwas trockener ist es von Mai bis Oktober – die Schweizer Sommerferien fallen damit in eine ideale Reisezeit. In den Wintermonaten fällt vor allem an den Nord- und Ostküsten der Inseln mehr Regen, dafür lassen sich dann, besonders von Januar bis März, vor den Küsten Buckelwale beobachten – ein Höhepunkt für Familien, die in den Weihnachts- oder Sportferien reisen.
Für die Anreise über die US-Westküste planen Sie insgesamt rund 20 Stunden ein, die Zeitverschiebung beträgt elf bis zwölf Stunden.
Eine Reisedauer von mindestens zwei Wochen lohnt sich deshalb besonders, und die ersten Tage gehören am besten dem Strand, damit sich die Kinder in Ruhe an die neue Zeit gewöhnen. Für Kleinkinder eignen sich geschützte Buchten und Lagunen mit ruhigem, flachem Wasser, Schulkinder erleben beim Schnorcheln, auf einfachen Wanderungen und im Volcanoes-Nationalpark auf Hawaii Island echte Abenteuer. Weitere Ideen für Familienferien finden Sie auf unserer Übersichtsseite; wer die Inselwelt vom Wasser aus entdecken möchte, kombiniert Hawaii mit einer Familienkreuzfahrt.
Häufige Fragen zu Familienferien auf Hawaii
Welche Insel eignet sich am besten für Kinder?
Oahu mit Honolulu und Waikiki bietet die dichteste Infrastruktur, kurze Wege und viel Abwechslung von Strand bis Kulturzentrum. Maui punktet mit schönen Familienstränden und im Winter mit Walbeobachtung, Hawaii Island mit dem Volcanoes-Nationalpark. Beim Inselhüpfen lernen Sie gleich mehrere Inseln kennen – unsere USA-Spezialisten stellen die passende Kombination für Ihre Familie zusammen.
Ist die lange Anreise mit Kindern machbar?
Ja, mit guter Planung: Die Reise führt über die US-Westküste und lässt sich dort mit einem Zwischenstopp von ein, zwei Nächten auflockern – etwa in San Francisco oder Los Angeles. Vor Ort helfen ruhige erste Strandtage bei der Umstellung auf die Zeitverschiebung von elf bis zwölf Stunden.
Was sollten wir vor der Abreise organisieren?
Prüfen Sie frühzeitig die Reisedokumente und die aktuellen US-Einreisebestimmungen für alle Familienmitglieder – auch Kinder benötigen eigene Reisedokumente. Bei Fragen zu Impfungen und Reiseapotheke ist Ihre ärztliche Fachperson oder eine reisemedizinische Beratungsstelle die richtige Ansprechstelle. Weitere kinderfreundliche Fernziele finden Sie auf unserer Hub-Seite Familienferien – etwa Asien Familienferien oder Familienferien in der Dominikanischen Republik.
Bahamas Ferien
Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.
Hawaii eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters – auch mit Babys und Kleinkindern. Die Polynesier gelten als besonders familienorientiert und kinderfreundlich, und viele Bungalow-Anlagen und Hotels sind speziell auf kleine Gäste eingestellt. Für ältere Kinder gibt es zudem Angebote wie das Junior-Ranger-Programm im Haleakala Nationalpark auf Maui, das sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahren richtet.
Direktflüge von der Schweiz nach Hawaii gibt es nicht; Sie fliegen in der Regel mit einem Zwischenstopp an der US-Westküste. Rechnen Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund 20 Stunden. Mit Kindern kann ein Zwischenhalt an der Westküste die lange Anreise angenehm aufteilen – unsere USA-Spezialisten planen dies gerne für Sie ein.
Die Zeitverschiebung beträgt minus 11 Stunden, während der europäischen Sommerzeit minus 12 Stunden – auf Hawaii ist es also fast einen halben Tag früher als in der Schweiz. Planen Sie die ersten Tage nach der Ankunft ruhig, damit sich die ganze Familie an die neue Zeit gewöhnen kann. Kinder stellen sich meist erstaunlich schnell um.
Hawaii ist dank des ganzjährig milden Klimas ein Reiseziel für alle Jahreszeiten. Für Familien bieten sich besonders die Sommerferien an, da die langen Schulferien genügend Zeit für die weite Anreise und den Besuch mehrerer Inseln lassen. Auch die Herbstferien eignen sich gut für Badeferien und Ausflüge mit Kindern.
Die Auswahl ist gross: Im Polynesian Cultural Center bei Honolulu tauchen Kinder in die polynesische Kultur ein und erleben ein traditionelles Luau-Festessen. Auf Maui können Kinder im Haleakala Nationalpark Junior Ranger werden, auf Hawaii Island warten ein Planetarium und interaktive Ausstellungen. Dazu kommen Traumstrände wie der Papohaku Beach auf Molokai zum Drachensteigen, die Hulopoe Bay auf Lanai zum Sandburgenbauen sowie grosszügige Pool-Anlagen und Planschbecken in den Familienhotels.
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