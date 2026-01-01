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Reisezeit für USA Nordwesten Reisen
Der Westen der USA ist relativ gebirgig und wird geprägt von den Rockies bzw. den so genannten Westlichen Kordilleren. Hier muss man innerhalb kürzester Distanzen mit ständig wechselnden Bedingungen rechnen. Diese sind vor allem abhängig von der Höhe, auf der man sich befindet. Viele der Berge reichen auf über 4000 Meter. Interessanterweise gibt es hier aber auch Talkessel, die bis unterhalb Meereshöhe reichen. Gerade hier können Sie die extremen Gegensätze sehen.
So herrschen in den Küstengebieten ganzjährig keine grossen Temperaturunterschiede, so dass die Sommer angenehm warm und nicht zu heiss und die Winter ziemlich mild ausfallen. Um mehr über Ihre persönlich beste Reisezeit herauszufinden, kontaktieren Sie unsere Nordamerika Reisespezialisten. Abgestimmt auf Ihre Wunschroute durch diesen Teil der USA können Sie von unseren Experten optimal beraten werden.
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