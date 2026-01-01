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Ranch, USA

USA Ranches Reisen vom Spezialisten

Ihr Cowboy-Abenteuer in den USA

Entdecken Sie den Wilden Westen, an der kalifornische Küste, in Texas oder in den Südstaaten! Cowboy-Feeling pur bietet Ihnen ein Aufenthalt auf einer Ranch in den USA. Geniessen Sie die Natur bei einem Ausritt oder entspannen Sie in wunderschöner, ländlicher Umgebung – ob am Fusse der Rocky Mountains in üppiger Waldlandschaft oder in der Wüste zwischen mannshohen Kakteen.

Das Essen bereiten Sie am Feuer zu, jemand spielt auf seiner Gitarre und Sie lauschen spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten – ein Reiseerlebnis der besonders eindrücklichen Art. Unsere Spezialisten kennen die USA Ranches und können Sie bestens beraten.

Southern Cross Guest RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Madison
Umgeben von endlosen Weiden und Laubwäldern, mitten im Heartland, einem Landstrich voller Südstaatentradition,...
Zapata Ranch
Preis auf Anfrage
Mosca
Die ca. 50’000 Hektar grosse Bison- und Rinderranch liegt im südlichen Colorado, ganz in der Nähe des...
Rockin' R Ranch
Preis auf Anfrage
Antimony
Die Rockin’ R Ranch befindet sich auf grossen Ländereien bei Antimony, ca. 1 Stunde nördlich vom Bryce Canyon.
Sorrel River Ranch
Preis auf Anfrage
Moab
In traumhafter Lage, umgeben von eindrücklichen roten Monolithen liegt die Sorrel River Ranch in einer für den...
Mayan Dude Ranch
Preis auf Anfrage
Bandera
Die Mayan Dude Ranch befindet sich ca. eine Autostunde
von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.
Tanque Verde Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Die Dude Ranch liegt direkt beim Saguaro Nationalpark, ca. 1/2 Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt.
Stagecoach Trails Guest Ranch
Preis auf Anfrage
Yucca
Die Ranch liegt in der Nähe von Lake Havasu City. Las Vegas liegt ca. 2 und Phoenix ca. 4 Fahrstunden entfernt....
White Stallion Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Im Süden Arizonas, am Ortsrand von Tucson und am Fusse der Tucson Mountains gelegen. Der Saguaro Nationalpark ist nur...
Dixie Dude Guest Ranch
Preis auf Anfrage
Bandera
Die Ranch liegt ein paar Fahrminuten ausserhalb von Bandera und rund eine Autostunde von San Antonio entfernt.
Rocking Z Guest Ranch
Preis auf Anfrage
Wolf Creek
Die authentische Rocking Z Guest Ranch liegt zwischen den Städten Helena und Great Falls, eingebettet in die...
320 Guest Ranch
Preis auf Anfrage
Big Sky
Diese Ranch liegt inmitten der wunderschönen Natur Montanas, ca. 50 Kilometer vom Westeingang des Yellowstone...
Parade Rest Guest Ranch
Preis auf Anfrage
West Yellowstone
Die Parade Rest Guest Ranch befindet sich ca. 15 Minuten vom Westeingang des Yellowstone Nationalparks entfernt und...

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