The Peabody Memphis
Memphis
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage und ist nur ein paar Blocks von der Beale Street, dem Rock ’n’ Soul Museum und dem National Civil Rights Museum entfernt.
Angebot
Das legendäre Hotel verbindet den typischen Südstaaten-Charme mit modernem Komfort. Gästen stehen 2 Restaurants, 2 Bars, Coffeeshop, Hallenbad, Jacuzzi, Fitnesscenter sowie ein Spa zur Verfügung. Zudem finden verschiedene Aktivitäten wie die Peabody History Tour, Live-Musik, Whiskey Dinner sowie der berühmte Entenmarsch im Hotel statt.
Zimmer
Die 464 traditionell gestalteten Zimmer verfügen über moderne Annehmlichkeiten und WLAN (gegen Gebühr). Je nach Kategorie variiert die Grösse der Zimmer.
Preis auf Anfrage
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