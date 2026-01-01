USA Themen- & Freizeitpark Reisen vom Spezialisten
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Die besten Freizeitparks im Überblick
Freizeitparks in Florida
Orlando wird gerne als die Hauptstadt der Themenparks bezeichnet. Das Walt Disney World Resort in Orlando, mit insgesamt vier verschiedenen Themenparks, zwei Wasserparks sowie 23 Hotels gilt mit 15.000 Hektar als der flächenmässig grösste Freizeitpark der Welt. Neben Disney World sind die Universal Studios, SeaWorld und Wet 'n Wild die beliebtesten Attraktionen der Stadt und tragen zu Orlandos entspannter, jugendlicher Atmosphäre bei.
Für alle NASA und Weltraum-Fans empfehlen wir einen Besuch im nahegelegenen John F. Kennedy Space Center. Neben den Themenparks bietet die Stadt eine Fülle an grossen Hotels, Einkaufszentren und Golfplätzen sowie eine Reihe von Tagestouren und Ausflügen für alle Altersgruppen.
Die Busch Gardens in Tampa Bay und Williamsburg haben einige der besten und weltweit spektakulärsten Achterbahnen im Angebot. Im Tampa Bay Park befindet sich die höchste und unheimlichste Achterbahn in ganz Florida. In Virginia bietet sich das sehr schön restaurierte koloniale Williamsburg für einen Besuch an, einen beliebten frühamerikanischen Vergnügungspark mit einem breiten Angebot an Aktivitäten, wie z.B. des Kunsthandwerks oder eine Führung im grössten Museum für lebende Geschichte der Welt. Speziell an den heissen Tagen im Sommer empfehlen wir einen Abstecher in das Water Country USA, der Wasserpark von Bush Gardens.
Freizeitparks im Nordosten der USA
Willkommen in Amerikas grösstem Park mit freiem Eintritt. Ja, Sie haben richtig gehört! Im Knoebels Amusement Resort in Pennsylvanien ist der Eintritt ist zu 100 Prozent kostenlos. Dieser Park verzückt vor allem Familien mit seinem riesigen Angebot an klassischen Achterbahnen, Schwimmbecken, Camping- und Goldplätzen und für Kleinkinder geeigneten Bahnen. Ein Geheimtipp: Bestaunen Sie zusammen mit Ihren Kindern die zwei Weisskopfseeadler und lernen Sie alles Wissenswerte über die majestätische, vom Aussterben bedrohte Tierart. Interessieren Sie sich für die amerikanische Kultur, die sogenannte «Americana»? Dann werden Sie das Karussell- und Bergbaumuseum lieben.
Für Schokoladenliebhaber ist der Besuch des Hersehyparks in Hershey Pennsylvanien Pflicht. Benannt nach der berühmten Schokoladenmarke Hershey's, bietet dieser Park über 70 Attraktionen, darunter 14 Achterbahnen und einen Wasserpark. Wenn Sie durch den Park schlendern, vergessen Sie nicht den Schokoriegel-Figuren zuzuwinken und einen Stopp im ZooAmerica einzuplanen. Mit über 200 verschiedenen Tierarten auf 11 Hektar, bietet dieser Zoo ein einzigartiges Erlebnis für Gross und Klein.
Freizeitparks in den Südstaaten
Das Highlight im familienfreundlichen Freizeitpark «The Island in Pigeon Forge» in Tennessee ist das mehrfarbige, voll beleuchtete Riesenrad. Das Great Smoky Mountain-Rad ist ein 60 Meter hohes Aussichtsrad, von dem aus man den gesamten Park und die umliegende Landschaft überblicken kann. In der Umgebung gibt es zudem ausgezeichnete Shoppingmöglichkeiten und Restaurants.
Freizeitparks in Colorado – Rocky Mountains
Dieser Park bietet den grössten Spass und Nervenkitzel, den Sie in den Rocky Mountains überhaupt erleben können. Zu den beliebtesten Attraktionen gehört die erste Alpen-Achterbahn des Landes, ein Goldgräber-Thema bei dem es in den Minen spukt und die wohl schwindelerregendste Schaukel der Welt: dem Giant Canyon Swing. Empfehlenswert ist ebenfalls eine Höhlenführung in Colorados grösster Schauhöhle.
Freizeitparks im Westen der USA
Das erste Disneyland wurde 1955 offiziell eröffnet und wurde stetig weiterentwickelt. Wie sein Pendent in Florida hat dieser Park für jeden etwas zu bieten, einschliesslich einiger klassischer Achterbahnen wie das Space Mountain, familienfreundliche Bahnen, Shows und eine Vielzahl an Restaurants für jeden Geschmack. Die neue Themenwelt «Star Wars: Galaxy’s Edge» im kalifornischen Anaheim ist seit Sommer 2019 neu eröffnet und lässt Sie tief in den Star-Wars-Kosmos eintauchen.
Es handelt sich um die bis dato grösste und nach Angaben von Disney technologisch fortschrittlichste thematische Erweiterung in einem Disney-Park!
Für Fans von Unterwasserwelten und Meeressäugern gehört das Monterey Bay Aquarium auf jeden Fall in die Ferienplanung.
Fachkundige Guides erzählen in einem Rundgang viele packende Geschichte gespickt mit faszinierenden Fakten über die Unterwasserwelt und lassen das an sich schon spektakuläre Aquarium in einem neuen Licht erscheinen. Nutzen Sie eines der unzähligen Touren und tauchen Sie ab in eine neue Welt.
Der Six Flags Magic Mountain Freizeitpark in der Nähe von Los Angeles nennt sich selber die «Nervenkitzel-Hauptstadt der Welt». Magic Mountain führt mit 19 Anlagen die Rangliste der meisten Achterbahnen weltweit an.
Für jedes Gemüt ist das Passende dabei: von pulsierenden Achterbahnen bis hin zu Kinder-Bahnen jeglicher Altersklasse. Direkt an den Park grenzt der ebenfalls im Besitz der Six-Flags-Kette befindliche Wasserpark Hurricane Harbor.
Freizeit- und Themenparks im Mittleren Westen
Der Silver Dollar City Themenpark in Branson Missouri aus dem Jahr 1880 ist ein Highlight der amerikanischen «Americana»-Kultur. Der Park bietet neben dem Nervenkitzel der Holzachterbahnen und Fahrt in Holzstämmen auch genussvolle und klassische Karnevalsfahrten an. Besuchen Sie einzigartige Shows, beobachten Sie die Herstellung von Kunsthandwerk und bestaunen Sie die Marvel Cave – ein nationales Naturdenkmal. Lässt der Hunger grüssen, so bietet der Park mit seinen Restaurants ein abwechslungsreiches Angebot an klassischen amerikanischen Gerichten.
Ein absolutes Muss ist der Cedar Point Freizeitpark in Sandusky Ohio. Dieser Park gilt zu Recht als die Achterbahn-Hauptstadt der Welt mit insgesamt 18 Achterbahnen. Die berühmteste Bahn und sowohl auch die schnellste und längste Hybrid-Achterbahn der Welt ist die Steel Vengeance. Neben den Achterbahnen bietet das Cedar Point auch eine Vielzahl an weiteren Bahnen mit Nervenkitzel-Garantie wie auch familienfreundliche Fahrten und einen Wasserpark für Besucher im Sommer.
Natürlich darf Las Vegas in unserer Übersicht der Freizeit- und Vergnügungsparks nicht fehlen. Ein wahrer Spielplatz für Erwachsene und die ganze Familie. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sind die Vergnügungsparks von Las Vegas bestrebt, sich gegenseitig in Nervenkitzel, Unterhaltung und Essen zu übertreffen. Las Vegas eben – unvergesslich und Spass pur.
Vom Conny Land zu den Parks der Superlative
Wer mit der Familie schon einen Tag im Conny Land in Lipperswil verbracht hat oder im Swiss Vapeur Parc am Genfersee auf Miniatur-Dampfzügen mitgefahren ist, weiss, wie viel Freude ein Freizeitpark Gross und Klein bereitet. In den USA erwartet Sie dasselbe Vergnügen – einfach in einer anderen Grössenordnung: Aus dem Tagesausflug wird hier schnell eine ganze Ferienwoche. Die grossen Resorts in Florida und Kalifornien sind eigentliche Ferienwelten mit eigenen Hotels, Restaurants, Wasserparks und abendlichen Shows, in denen Sie problemlos mehrere Tage verbringen können, ohne dieselbe Attraktion zweimal zu erleben.
Besonders reizvoll ist die Kombination mit einer USA Rundreise: Verbinden Sie zum Beispiel einige Tage Nervenkitzel in Orlando mit Badeferien am Golf von Mexiko oder einen Stopp in Anaheim mit einem Roadtrip entlang der kalifornischen Küste. So kommen Abenteuerlustige, Sonnenanbeter und Kulturinteressierte in denselben Ferien auf ihre Kosten. Unsere USA Spezialisten kennen die Parks aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise zusammen.
Praktische Tipps für Ihren Freizeitpark Besuch
Damit der Besuch im Freizeitpark zum vollen Erfolg wird, lohnt sich etwas Planung. Kaufen Sie Ihre Tickets frühzeitig online – das ist meist günstiger als an der Tageskasse, und Sie ersparen sich langes Anstehen. Für die grossen Parks empfehlen wir Mehrtagespässe: Wer Disney World oder die Universal Studios an einem einzigen Tag erleben will, muss zwangsläufig vieles auslassen. Reisen Sie wenn möglich ausserhalb der amerikanischen Schulferien, dann sind die Wartezeiten deutlich kürzer.
Vor Ort helfen die offiziellen Park-Apps: Sie zeigen die aktuellen Wartezeiten in Echtzeit an und ermöglichen teilweise das Reservieren von Attraktionen. Denken Sie ausserdem an bequeme Schuhe, Sonnenschutz und genügend Wasser – gerade in Florida wird es im Sommer heiss und schwül. Wer in einem parkeigenen Hotel übernachtet, profitiert oft von früherem Einlass und kurzen Wegen. Gerne verraten Ihnen unsere Spezialisten, welcher Freizeitpark am besten zu Ihrer Familie passt, und integrieren die Parktickets gleich in Ihr persönliches Reiseprogramm.
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