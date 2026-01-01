Wissen Sie, wer oder was das grösstvolumige Lebewesen der Erde ist und wo es sich aufhält? Genau, es ist der General Sherman Tree. Es handelt sich dabei um einen Riesenmammutbaum und er «wohnt» im Sequoia Nationalpark. Die Riesenmammutbäume sind auch die Hauptattraktion des Parkes und beeindrucken mit einem gewaltigen Stammdurchmesser und einer überdurchschnittlichen Höhe. Sie können diese Riesen auf kurzen Fusswegen besuchen und natürlich fotografieren.

Aber auch lohnt sich ein Besuch des Parkes, der Sie mit seinen saftigen Wiesen, sprudelnden Wasserfällen, artenreichen Tierwelt, schroffen Felsen und einer bemerkenswerten Tropfsteinhöhle begeistern wird. Profitieren Sie von der Reiseerfahrung der knecht reisen Spezialisten und lassen Sie uns Ihre Reiseträume Wirklichkeit werden.