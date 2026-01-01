Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich an zentraler Lage und ist nur ein paar Blocks von der Beale Street, dem Rock ’n’ Soul Museum und dem National Civil Rights Museum entfernt.

Angebot Das legendäre Hotel verbindet den typischen Südstaaten-Charme mit modernem Komfort. Gästen stehen 2 Restaurants, 2 Bars, Coffeeshop, Hallenbad, Jacuzzi, Fitnesscenter sowie ein Spa zur Verfügung. Zudem finden verschiedene Aktivitäten wie die Peabody History Tour, Live-Musik, Whiskey Dinner sowie der berühmte Entenmarsch im Hotel statt.