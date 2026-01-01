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Rocky Mountains Nationalpark, USA

Reisen in die Rocky Mountains

Seien Sie dem Himmel ganz nah

Die attraktivste Möglichkeit, die Rocky Mountains kennenzulernen, ist ein Besuch des Rocky Mountain Nationalparks. Denn hier vereint sich alles was die Rocky Mountains ausmachen. Unzählige schneebedeckte Gipfel, hochalpine Tundralandschaft, tiefblaue Seen, tosende Wasserfälle, lichte Wälder, blumenübersäte Wiesen und eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt. Sie können den Park auf verschiedene Weise erkunden, sei es auf malerischen Fahrstrecken, kurzen spannenden Spaziergängen oder ausgedehnten Ein- oder Mehr- Tageswanderungen und Klettertouren.

Übernachten Sie doch auch auf einem der vielen Campingplätze und erwachen Sie inmitten wilder und ungestümer Natur. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den besten Campingplätzen und schönsten Wanderungen im Park.

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