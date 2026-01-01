Polynesier, die Menschen der Südsee, gelten als besonders familienorientiert und kinderfreundlich. Darum sind Familienferien in Hawaii ideal für Gross und Klein. Es gibt Unterhaltung im Überfluss, unzählige Sehenswürdigkeiten und die Strände zählen zu den schönsten der Welt. Viele Bungalow-Anlagen, aber auch grosse Hotels sind besonders auf die kleinen Gäste eingestellt. Die auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichteten Unterkünfte bieten bequeme Bungalows, Zimmer und Suiten, hochstehende Kulinarik, Spiel, Spass und auch Oasen der Ruhe, wenn Sie zwischendurch mit Ihren Liebsten einmal abschalten wollen.

Nachdem Sie mit Ihrer Familie in ein Hotel eingecheckt haben, brauchen Sie sich nur noch um Ihr Wohlbefinden und Ihre Entspannung zu kümmern.

Wenn Sie mit Ihren Kindern unterwegs sind, werden Sie in Hawaii einen unvergesslichen Hawaii Urlaub im Kreise Ihrer Familie verbringen. Und überall begegnet Ihnen die sprichwörtliche Freundlichkeit der Einheimischen, die Sie mit einem Lachen im Gesicht und einem herzlichen ‘Aloha’ begrüssen werden. Unsere USA-Spezialisten sind auch Eltern und reisen mit ihren Kindern. Lassen Sie sich Ihre massgeschneiderten Familienferien auf Hawaii zusammenstellen.